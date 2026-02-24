Ukrán elemző: Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért el kell venni a magyar vétójogot – videó

Borisz Tizenhauzen, ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért itt az ideje, hogy Brüsszel elvegye Magyarország vétójogát.

Egy ukrán politikai elemző szerint Brüsszelnek el kell vennie a magyarok vétójogát

Fotó: AFP

Srácok, kedves Európai Unió, Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces. Európa háborúra készül Oroszországgal, Orbán pedig blokkolja az Európa Unió közös döntését, hogy továbbra is lehessen orosz olajat vásárolni. Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen. Halló, ébredjetek fel. Ha most Orbánnal sem tudtok megbirkózni, akkor hogyan terveztek Putyinnal megbirkózni?

– hangzik el a videóban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök februárban hangsúlyozta, hogy az Európai Néppárt a Tisza segítségével venné el a magyar vétójogot.