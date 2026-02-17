Felrobbant a nemzetközi sajtó Orbán Viktor és Marco Rubio találkozója után

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 15–16-i budapesti látogatása óriási nemzetközi figyelmet keltett, különösen azért, mert közvetlenül az áprilisi magyar parlamenti választások előtt érkezett, és egyértelmű politikai támogatást fejezett ki Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya iránt. A látogatás során aláírtak egy polgári nukleáris együttműködési megállapodást, de a sajtó leginkább a közös sajtótájékoztatón elhangzott erős támogató nyilatkozatokat emelte ki.
A The Washington Post szerint Rubio gyakorlatilag „politikai mentőövet” dobott Orbánnak.
Azt szeretnénk, hogy ez az ország jól teljesítsen, különösen amíg Ön a miniszterelnök
– mondta Rubio, hangsúlyozva, hogy az USA Magyarország sikerét akarja, amíg Orbán marad hatalmon.
A Reuters tudósítása kiemeli Rubio egyik legidézettebb mondatát a közös sajtótájékoztatón:
Trump elnök elkötelezett az Önök sikere iránt, mert az Önök sikere a mi sikerünk is.
Ez a kifejezés szinte minden nagyobb médiumban megjelent, jelezve, hogy Trump személyes kapcsolata Orbánnal kulcsfontosságú az amerikai érdekek szempontjából Közép-Európában.
Az AP News (Associated Press) szintén ezt a mondatot hozta. A cikkben Rubio az amerikai–magyar kapcsolatokat „aranykorként” jellemezte, amit Orbán Viktor is említett – mindketten hangsúlyozták, hogy ez a Trump-adminisztráció alatt bontakozik ki igazán. Mint fogalmazott az amerikai külügyminiszter:
A miniszterelnök és az elnök között nagyon-nagyon szoros személyes és munkakapcsolat van, és úgy gondolom, hogy ez előnyös volt a két országunk számára.
A The New York Times árnyaltabban számolt be: Rubio a találkozó után kijelentette, hogy „Biztosan állíthatom, hogy Trump elnök úr elkötelezett az Önök sikere iránt, mert az Önök sikere a mi sikerünk is, mert a közép-európai kapcsolataink, amelyek Önökön keresztül valósulnak meg, elengedhetetlenek és létfontosságúak nemzeti érdekeink szempontjából az elkövetkező években.”
A PBS News és a France 24 is hasonlóan értelmezi a látogatás politikai súlyát: Rubio lelkesen támogatta Orbán újabb ciklusát, és felajánlotta, hogy az USA segítséget nyújt, ha pénzügyi nehézségek adódnának. A Bloomberg szerint Rubio „körbeölelte” Orbánt az USA nevében, és idézi Rubio ígéretét a pénzügyi támogatásról.
A nemzetközi sajtóban figyelmet kapott, hogy Orbán Viktor jelezte, hogy folytatja az orosz olajvásárlást, ami a Trump–Orbán-kapcsolatnak köszönhetően szankciómentességet élvez.
A látogatás tehát nem csupán diplomáciai esemény volt, hanem egyértelmű üzenet az április választások előtt:
az USA Trump alatt Orbán sikerét tekinti saját sikerének.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatását az orosz és ukrán sajtó is intenzíven követte, de eltérő hangsúlyokkal és értelmezésekkel. Az orosz médiumok a látogatásra összpontosítottak, mint a béke erőfeszítéseinek támogatására és az USA–Magyarország-kapcsolatok erősödésére, kiemelve Orbán Ukrajna-politikáját. Az Ukrajinszka Pravda idézi a magyar miniszterelnököt a sajtótájékoztatóról: Orbán Ukrajnát vádolta választási beavatkozással. Hozzáteszik: a magyar miniszterelnök szerint az ukránok számára nem közömbös, hogy milyen lesz a választási eredmény, ezért „úgy döntöttek, hogy részt vesznek a kampányban”.