Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

Ukrajnában ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák, miután a kora hajnali órákban ballisztikus rakéták miatt adtak ki figyelmeztetést. Oroszország ismét több hullámban támadta Ukrajnát, Kijevben több robbanást is lehetett hallani – írja a Kyiv Independent.

Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadt

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az ukrán főváros több pontján is robbanásokról számoltak be miután hajnal három óra után ismét légiriadót rendeltek el. A hatóságok közlése szerint Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadt. Habár a riasztás kezdetben csak Kijev környékére volt érvényes, néhány órával később egész Ukrajnára kiterjesztették.

„Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. Kérjük, maradjanak óvóhelyeken, amíg meg nem adják a mindenre kiterjedő jelzést” – nyilatkozta Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetője .

A pontos károkról egyelőre nem érkeztek jelentések. Oroszország az elmúlt időszakban azonban fokozta támadásait az ukrán energetikai és katonai infrastruktúra ellen. A tegnapi nap folyamán találatot kapott többek között az amerikai Mondelez üzeme. Emellett azonban a civil veszteségek is folyamatosak.