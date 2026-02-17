Ezek után mire gondoljunk, most komolyan?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy interjúban beszélt Magyar Péterről és nyilatkozatáról. Mint mondta, hogyha valakinek egy ilyen IKEA hálószoba reklámról az jut eszébe, hogy feltáró vallomást kell tennie a drog fogyasztási vagy nem fogyasztási szokásairól, akkor szerinte elég nagy baj van.

Forrás: Facebook

Mint ismert, egyre cifrább fordulatokat vesz Magyar Péter szobabotránya. A csavaros ügy egyik különös epizódja, hogy a Tisza Párt elnöke múlt csütörtökön maga vallotta be egy videóban, hogy ott járt a partin, ahol később pásztorórát töltöttek Vogel Evelinnel.

Szijjártó Péter erre reagálva úgy fogalmazott: „volt egy ágy egy takaróval, és valakinek erről az jut az eszébe, hogy de ő nem fogyasztott drogot azon a bulin. Én csodálkoznék azon, ha Colombo nem jönne a receptért”.

Szóval remélem, a Rendőrtiszti Főiskolán figyelnek az új, innovatív módszerekre. Ha valaki egy ország vezetésére készül, vagy bocsánat, el tudja magáról képzelni, hogy egy ország vezetésére készül, akkor szerintem az nem fér össze azzal, hogy amikor meghívják, invitálják tisztelettel hajnal öt órakor, mert az gyakran előfordul egy rendezvényre, egy magánlakásba, és ott kiborul a liszt az asztalon, és akkor nem fordul meg, hanem azt mondja, hogy hát ő nem nyúlt hozzá.

Szijjártó Péter azt is megjegyezte, őt sosem érdekelte senki magánélete.

Sose tartottam ízlésesnek, hogy emberek magánéletét a nyilvánosság elé citálnak. Most se ez történt. Az ember maga lépett fel a színpadra és mesélte el, hogy hogy bulizik. Senki nem kérdezte, ugye? Tehát senki egy rohadt szóval nem kérdezte, hogy mi a helyzet. Egy ágyról sikerült ide asszociálni. De most, hogy egy ilyen embert alkalmasnak tartunk-e egy ezeréves keresztény államisággal rendelkező nemzet és ország képviseletére. Ezt, ahogy a művelt német mondja, aki beszél spanyolul: I have serios doubts. Tehát van bennem némi kétség

– tette hozzá a külügyminiszter.