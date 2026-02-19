Élőben Washingtonból: kövesse velünk a Béketanács ülését! – videó

Washington ad otthont a Béketanács első ülésének, amelyen több mint húsz ország vezetője képviselteti magát. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitja meg, a helyszín a fővárosban működő, róla elnevezett Békeintézet (Donald J. Trump Institute of Peace). Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.
Élőben Washingtonból:
Több száz hektáron épülhet új katonai központ Gázában
Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a 2003-as iraki háború óta nem látott mértékű légi haderőt von össze a Közel-Keleten. A Wall Street Journal és a The Guardian arról ír, hogy Washington egy esetleges Irán elleni csapás lehetőségét mérlegeli, ezért korszerű F–35-ös és F–22-es vadászgépeket vezényelt a térségbe, valamint egy második repülőgép-hordozót is útnak indított.
Amerikai tisztviselők szerint az erőösszpontosítás akár hetekig tartó légi hadjárat végrehajtását is lehetővé tenné. A lehetséges forgatókönyvek között szerepelhetnek célzott csapások iráni vezetők ellen, illetve nukleáris és rakétalétesítmények támadása.
Hatalmas amerikai katonai bázis épülhet Gázában – 5000 fős erővel számolnak
A Guardian által áttekintett szerződéskötési dokumentumok szerint a Trump-adminisztráció egy mintegy 5000 fős katonai bázis létrehozását tervezi Gázában, több mint 350 hektáros területen.
Az elképzelések alapján a létesítmény egy jövőbeni Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) műveleti központjaként működne. Az ISF-et több ország részvételével, felajánlott csapatokból állítanák fel, és az újonnan megalakult Béketanács irányítása alá tartozna, amelynek célja Gáza kormányzásának és stabilizálásának megszervezése. A testület elnöke Donald Trump, a vezetésben pedig Jared Kushner is szerepet vállal.
A nyilvánosságra került tervek szerint a bázist több ütemben építenék ki, végleges mérete körülbelül 1400×1100 méter lenne. A komplexumot 26, pótkocsira szerelt páncélozott őrtorony, lőtér, bunkerek és egy katonai felszereléseket tároló raktár egészítené ki, a teljes területet pedig szögesdrót kerítés venné körül.
Orbán Viktor: Hamarosan kezdődik a Béketanács
Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon! – írja közösségi oldalán a miniszterelnök.
Georgia államba utazik Trump
Miközben Donald Trump Washingtonban vezeti a Béketanács első ülését és sajtóhírek szerint egy Iránnal kapcsolatos katonai lehetőséget is mérlegel, Georgia államba látogat, hogy erősítse a Republikánus Párt pozícióit a félidős választások előtt.
Az út középpontjában a gazdaság áll, de az elnök felkeresi azt a körzetet is, ahol március 10-én rendkívüli választást tartanak Marjorie Taylor Greene lemondása után. „Georgia nyilvánvalóan rendkívül fontos állam az elnök és a Republikánus Párt számára” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
Erről születhet döntés
Nemsokára megkezdődik a Donald Trump alapította Béketanács ülése Washingtonban, ahol a gázai tűzszünet következő szakasza és a térség stabilizálásának kérdése kerül napirendre. A találkozón várhatóan szó lesz egy több milliárd dolláros újjáépítési tervről, valamint egy ENSZ-felhatalmazású stabilizációs erő részleteiről is.
Az NBC News arról ír, hogy több tucat ország – köztük állam- és kormányfők – vesz részt a washingtoni csúcstalálkozón, amelyet az U.S. Institute of Peace épületében rendeznek. A résztvevők között Orbán Viktor és Javier Milei is ott lesz.
Trump közölte: eddig több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel Gáza újjáépítésére, és várhatóan egy átfogó rekonstrukciós tervet is ismertet. A tanácskozáson szó lesz a humanitárius segítségnyújtásról, valamint egy ENSZ-felhatalmazással működő stabilizációs erő létrehozásáról is. A csatlakozó országok között szerepel Örményország, Egyiptom, Magyarország, Pakisztán, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek.
Trump Béketanácsának első ülése
Ma kezdődik Donald Trump amerikai elnök Béketanácsának első ülése, amelyet azzal a céllal hívott életre, hogy lezárja a gázai háborút.
A tanácskozáson több mint 45 ország képviselőjének részvételére számítanak.
Több meghatározó európai szövetséges – köztük az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország – azonban visszautasította a meghívást, mivel aggályaik vannak a testület működésével kapcsolatban, illetve attól tartanak, hogy az a jövőben az ENSZ riválisává válhat – írja a The Guardian.
