Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Brutális baleset egy mélygarázsban – több tízmilliós a kár!

Donald Trump

Trump nem zár ki semmit: az elnökválasztás és az utódlás is téma volt – videó

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump egy közel egyórás interjúban beszélt az illegális bevándorlás elleni fellépésről és a választások körüli vitákról. Szóba került az is, hogy kik lehetnek a lehetséges utódai a 2028-as elnökválasztáson. Az NBC Nightly News műsorában az elnök név szerint említette J. D. Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert, és nem zárta ki egy harmadik elnöki ciklus lehetőségét sem.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpJ D VanceMarco Rubioelnökválasztás

Trump szerdán az NBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy kormánya újabb öt városban terjesztené ki az illegális bevándorlás elleni razziákat. Mint mondta, nem kíván olyan helyeken fellépni, ahol a helyi vezetés nyíltan szembeszáll a hatóságokkal – utalva a minneapolisi tapasztalatokra. Az interjú legfontosabb témája az elnökválasztás volt.

Trump nem zár ki semmit: az elnökválasztás és az utódlás is téma volt
Trump nem zár ki semmit: az elnökválasztás és az utódlás is téma volt Fotó: AFP

A városban történt két halálos incidens – amikor szövetségi ügynökök amerikai állampolgárokat lőttek le – Trump szerint arra figyelmeztetett, hogy „finomabb megközelítésre” van szükség. Ugyanakkor hozzátette: „Nagyon kemény bűnözőkkel van dolgunk.” Az elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a műveletek célpontjai elsősorban „a legrosszabbak közül a legrosszabbak”, és elutasította azt az állítást, hogy válogatás nélkül lépnének fel az illegálisan az országban tartózkodók ellen.

Az interjú egyik központi témája a választások ügye volt. 

Donald Trump hangsúlyozva, hogy korábban nem országos szintű beavatkozásról beszélt, hanem „rendkívül korrupt” városokról, és név szerint Atlantát, Philadelphiát és Detroitot említette. Trump szerint a demokraták azért ellenzik a választók digitális azonosítást, mert csalni akarnak, és ezt egyértelműen ki is mondta. 

2028 – elnökválasztás

A beszélgetés során Trump megnevezte a lehetséges republikánus utódait is. 

Az elnök elismerően szólt J. D. Vance alelnökről és Marco Rubio külügyminiszterről, akiket gyakran emlegetnek a 2028-as elnökjelöltség várományosaiként.

„J.D. fantasztikus és Marco is fantasztikus” – mondta Trump, de hangsúlyozta, hogy még korai lenne dönteni. 

Azt mondanám, hogy az egyik egy kicsit diplomatikusabb, mint a másik

– mondta Trump, anélkül, hogy meghatározta volna, melyikük. A különbségeket inkább stílusbelinek nevezte, megjegyezve, hogy mindketten alkalmasak lennének olyan műsorokban szerepelni, mint amilyeneket Joe Rogan vezet. „A politikában soha nem lehet tudni” – tette hozzá, utalva arra, hogy a félidős választások is befolyásolhatják a jövőbeli erőviszonyokat.

A beszélgetés során Trump megnevezte a lehetséges republikánus utódait is
A beszélgetés során Trump megnevezte a lehetséges republikánus utódait is Fotó: AFP

Harmadik ciklus? „Érdekes lenne”

Az interjú legnagyobb visszhangot kiváltó része kétségkívül a harmadik ciklus kérdése volt. Llamas arra volt kíváncsi, lát-e Trump bármilyen forgatókönyvet, amelyben 2029 januárjában még mindig ő lenne az elnök. „Nem tudom. Érdekes lenne” – válaszolta Trump, majd hozzátette: nem szeretne egyelőre egyenes választ adni erre. 

Úgy az élet sokkal kevésbé lenne izgalmas

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy minden lépését egyetlen cél vezérli: „hogy Amerikát újra naggyá tegyem” – idézte az RBC Ukraine.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!