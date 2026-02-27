Orosz drón közelítette meg a francia repülőgép-hordozót – Svédország azonnal lépett

A Charles de Gaulle repülőgép-hordozó a francia haditengerészet zászlóshajója, ami jelenleg Malmö kikötőjében tartózkodik, ahol egy stratégiai gyakorlat céljából horgonyzott le. Jelentések alapján súlyos biztonsági incidens történt a repülőgép-hordozó svédországi látogatásának alkalmával. Információk szerint egy közeli orosz hajóról drón szállt fel, amely megközelítette a repülőgép-hordozót. A pilóta nélküli repülő eszközt a svéd haditengerészet járőrhajója fedezte fel – számolt be az eseményről az SVT.

Orosz drón szított feszültséget a svédeknél Fotó: AFP

A svéd kormány megerősítette a hírt, és Oroszországot nevezte meg felelősként.

Valószínűleg légtérsértés történt egy drón által. Az eset összefüggésbe hozható azzal, hogy egy orosz katonai hajó az Öresund térségében, svéd felségvizeken tartózkodott. A fegyveres erők gyorsan és határozottan léptek fel

– mondta Pål Jonson védelmi miniszter.

A fegyveres erők szintén megerősítették, hogy gyanús dróntevékenységre lettek figyelmesek, és azonnal megtették az ellenlépéseket.

A Svéd Haditengerészet egyik hajója gyanús drónt észlelt az Öresund térségében folyamatban lévő tengeri járőrözés során. Az észleléssel összefüggésben a fegyveres erők ellenintézkedéseket alkalmaztak. A pilóta nélküli repülő eszközzel később megszakadt a kapcsolat

– írja a hatóság sajtóközleményében.

A fegyveres erők az eszköz származását illetően nem tudtak egyértelmű válaszokkal szolgálni. Pål Jonson azonban úgy nyilatkozott, hogy a drón feltehetően orosz volt.

Minden jel arra utal, hogy erős kapcsolat áll fenn az orosz katonai hajó és e drón között

– mondta a védelmi miniszter.