Nyílt felszólítás érkezett: Európának fegyverkeznie kell

Német és brit katonai vezetők közös cikkben álltak ki az európai fegyverkezés és a háborús felkészülés erősítése mellett. Az írás a brit Guardian és a német Welt felületén jelent meg, és Oroszországot nevezi meg a kontinens biztonságát fenyegető fő kockázatként.

Brit és német tábornokok üzentek: Európának fegyverkeznie kell (Fotó: AFP)

A vezetők – akik Európa két legnagyobb védelmi kiadású országának katonai vezetői – azt állítják, hogy a hidegháború utáni „békeosztalék” időszaka lezárult, és Európának alapvetően növelnie kell védelmi képességeit. Szerintük az ukrajnai háború tapasztalatai, valamint Oroszország katonai átcsoportosítása indokolttá teszi a felkészülést egy esetleges, NATO-országokat is érintő konfliktusra.

A cikk hivatkozik a NATO tavalyi hágai csúcstalálkozójára, ahol a tagállamok vállalták, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és biztonságra. A katonai vezetők szerint ez „az új biztonsági realitást” tükrözi, és nehéz költségvetési döntéseket tesz szükségessé – írja a The Guardian.

Hangsúlyozzák: Oroszország katonai ereje nyugati irányba összpontosul, az orosz hadsereg újrafegyverkezik és az ukrajnai tapasztalatok alapján szervezi át magát. Megfogalmazásuk szerint Moszkva „kész háborút folytatni a kontinensen”, és fennáll a veszélye annak, hogy agressziója Ukrajnán túlra is kiterjedhet.

A katonai vezetők szerint Európa válasza a katonai elrettentés megerősítése lehet.

Ennek részeként:

Nagy-Britannia legalább hat új lőszergyár építését tervezi,

Németország állandó jelleggel harci dandárt telepít a NATO keleti szárnyára,

Berlin alkotmánymódosítással bővítette a védelmi finanszírozás lehetőségeit,

az Európai Unió pedig 150 milliárd eurós programmal kívánja erősíteni a védelmi ipari bázist.

A cikkben a katonai vezetők hangsúlyozzák:

az „újrafegyverkezés nem háborús uszítás”, hanem szerintük a béke megőrzésének eszköze. Úgy fogalmaznak, hogy „az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót”.

A cikk végén pedig társadalmi szintű mozgósítást sürgetnek, hangsúlyozva, hogy a védelem nem kizárólag a hadsereg ügye, hanem az egész társadalom felelőssége.