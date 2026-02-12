Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

fűtés

Brutális orosz bombázás – katasztrófahelyzet van Kijevben

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A február 12-re virradó éjszaka Kijevet ért nagyszabású orosz támadás után a kritikus infrastruktúrában keletkezett károk miatt a fővárosban további csaknem 2600 lakás maradt fűtés nélkül – jelentette be ma reggel Vitalij Klicsko kijevi polgármester.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fűtésorosz-ukrán háborúKijeváram

„Ezek a város bal és jobb partján található magas lakóépületek. A közműszolgáltatók már dolgoznak az érintett épületek hőellátásának helyreállításán” – írta a polgármester reggel. 

Kijevben csaknem 2600 lakás maradt fűtés nélkül (Fotó: AFP)
Kijevben csaknem 2600 lakás maradt fűtés nélkül  (Fotó: AFP)

Arra is emlékeztetett, hogy a Desznyanszkij és a Darnyickij kerületben az előző bombázások után több mint 1100 toronyház maradt fűtés nélkül, mivel a Darnyickiji hőerőmű kritikus állapota miatt jelenleg lehetetlen számukra a fűtés biztosítása.

– számolt be a Zn.ua.

Így ma reggelig összesen 3700 lakóépület maradt fűtés nélkül a fővárosban.

A DTEK eközben arról számolt be, hogy a nagyszabású támadás után a városban 107 000 család maradt áram nélkül.

Az energetikai szakemberek már helyreállították a kritikus infrastrukturális létesítmények működését, azonban a főváros Desznyanszkij kerületében vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben. A többi kijevi lakos esetében ideiglenes korlátozásokat vezettek be. 

Emlékeztetőül: Kijevet drónok és ballisztikus rakéták támadták. 

Ma reggelig két ember megsérült, a város Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületében pedig lakóépületek rongálódtak meg.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!