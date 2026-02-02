Elon Musk lépése új szintet jelent a háborúban

Az ukrán hadsereg segítséget kért a Space X-től, miután több orosz drónt is észleltek, amely a Starlink rendszerét használva üzemelt Ukrajna területén. A jogosulatlan hozzáférést sikerült elhárítani, erről pedig maga a cég vezetője, Elon Musk számolt be közösségi oldalán.

Elon Musk szerint sikerült elhárítani a támadást

Az ukrán haderő – és különösen a drón egységek számára – már a háború kezdete óta nélkülözhetetlen a Starlink infrastruktúrája. A Space X által üzemeltetett, műholdas internetet biztosító rendszer azonban veszélybe került, miután az oroszok minden jel szerint sikeresen történt fel. Feltehetőleg ezt egy olyan panelen keresztül tették, amely az előrenyomulás során került a kezükbe.

Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter szerint az illetéktelen használat érzékelése után azonnal értesítették a vállalatot.

A problémát pedig a Fox News beszámolója alapján sikerült elhárítani, miután a Space X feje, Elon Musk maga is erről osztott meg bejegyzést közösségi oldalán. „Úgy tűnik, hogy a Starlink Oroszország általi jogosulatlan használatának megakadályozására tett lépéseink működtek. Tudasd velünk, ha további lépésekre van szükség” – írta Musk.

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026