Nyílt felszólítás érkezett: Európának fegyverkeznie kell

Német és brit katonai vezetők közös cikkben álltak ki az európai fegyverkezés és a háborús felkészülés erősítése mellett. Az írás a brit Guardian és a német Welt felületén jelent meg, és Oroszországot nevezi meg a kontinens biztonságát fenyegető fő kockázatként.
A vezetők – akik Európa két legnagyobb védelmi kiadású országának katonai vezetői – azt állítják, hogy a hidegháború utáni „békeosztalék” időszaka lezárult, és Európának alapvetően növelnie kell védelmi képességeit. Szerintük az ukrajnai háború tapasztalatai, valamint Oroszország katonai átcsoportosítása indokolttá teszi a felkészülést egy esetleges, NATO-országokat is érintő konfliktusra.
A cikk hivatkozik a NATO tavalyi hágai csúcstalálkozójára, ahol a tagállamok vállalták, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és biztonságra. A katonai vezetők szerint ez „az új biztonsági realitást” tükrözi, és nehéz költségvetési döntéseket tesz szükségessé – írja a The Guardian.
Hangsúlyozzák: Oroszország katonai ereje nyugati irányba összpontosul, az orosz hadsereg újrafegyverkezik és az ukrajnai tapasztalatok alapján szervezi át magát. Megfogalmazásuk szerint Moszkva „kész háborút folytatni a kontinensen”, és fennáll a veszélye annak, hogy agressziója Ukrajnán túlra is kiterjedhet.
A katonai vezetők szerint Európa válasza a katonai elrettentés megerősítése lehet.
Ennek részeként:
Nagy-Britannia legalább hat új lőszergyár építését tervezi,
- Németország állandó jelleggel harci dandárt telepít a NATO keleti szárnyára,
- Berlin alkotmánymódosítással bővítette a védelmi finanszírozás lehetőségeit,
- az Európai Unió pedig 150 milliárd eurós programmal kívánja erősíteni a védelmi ipari bázist.
A cikkben a katonai vezetők hangsúlyozzák:
az „újrafegyverkezés nem háborús uszítás”, hanem szerintük a béke megőrzésének eszköze. Úgy fogalmaznak, hogy „az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót”.
A cikk végén pedig társadalmi szintű mozgósítást sürgetnek, hangsúlyozva, hogy a védelem nem kizárólag a hadsereg ügye, hanem az egész társadalom felelőssége.