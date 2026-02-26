Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna négy védelmi vállalata partnerségi megállapodásokat írt alá dán, finn és lett cégekkel a Build with Ukraine közös gyártási kezdeményezések keretében február 24-én – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Európa felpörgeti a háborús eszközgyártást

Fotó: AFP

Bővítjük a drónok közös gyártását, hogy ma megvédjük magunkat az orosz támadásokkal szemben, valamint hogy a jövőben is biztosítsuk a védelmet és az elrettentést

– írta Zelenszkij február 25-én az X közösségi platformon.

Az Ukrán Védelmiipari Tanács sajtóközleménye szerint az ukrán védelmi gyártók és európai partnereik között aláírt megállapodások összértéke mintegy 800 millió euró.

A tanács – amely platformként támogatja Ukrajna vezető magán védelmi gyártóit – közölte, hogy a megállapodások kiterjednek légi és földi drónok gyártásában való együttműködésre, valamint az európai piacon történő termékbővítés előkészítésére.

„Ezek a Build With Ukraine közös gyártási kezdeményezések hozzájárulnak egy valóban önálló európai védelmi ipari bázis megalapozásához, amely a jövőben erősíti közös biztonságunkat” – mondta Zelenszkij.

A bejelentés akkor érkezett, amikor egyre több ukrán védelmi gyártó – különösen a dróngyártók – erősíti partnerségeit nyugati szövetségesekkel annak érdekében, hogy pénzügyi támogatást biztosítsanak szakértelem és harctéri tapasztalatok megosztásáért cserébe.

Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete, Valerij Zaluzsnij szintén február 25-én jelentette be, hogy az ország vezető dróngyártója, az Ukrspecsystems első ukrán védelmi üzeme megkezdte működését az Egyesült Királyságban.

Az ukrán Culver Aerospace drón-együttműködési megállapodást írt alá a dán Copenhagen Global vállalattal. Emellett az ukrán Remtechnology és Tencore hasonló megállapodásokat kötött pilóta nélküli földi rendszerekre vonatkozóan a finn New Paakkola Oy, illetve az INSTA vállalatokkal.