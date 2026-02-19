Hírlevél
Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Percről percre
Donald Trump

Élőben Washingtonból: kövesse velünk a Béketanács ülését! – videó

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 2 perc

Események

5 perce
Több száz hektáron épülhet új katonai központ Gázában
19 perce
Hatalmas amerikai katonai bázis épülhet Gázában – 5000 fős erővel számolnak
35 perce
Orbán Viktor: Hamarosan kezdődik a Béketanács
42 perce
Georgia államba utazik Trump
13:31
Erről születhet döntés
13:11
Trump Béketanácsának első ülése
11:19
Szijjártó Péter: Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban – videó
11:17
Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond
Washingtonban tartják a Béketanács első ülését, amelyen több mint húsz ország vezetője vesz részt. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitja meg, a helyszín pedig a fővárosban működő, róla elnevezett Békeintézet (Donald J. Trump Institute of Peace). A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.
Donald TrumpBéketanácsOrbán ViktorWashington
Cikkünk folyamatosan frissül8 bejegyzés

Washington ad otthont a Béketanács első ülésének, amelyen több mint húsz ország vezetője képviselteti magát. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitja meg, a helyszín a fővárosban működő, róla elnevezett Békeintézet (Donald J. Trump Institute of Peace). Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Élőben Washingtonból: 

 

14:26
2026. február 19.
Több száz hektáron épülhet új katonai központ Gázában

Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a 2003-as iraki háború óta nem látott mértékű légi haderőt von össze a Közel-Keleten. A Wall Street Journal és a The Guardian arról ír, hogy Washington egy esetleges Irán elleni csapás lehetőségét mérlegeli, ezért korszerű F–35-ös és F–22-es vadászgépeket vezényelt a térségbe, valamint egy második repülőgép-hordozót is útnak indított.

Amerikai tisztviselők szerint az erőösszpontosítás akár hetekig tartó légi hadjárat végrehajtását is lehetővé tenné. A lehetséges forgatókönyvek között szerepelhetnek célzott csapások iráni vezetők ellen, illetve nukleáris és rakétalétesítmények támadása.

14:12
2026. február 19.
Hatalmas amerikai katonai bázis épülhet Gázában – 5000 fős erővel számolnak

A Guardian által áttekintett szerződéskötési dokumentumok szerint a Trump-adminisztráció egy mintegy 5000 fős katonai bázis létrehozását tervezi Gázában, több mint 350 hektáros területen.

Az elképzelések alapján a létesítmény egy jövőbeni Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) műveleti központjaként működne. Az ISF-et több ország részvételével, felajánlott csapatokból állítanák fel, és az újonnan megalakult Béketanács irányítása alá tartozna, amelynek célja Gáza kormányzásának és stabilizálásának megszervezése. A testület elnöke Donald Trump, a vezetésben pedig Jared Kushner is szerepet vállal.

A nyilvánosságra került tervek szerint a bázist több ütemben építenék ki, végleges mérete körülbelül 1400×1100 méter lenne. A komplexumot 26, pótkocsira szerelt páncélozott őrtorony, lőtér, bunkerek és egy katonai felszereléseket tároló raktár egészítené ki, a teljes területet pedig szögesdrót kerítés venné körül.

13:56
2026. február 19.
Orbán Viktor: Hamarosan kezdődik a Béketanács

Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon! – írja közösségi oldalán a miniszterelnök.

13:49
2026. február 19.
Georgia államba utazik Trump

Miközben Donald Trump Washingtonban vezeti a Béketanács első ülését és sajtóhírek szerint egy Iránnal kapcsolatos katonai lehetőséget is mérlegel, Georgia államba látogat, hogy erősítse a Republikánus Párt pozícióit a félidős választások előtt.

Az út középpontjában a gazdaság áll, de az elnök felkeresi azt a körzetet is, ahol március 10-én rendkívüli választást tartanak Marjorie Taylor Greene lemondása után. „Georgia nyilvánvalóan rendkívül fontos állam az elnök és a Republikánus Párt számára” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.

13:31
2026. február 19.
Erről születhet döntés

Nemsokára megkezdődik a Donald Trump alapította Béketanács ülése Washingtonban, ahol a gázai tűzszünet következő szakasza és a térség stabilizálásának kérdése kerül napirendre. A találkozón várhatóan szó lesz egy több milliárd dolláros újjáépítési tervről, valamint egy ENSZ-felhatalmazású stabilizációs erő részleteiről is.

Az NBC News arról ír, hogy több tucat ország – köztük állam- és kormányfők – vesz részt a washingtoni csúcstalálkozón, amelyet az U.S. Institute of Peace épületében rendeznek. A résztvevők között Orbán Viktor és Javier Milei is ott lesz.

Trump közölte: eddig több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel Gáza újjáépítésére, és várhatóan egy átfogó rekonstrukciós tervet is ismertet. A tanácskozáson szó lesz a humanitárius segítségnyújtásról, valamint egy ENSZ-felhatalmazással működő stabilizációs erő létrehozásáról is. A csatlakozó országok között szerepel Örményország, Egyiptom, Magyarország, Pakisztán, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek.


 

13:11
2026. február 19.
Trump Béketanácsának első ülése

Ma kezdődik Donald Trump amerikai elnök Béketanácsának első ülése, amelyet azzal a céllal hívott életre, hogy lezárja a gázai háborút. 

A tanácskozáson több mint 45 ország képviselőjének részvételére számítanak.

