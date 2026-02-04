Miután egy hétre felfüggesztette az ukrán hadsereg az energetikai létesítmények elleni támadást, Oroszország újabb csapást mért a kritikus infrastruktúrára.
Orosz drónok változtatták pokollá az ukrán települést
Dróntámadás okozott zűrzavart az ukrán Vaszilkivszka településen. Orosz pilóta nélküli repülő egységek éjszaka csaptak le az alvó helyiekre. Az incidens során több ember életét veszítette és sérültekről is beszámoltak, valamint több gazdasági és lakóépület is megsérült. A csapások következtében egy 38 éves férfi és egy 68 éves nő a helyszínen életét vesztette.
Metróállomásokon alszanak az emberek – így szenved Kijev
Matracokon, hálózsákokban és rögtönzött fekhelyeken töltötték az éjszakát Kijev lakói, miután az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a metróállomásokon kerestek menedéket. A robbanások és a légiriadók közepette családok százai kényszerültek a föld alá, miközben több városrészben is súlyos károk keletkeztek.
Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát
Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban beszélt az ukrán energetikai létesítmények támadására vonatkozó, egyhetes fegyverszünetről. Donald Trump kijelentette: Putyin „tartotta a szavát.” „A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, hozzátéve: „Ezután Putyin keményen lecsapott rájuk... de tartotta a szavát. Egy hét sok idő – mi mindent elfogadunk.”
Oroszország február 3-án éjszaka ismét célba vette Ukrajna erőműveit, és a tél egyik legnagyobb támadását indította, több mint 70 rakétát és 450 drónt lőve ki Ukrajna területére.
Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól
Az ukrán 24-es csatorna egyik műsorában Tarasz Zahorodnij ukrán politológus Ukrajna európai integrációjáról és az Európai Unióval fennálló együttműködés gyakorlati kérdéseiről beszélt. Állítása szerint a lényeg az, hogy Európa hosszabb távon, akár öt–tízéves időszakra előre kiszámítható módon nyújtson anyagi támogatást Ukrajnának, miközben az uniós csatlakozás kérdését inkább másodlagosnak nevezte.