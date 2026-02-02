Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Elon Musk

Elon Musk lépése új szintet jelent a háborúban

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sikeresen hárította el a Space X a jogosulatlan orosz használatot a Starlink rendszerhez. Erről maga a cég vezérigazgatója, Elon Musk számolt be közösségi oldalán, miután az ukránok segítséget kértek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elon MuskStarlinkUkrajna

Az ukrán hadsereg segítséget kért a Space X-től, miután több orosz drónt is észleltek, amely a Starlink rendszerét használva üzemelt Ukrajna területén. A jogosulatlan hozzáférést sikerült elhárítani, erről pedig maga a cég vezetője, Elon Musk számolt be közösségi oldalán. 

Elon Musk szerint sikerült elhárítani a támadást
Elon Musk szerint sikerült elhárítani a támadást 
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Az ukrán haderő – és különösen a drón egységek számára – már a háború kezdete óta nélkülözhetetlen a Starlink infrastruktúrája. A Space X által üzemeltetett, műholdas internetet biztosító rendszer azonban veszélybe került, miután az oroszok minden jel szerint sikeresen történt fel. Feltehetőleg ezt egy olyan panelen keresztül tették, amely az előrenyomulás során került a kezükbe. 

Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter szerint az illetéktelen használat érzékelése után azonnal értesítették a vállalatot. 

A problémát pedig a Fox News beszámolója alapján sikerült elhárítani, miután a Space X feje, Elon Musk maga is erről osztott meg bejegyzést közösségi oldalán. „Úgy tűnik, hogy a Starlink Oroszország általi jogosulatlan használatának megakadályozására tett lépéseink működtek. Tudasd velünk, ha további lépésekre van szükség” – írta Musk. 

Az ukrán védelmi miniszter szerint a következő lépés egy biztonságosabb rendszer létrehozása lesz. Ezen már a dolgoznak a szakemberek, így a jövőben elméletben nem tudnak majd az oroszok hozzáférni a rendszerhez, még akkor sem ha megszereznek egy terminált. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!