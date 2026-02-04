Dróntámadás okozott zűrzavart az ukrán Vaszilkivszka településen. Orosz pilóta nélküli repülő egységek éjszaka csaptak le az alvó helyiekre. Az incidens során több ember életét veszítette és sérültekről is beszámoltak, valamint több gazdasági és lakóépület is megsérült. A csapások következtében egy 38 éves férfi és egy 68 éves nő a helyszínen életét vesztette.

