Felrobbant a nemzetközi sajtó Orbán Viktor és Marco Rubio találkozója után

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 15–16-i budapesti látogatása óriási nemzetközi figyelmet keltett, különösen azért, mert közvetlenül az áprilisi magyar parlamenti választások előtt érkezett, és egyértelmű politikai támogatást fejezett ki Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya iránt. A látogatás során aláírtak egy polgári nukleáris együttműködési megállapodást, de a sajtó leginkább a közös sajtótájékoztatón elhangzott erős támogató nyilatkozatokat emelte ki.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A The Washington Post szerint Rubio gyakorlatilag „politikai mentőövet” dobott Orbánnak.

Azt szeretnénk, hogy ez az ország jól teljesítsen, különösen amíg Ön a miniszterelnök

– mondta Rubio, hangsúlyozva, hogy az USA Magyarország sikerét akarja, amíg Orbán marad hatalmon.

A Reuters tudósítása kiemeli Rubio egyik legidézettebb mondatát a közös sajtótájékoztatón:

Trump elnök elkötelezett az Önök sikere iránt, mert az Önök sikere a mi sikerünk is.

Ez a kifejezés szinte minden nagyobb médiumban megjelent, jelezve, hogy Trump személyes kapcsolata Orbánnal kulcsfontosságú az amerikai érdekek szempontjából Közép-Európában.

Az AP News (Associated Press) szintén ezt a mondatot hozta. A cikkben Rubio az amerikai–magyar kapcsolatokat „aranykorként” jellemezte, amit Orbán Viktor is említett – mindketten hangsúlyozták, hogy ez a Trump-adminisztráció alatt bontakozik ki igazán. Mint fogalmazott az amerikai külügyminiszter:

A miniszterelnök és az elnök között nagyon-nagyon szoros személyes és munkakapcsolat van, és úgy gondolom, hogy ez előnyös volt a két országunk számára.

A The New York Times árnyaltabban számolt be: Rubio a találkozó után kijelentette, hogy „Biztosan állíthatom, hogy Trump elnök úr elkötelezett az Önök sikere iránt, mert az Önök sikere a mi sikerünk is, mert a közép-európai kapcsolataink, amelyek Önökön keresztül valósulnak meg, elengedhetetlenek és létfontosságúak nemzeti érdekeink szempontjából az elkövetkező években.”

A PBS News és a France 24 is hasonlóan értelmezi a látogatás politikai súlyát: Rubio lelkesen támogatta Orbán újabb ciklusát, és felajánlotta, hogy az USA segítséget nyújt, ha pénzügyi nehézségek adódnának. A Bloomberg szerint Rubio „körbeölelte” Orbánt az USA nevében, és idézi Rubio ígéretét a pénzügyi támogatásról.