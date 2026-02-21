ENSZ főtitkár: A technológia jövőjéről nem dönthet néhány milliárdos

Az ENSZ új testületet hozott létre a mesterséges intelligencia (MI) globális felügyeletére, amely a klímapolitikában már alkalmazott modell mintájára fog működni. António Guterres ENSZ főtitkár szerint a technológia jövőjéről nem dönthet néhány ország vagy milliárdos, ezért tudományos alapon működő, nemzetközi felügyeletre van szükség. Az Egyesült Államok azonban nem ért egyet az ENSZ terveivel – írja a Breitbart.

António Guterres ENSZ főtitkár terveivel nem ért egyet Amerika

Fotó: AFP

Az ENSZ már működő Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) szolgálna mintául az új MI bizottság számára.

El kell érni, hogy a mesterséges intelligencia térnyeréséből mindenki profitálhasson

– mondta Guterres, aki egyúttal arra szólította fel az országokat, a szakértőket és az iparági szereplőket, hogy járuljanak hozzá az újonnan létrehozott ENSZ MI Testület munkájához, és kövessék annak iránymutatásait.

A tudomány által vezérelt irányítás nem a fejlődés fékje [...] Ha megértjük, mire képesek a rendszerek – és mire nem –, akkor a durva intézkedésektől elmozdulhatunk az okosabb, kockázatalapú védőkorlátok felé

– hangsúlyozta az ENSZ főtitkára. A Fehér Ház technológiai tanácsadója, Michael Kratsios azonban nem ért egyet az ENSZ álláspontjával:

A mesterséges intelligencia alkalmazása nem vezet fényesebb jövőhöz, ha bürokrácia és központosított ellenőrzés alá kerül. [...] Ahogy a Trump-kormányzat már számos alkalommal kijelentette, teljes mértékben elutasítjuk a mesterséges intelligencia globális felügyeletét.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Google volt vezetője arra figyelmeztetett, hogy a technológiai elit olyan irányba viszi a világot, amely példátlan luxust hozhat keveseknek, miközben a többség szenvedni fog.