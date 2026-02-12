Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

Belgium ad otthont annak az informális uniós egyeztetésnek, amelyet csütörtökön tartanak az Európai Unió vezetői. A találkozón az egységes piac erősítése és az EU versenyképességének javítása kerül napirendre, különös tekintettel a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezet kihívásaira, valamint a gazdasági függőségek mérséklésére. A tanácskozáson két meghívott szakértő, Mario Draghi és Enrico Letta is ismerteti elképzeléseit arról, miként reagálhat az unió a fokozódó globális gazdasági versenyre és a szabályalapú világrend átalakulására. Az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlik majd – számolt be róla az Európai Unió hivatalos weboldala. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Robert C. Castel kifejtette, hogy a jelenlegi világrend szétesik és Európa elhibázott, erkölcsi alapú politizálást folytat.

Mario Draghi (b) is felszólalt a belgiumi EU-ülésen, ahol az Európai Unió előtt álló versenyképességi kihívások megvitatásán lesz a fókusz

Fotó: AFP

António Costa elnök összehívta az EU vezetőit, akik az Alden Biesen kastélyban ülnek tárgyalóasztalhoz.

Az egységes piac megerősítése sürgetőbb, mint valaha, ez mára kiemelt stratégiai kényszerré vált

– hangsúlyozta Costa. A tanácskozás első szakasza Mario Draghi előadásával indul, amely arról szól majd, miként hat a geopolitikai és gazdasági környezet átalakulása az Európai Unió versenyképességére. Ezt egy, kizárólag a vezetők részvételével zajló egyeztetés követi majd. A résztvevők várhatóan megvitatják, milyen szerepet kell az EU-nak betöltenie az egyre kiélezettebb – és sokszor nem tisztességes – gazdasági versenyhelyzetben és a kereskedelmi egyensúlytalanságok közepette. Továbbá arra keresik a megoldást, hogy hogyan lehet hatékony választ adni a gazdasági nyomásgyakorlásra és mérsékelni a gazdasági függést, különösen a kritikus nyersanyagok és a technológia területén.

A találkozó második munkarészében Enrico Letta ismerteti elképzeléseit arról, hogy hogyan lehet az egységes piac lehetőségeit jobban kihasználni a gyorsan változó globális környezetben, majd ezt a blokkot is zárt ajtók mögötti vezetői vita zárja majd.

Az Európai Unió vezetői csütörtökön megvitatják, az EU gazdasága miként tud versenybe szállni egy olyan globális riválissal, mint Kína, és egy egyre kevésbé megbízható szövetségessel, mint az Egyesült Államok, miközben a szabályokon alapuló világrend gyengül

– írja a Reuters. Az elmúlt húsz évben az Európai Unió gazdasági növekedése tartósan lassabb volt, mint az Egyesült Államoké, és ezzel párhuzamosan az uniós termelékenység, valamint az innovációs eredmények is elmaradtak – különösen a mesterséges intelligencia területén. A problémák feltárására 2024-ben került sor: Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke által jegyzett dokumentumot* az EU iránymutató tervként fogadta el.

* Mario Draghi 2024-es jelentése kijózanító értékelést nyújtott Európa gazdasági helyzetéről. Egykor a világ gazdasági motorjaként működő Európa most az Egyesült Államok és Kína mögött kullog olyan kulcsfontosságú területeken, amelyek elengedhetetlenek a hosszú távú növekedéshez, mint például az innováció, a digitalizáció és a vállalatok növekedési képessége.

Friedrich Merz német kancellár és néhány más uniós vezető szerdán Antwerpenben vállalatvezetőkkel találkozott, a megbeszélés célja az európai üzleti szféra követeléseinek megfogalmazása volt. A Reuters egy másik cikkében kitért Ursula von der Leyen kijelentésére, miszerint sürgősen egyszerűsíteni kell az európai szabályozásokat, hogy a blokk versenyképesebb legyen az olyan szereplőkkel szemben, mint az Egyesült Államok és Kína.

Vegyük az Egyesült Államok példáját. Egységes pénzügyi rendszer, egy pénzügyi központtal és néhány további pénzügyi centrummal. Európában ezzel szemben 27 különböző pénzügyi rendszerünk van, mindegyik saját felügyelettel

– mondta von der Leyen. A bizottsági elnök kifejtette, hogy a széttagoltság a végletekig van fokozva. Szerinte megoldásként egy nagy és likvid tőkepiacra van szüksége az Európai Uniónak.