A csúcstalálkozóra csaknem három hónappal azután kerül sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti tervet, amely kétéves mandátumot adott a Béketanácsnak a Gázai övezet demilitarizálásának és újjáépítésének felügyeletére. Továbbra is rendezetlen kérdés azonban a Hamász lefegyverzése, az izraeli csapatok kivonása, az újjáépítés mértéke, valamint a humanitárius segélyek bejutása a térségbe.
Szijjártó Péter: Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban – videó
Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban, ez ugyanis túlmutathat a gázai helyzeten, és a szomszédos Ukrajnában dúló háború rendezésében is hasznos lehet, mivel annak lezárására jelenleg nincs jobb lehetőség Donald Trump béke-erőfeszítéseinél – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.
A tárcavezető arról számolt be a magyar kormánydelegáció érkezését követően, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amely sokkal inkább a kétoldalú kapcsolatokra, a kormányközi együttműködésekre, a személyes kapcsolatokra épül, és ennek nagyon is kézzelfogható jele a Béketanács létrejötte az amerikai elnök kezdeményezésére – közölte a minisztérium.
A közlemény szerint kifejtette, hogy Donald Trump béke-erőfeszítései reményt adnak arra, hogy a világban zajló fegyveres konfliktusokat diplomáciai eszközökkel is meg lehet oldani. Jó példaként említette a 2020-as Ábrahám-egyezményeket, amelyek évtizedes kudarcok után normalizálták Izrael és több arab ország kapcsolatát. Hangsúlyozta: Magyarország nem csupán elvi alapon csatlakozik a Béketanácshoz, hanem azért is, mert az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában ez gyakorlati nemzeti érdek. Úgy fogalmazott:
Mi olyan országot képviselünk itt Washingtonban, amely négy éve egy háború szomszédságában él. És lássuk be, hogyha Donald Trump lett volna az elnök 2022-ben, akkor a szomszédunkban zajló háború nem tört volna ki, és egészen más lenne az életünk.
Hozzátette: „Egészen más lenne az élet Európában, Közép-Európában, más lenne az élet Magyarországon. Nem kellett volna a gazdasági erőforrások egy jelentős részét a háború hatásainak kivédésére fordítani, egy csomó fejlesztést végre lehetett volna hajtani, teljesen más lehetőségei lettek volna a gazdaságnak is.”
Szerinte téves az az európai elképzelés, hogy a háborút a csatatéren lehet lezárni, ezért úgy véli, Donald Trump jelenti az egyetlen esélyt a béke visszatérésére. „Ha arról beszélünk, hogy ez a Béketanács túlmutat Gázán, és a béke ügyét globális szinten szolgálhatja majd a jövőben, akkor azt gondolom, hogy ennek kell egy esélyt adni, mert jelenleg ennél jobb, ennél nagyobb reménnyel kecsegtető lehetőség nincsen” – fogalmazott.
Szijjártó Péter ezt követően a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit leállításáról beszélt, és kijelentette: Ukrajna „politikai zsarolásba” kezdett Magyarországgal szemben, mesterséges ellátási vészhelyzetet próbálva előidézni. Leszögezte, hogy a kormány nem enged a nyomásnak, mert ellentétes lenne a nemzeti érdekekkel belekeveredni a háborúba, pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába vagy támogatni az uniós csatlakozását.
Úgy vélte, az Európai Uniónak Magyarország és Szlovákia oldalán kellene fellépnie, és az Európai Bizottságnak fel kellene szólítania Kijevet a „politikai zsarolás” beszüntetésére. „Két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia az egyik oldalon, egy nem uniós tagország, Ukrajna a másik oldalon. Ukrajna veszélyezteti két európai uniós tagország energiaellátását szándékosan, politikai okokból” – figyelmeztetett. Hozzátette: „Ráadásul az Ukrajna és az EU között életben lévő megállapodás értelmében ilyet nem is tehetnének az ukránok.”
A miniszter szerint „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”, és Brüsszel az ukrán érdekeket képviseli még tagállamokkal szemben is. Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország energiaellátása biztosított: a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, amelyek március elején érkeznek a horvát kikötőbe, onnan pedig néhány napon belül Magyarországra szállítják őket. Végül megjegyezte, hogy bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti és pozsonyi látogatása jól mutatja Washington Közép-Európához való viszonyát, ebben az ügyben elsősorban Brüsszelnek lenne feladata.
Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond
Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 2026. január 22-én, a davosi Világgazdasági Fórumon jött létre a Béketanács. A testület az ENSZ működésével szembeni bírálatok nyomán a nemzeti szuverenitásra és a közvetlen tárgyalásokra helyezi a hangsúlyt a konfliktusok rendezésében. A tanács ma tartja első ülését Washingtonban. Orbán Viktor miniszterelnök személyes jelenléte és Magyarország alapítói szerepe azt mutatja, hogy hazánk geopolitikai súlya tovább erősödött.