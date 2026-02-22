Hírlevél
orosz-ukrán háború

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán fővárosban ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt, Kijevben pedig több robbanást is lehetett hallani. A károkról egyelőre nincsenek pontos jelentések.
Ukrajnában ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák, miután a kora hajnali órákban ballisztikus rakéták miatt adtak ki figyelmeztetést. Oroszország ismét több hullámban támadta Ukrajnát, Kijevben több robbanást is lehetett hallani – írja a Kyiv Independent

Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadt
Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadt 
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az ukrán főváros több pontján is robbanásokról számoltak be miután hajnal három óra után ismét légiriadót rendeltek el. A hatóságok közlése szerint Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadt. Habár a riasztás kezdetben csak Kijev környékére volt érvényes, néhány órával később egész Ukrajnára kiterjesztették. 

„Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. Kérjük, maradjanak óvóhelyeken, amíg meg nem adják a mindenre kiterjedő jelzést” – nyilatkozta Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetője .

A pontos károkról egyelőre nem érkeztek jelentések. Oroszország az elmúlt időszakban azonban fokozta támadásait az ukrán energetikai és katonai infrastruktúra ellen. A tegnapi nap folyamán találatot kapott többek között az amerikai Mondelez üzeme. Emellett azonban a civil veszteségek is folyamatosak. 

A beszámolók szerint az elmúlt nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében. 

 

 

Orosz-ukrán háború
