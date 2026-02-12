Brutális orosz bombázás – katasztrófahelyzet van Kijevben

„Ezek a város bal és jobb partján található magas lakóépületek. A közműszolgáltatók már dolgoznak az érintett épületek hőellátásának helyreállításán” – írta a polgármester reggel.
Arra is emlékeztetett, hogy a Desznyanszkij és a Darnyickij kerületben az előző bombázások után több mint 1100 toronyház maradt fűtés nélkül, mivel a Darnyickiji hőerőmű kritikus állapota miatt jelenleg lehetetlen számukra a fűtés biztosítása.
– számolt be a Zn.ua.
Így ma reggelig összesen 3700 lakóépület maradt fűtés nélkül a fővárosban.
A DTEK eközben arról számolt be, hogy a nagyszabású támadás után a városban 107 000 család maradt áram nélkül.
Az energetikai szakemberek már helyreállították a kritikus infrastrukturális létesítmények működését, azonban a főváros Desznyanszkij kerületében vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben. A többi kijevi lakos esetében ideiglenes korlátozásokat vezettek be.
Emlékeztetőül: Kijevet drónok és ballisztikus rakéták támadták.
Ma reggelig két ember megsérült, a város Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületében pedig lakóépületek rongálódtak meg.