Oroszország

Ukrán elemző: Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért el kell venni a magyar vétójogot – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy ukrán politikai elemző kritizálta az Európai Unió működését, külön kitérve arra, hogy Magyarország akadályozza a közös döntések megszületését. Úgy véli, a helyzet rendezéséhez meg kellene fosztani hazánkat a vétójogától. Borisz Tizenhauzen Orbán Viktor miniszterelnökről is vállalhatatlan stílusban nyilatkozott.
Oroszországvétójogháború

Borisz Tizenhauzen, ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért itt az ideje, hogy Brüsszel elvegye Magyarország vétójogát. 

Egy ukrán politikai elemző szerint Brüsszelnek el kell vennie a magyarok vétójogát
Egy ukrán politikai elemző szerint Brüsszelnek el kell vennie a magyarok vétójogát
Fotó: AFP

Srácok, kedves Európai Unió, Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces. Európa háborúra készül Oroszországgal, Orbán pedig blokkolja az Európa Unió közös döntését, hogy továbbra is lehessen orosz olajat vásárolni. Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen. Halló, ébredjetek fel. Ha most Orbánnal sem tudtok megbirkózni, akkor hogyan terveztek Putyinnal megbirkózni? 

– hangzik el a videóban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök februárban hangsúlyozta, hogy az Európai Néppárt a Tisza segítségével venné el a magyar vétójogot.

 

Orosz-ukrán háború
