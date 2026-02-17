Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Európa

Nyílt felszólítás érkezett: Európának fegyverkeznie kell

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közös cikkben sürgetik az európai fegyverkezés felgyorsítását német és brit katonai vezetők. Oroszországot nevezik meg a kontinens biztonságát fenyegető fő kockázatként, és átfogó védelmi kiadásnövelést, valamint hosszú távú háborús felkészülést tartanak szükségesnek Európában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európafegyverkezésháború

Német és brit katonai vezetők közös cikkben álltak ki az európai fegyverkezés és a háborús felkészülés erősítése mellett. Az írás a brit Guardian és a német Welt felületén jelent meg, és Oroszországot nevezi meg a kontinens biztonságát fenyegető fő kockázatként.

Brit és német tábornokok üzentek: Európának fegyverkeznie kell (Fotó: AFP)
Brit és német tábornokok üzentek: Európának fegyverkeznie kell (Fotó: AFP)

A vezetők – akik Európa két legnagyobb védelmi kiadású országának katonai vezetői – azt állítják, hogy a hidegháború utáni „békeosztalék” időszaka lezárult, és Európának alapvetően növelnie kell védelmi képességeit. Szerintük az ukrajnai háború tapasztalatai, valamint Oroszország katonai átcsoportosítása indokolttá teszi a felkészülést egy esetleges, NATO-országokat is érintő konfliktusra.

A cikk hivatkozik a NATO tavalyi hágai csúcstalálkozójára, ahol a tagállamok vállalták, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és biztonságra. A katonai vezetők szerint ez „az új biztonsági realitást” tükrözi, és nehéz költségvetési döntéseket tesz szükségessé – írja a The Guardian.

Hangsúlyozzák: Oroszország katonai ereje nyugati irányba összpontosul, az orosz hadsereg újrafegyverkezik és az ukrajnai tapasztalatok alapján szervezi át magát. Megfogalmazásuk szerint Moszkva „kész háborút folytatni a kontinensen”, és fennáll a veszélye annak, hogy agressziója Ukrajnán túlra is kiterjedhet.

A katonai vezetők szerint Európa válasza a katonai elrettentés megerősítése lehet.

Ennek részeként:

Nagy-Britannia legalább hat új lőszergyár építését tervezi,

  • Németország állandó jelleggel harci dandárt telepít a NATO keleti szárnyára,
  • Berlin alkotmánymódosítással bővítette a védelmi finanszírozás lehetőségeit,
  • az Európai Unió pedig 150 milliárd eurós programmal kívánja erősíteni a védelmi ipari bázist.

A cikkben a katonai vezetők hangsúlyozzák: 

az „újrafegyverkezés nem háborús uszítás”, hanem szerintük a béke megőrzésének eszköze. Úgy fogalmaznak, hogy „az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót”.

A cikk végén pedig társadalmi szintű mozgósítást sürgetnek, hangsúlyozva, hogy a védelem nem kizárólag a hadsereg ügye, hanem az egész társadalom felelőssége.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!