 Több meghatározó európai szövetséges – köztük az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország – azonban visszautasította a meghívást, mivel aggályaik vannak a testület működésével kapcsolatban, illetve attól tartanak, hogy az a jövőben az ENSZ riválisává válhat – írja a The Guardian.

A csúcstalálkozóra csaknem három hónappal azután kerül sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti tervet, amely kétéves mandátumot adott a Béketanácsnak a Gázai övezet demilitarizálásának és újjáépítésének felügyeletére. Továbbra is rendezetlen kérdés azonban a Hamász lefegyverzése, az izraeli csapatok kivonása, az újjáépítés mértéke, valamint a humanitárius segélyek bejutása a térségbe.

11:19
2026. február 19.
Szijjártó Péter: Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban – videó

Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is helye van a Béketanácsban, ez ugyanis túlmutathat a gázai helyzeten, és a szomszédos Ukrajnában dúló háború rendezésében is hasznos lehet, mivel annak lezárására jelenleg nincs jobb lehetőség Donald Trump béke-erőfeszítéseinél – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

A tárcavezető arról számolt be a magyar kormánydelegáció érkezését követően, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amely sokkal inkább a kétoldalú kapcsolatokra, a kormányközi együttműködésekre, a személyes kapcsolatokra épül, és ennek nagyon is kézzelfogható jele a Béketanács létrejötte az amerikai elnök kezdeményezésére – közölte a minisztérium.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

A közlemény szerint kifejtette, hogy Donald Trump béke-erőfeszítései reményt adnak arra, hogy a világban zajló fegyveres konfliktusokat diplomáciai eszközökkel is meg lehet oldani. Jó példaként említette a 2020-as Ábrahám-egyezményeket, amelyek évtizedes kudarcok után normalizálták Izrael és több arab ország kapcsolatát. Hangsúlyozta: Magyarország nem csupán elvi alapon csatlakozik a Béketanácshoz, hanem azért is, mert az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában ez gyakorlati nemzeti érdek. Úgy fogalmazott: 

Mi olyan országot képviselünk itt Washingtonban, amely négy éve egy háború szomszédságában él. És lássuk be, hogyha Donald Trump lett volna az elnök 2022-ben, akkor a szomszédunkban zajló háború nem tört volna ki, és egészen más lenne az életünk.

 Hozzátette: „Egészen más lenne az élet Európában, Közép-Európában, más lenne az élet Magyarországon. Nem kellett volna a gazdasági erőforrások egy jelentős részét a háború hatásainak kivédésére fordítani, egy csomó fejlesztést végre lehetett volna hajtani, teljesen más lehetőségei lettek volna a gazdaságnak is.” 

Szerinte téves az az európai elképzelés, hogy a háborút a csatatéren lehet lezárni, ezért úgy véli, Donald Trump jelenti az egyetlen esélyt a béke visszatérésére. „Ha arról beszélünk, hogy ez a Béketanács túlmutat Gázán, és a béke ügyét globális szinten szolgálhatja majd a jövőben, akkor azt gondolom, hogy ennek kell egy esélyt adni, mert jelenleg ennél jobb, ennél nagyobb reménnyel kecsegtető lehetőség nincsen” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ezt követően a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit leállításáról beszélt, és kijelentette: Ukrajna „politikai zsarolásba” kezdett Magyarországgal szemben, mesterséges ellátási vészhelyzetet próbálva előidézni. Leszögezte, hogy a kormány nem enged a nyomásnak, mert ellentétes lenne a nemzeti érdekekkel belekeveredni a háborúba, pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába vagy támogatni az uniós csatlakozását.

 Úgy vélte, az Európai Uniónak Magyarország és Szlovákia oldalán kellene fellépnie, és az Európai Bizottságnak fel kellene szólítania Kijevet a „politikai zsarolás” beszüntetésére. „Két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia az egyik oldalon, egy nem uniós tagország, Ukrajna a másik oldalon. Ukrajna veszélyezteti két európai uniós tagország energiaellátását szándékosan, politikai okokból” – figyelmeztetett. Hozzátette: „Ráadásul az Ukrajna és az EU között életben lévő megállapodás értelmében ilyet nem is tehetnének az ukránok.” 

A miniszter szerint „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”, és Brüsszel az ukrán érdekeket képviseli még tagállamokkal szemben is. Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország energiaellátása biztosított: a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, amelyek március elején érkeznek a horvát kikötőbe, onnan pedig néhány napon belül Magyarországra szállítják őket. Végül megjegyezte, hogy bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti és pozsonyi látogatása jól mutatja Washington Közép-Európához való viszonyát, ebben az ügyben elsősorban Brüsszelnek lenne feladata.

 

11:17
2026. február 19.
Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond

Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 2026. január 22-én, a davosi Világgazdasági Fórumon jött létre a Béketanács. A testület az ENSZ működésével szembeni bírálatok nyomán a nemzeti szuverenitásra és a közvetlen tárgyalásokra helyezi a hangsúlyt a konfliktusok rendezésében. A tanács ma tartja első ülését Washingtonban. Orbán Viktor miniszterelnök személyes jelenléte és Magyarország alapítói szerepe azt mutatja, hogy hazánk geopolitikai súlya tovább erősödött.

Donald Trump amerikai elnök Béketanácsa 2026. február 19-én tartja alakuló ülését Washingtonban
Donald Trump amerikai elnök Béketanácsa 2026. február 19-én tartja alakuló ülését Washingtonban
Fotó: AFP

 

