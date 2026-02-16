Európa beszállna az atomfegyverversenybe

Hírlevél
Az európai vezetők körében egyre gyakrabban merül fel a kontinens nukleáris fegyverarzenáljának bővítésesére mutatkozó hajlandóság, amit a jövőbeli orosz fenyegetéssel és az amerikai biztonsági garanciák jövőjével kapcsolatos bizonytalansággal próbálnak indokolni. A hidegháborúban tapasztalt atomfegyverkezési verseny vészjósló réme újra felsejleni látszik, amiben Európa is részt kíván venni.
Macron elnökKeir StarmerFriedrich Merz

Az európai vezetők egyre gyakrabban vitatják meg, hogy erősíteni kellene-e a kontinens nukleáris arzenálját – számol be cikkében a The Kyiv Post.

Fotó: AFP

Miközben az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt több ezer nukleáris robbanófejjel rendelkezik, Európában csak Franciaországnak és Nagy-Britanniának van atomfegyvere, az is csak összesen néhány száz darab.

Donald Trump amerikai elnök NATO-val kapcsolatos megjegyzései és külpolitikájának tranzakcionális megközelítése miatt az európai szövetségesek megkérdőjelezik, hogy kockáztathatják-e az Egyesült Államok védelmére való támaszkodást.

Az európaiak többé nem szervezhetik ki a nukleáris elrettentéssel kapcsolatos gondolkodásukat az Egyesült Államoknak

– figyelmeztetett egy szakértői csoport a müncheni biztonsági konferenciára készített jelentésében. A dokumentum arra szólította fel Európát, hogy „sürgősen nézzen szembe egy új nukleáris valósággal” az „Oroszország nukleáris hátterű revizionizmusa” közepette.

A konferencián felszólalva Friedrich Merz német kancellár elmondta, hogy már „bizalmas tárgyalásokat folytat a francia elnökkel az európai nukleáris elrettentésről”.

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő ereje már most is védi a NATO többi tagját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „erősítjük nukleáris együttműködésünket Franciaországgal”. 

Mark Rutte NATO-főtitkár kitartott amellett, hogy „senki” sem fontolgatja az amerikai nukleáris védőernyő teljes kiváltását, amely évtizedek óta védi Európa NATO-tagországait.

 Elbridge Colby amerikai védelmi miniszterhelyettes kijelentette, hogy Trump „egyértelművé tette: az Egyesült Államok kiterjesztett nukleáris elrettentése továbbra is érvényes Európára”.

Hozzátette: az Egyesült Államok „nyitott arra, hogy Európa nagyobb mértékben járuljon hozzá a NATO elrettentő erejéhez” – ugyanakkor a tárgyalásoknak „józanoknak” és „megfontoltaknak” kell lenniük a nukleáris fegyverek elterjedésével és az instabilitással kapcsolatos aggodalmak miatt.

A nukleáris fegyverkezésről szóló vita sok más európai országban hosszú ideig tabunak számított – ám az orosz agresszió és az amerikai elkötelezettséggel kapcsolatos aggodalmak a kérdést az európai politika főáramába emelték. 

Sok európai tisztviselő meg van győződve arról, hogy Moszkva területi ambíciói nem korlátozódnak Ukrajnára, és más európai országok – akár NATO-tagállamok is – valamilyen támadással szembesülhetnek.

A jelentés öt nukleáris opciót vázolt fel Európa számára, miközben figyelmeztetett, hogy egyik sem jó. „Európa nukleáris helyzetéből nincs alacsony költségű vagy kockázatmentes kiút” – írták.

Az öt lehetőség a következő: továbbra is az amerikai elrettentésre támaszkodni; erősíteni a brit és francia nukleáris fegyverek szerepét egy európai elrettentésben; közösen fejleszteni európai nukleáris fegyvereket elrettentés céljából; növelni azon európai országok számát, amelyek saját nukleáris arzenállal rendelkeznek; vagy bővíteni az európai hagyományos katonai erőt, hogy erőteljesebb, nem nukleáris elrettentést biztosítson.

Érvelésük szerint rövid távon továbbra is a status quo fenntartása – az Egyesült Államok páratlan katonai erejére támaszkodva – marad „a leginkább hiteles és megvalósítható lehetőség”. A jelentés megjegyezte, hogy Franciaország és Nagy-Britannia egyaránt számos kihívással szembesülne arzenálja bővítése és a nukleáris védelem Európa-szerte történő kiterjesztése során – a jelentős költségektől kezdve egészen a robbanófejek bevetéséről szóló végső döntési jog kérdéséig. 

 

Orosz-ukrán háború
