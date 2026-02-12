Brutális orosz bombázás – katasztrófahelyzet van Kijevben

„Ezek a város bal és jobb partján található magas lakóépületek. A közműszolgáltatók már dolgoznak az érintett épületek hőellátásának helyreállításán” – írta a polgármester reggel.

Kijevben csaknem 2600 lakás maradt fűtés nélkül (Fotó: AFP)

Arra is emlékeztetett, hogy a Desznyanszkij és a Darnyickij kerületben az előző bombázások után több mint 1100 toronyház maradt fűtés nélkül, mivel a Darnyickiji hőerőmű kritikus állapota miatt jelenleg lehetetlen számukra a fűtés biztosítása.

– számolt be a Zn.ua.

💬 "У Києві власної генерації електроенергії майже не залишилося, оскільки знищено ТЕЦ"



Експерти про ситуацію з тепло- і електропостачанням у столиці.



Повну версію відео дивіться тут: https://t.co/ErziM9OakT pic.twitter.com/QxXB7XM7mz — DW українською (@dw_ukrainian) February 11, 2026

Így ma reggelig összesen 3700 lakóépület maradt fűtés nélkül a fővárosban.

A DTEK eközben arról számolt be, hogy a nagyszabású támadás után a városban 107 000 család maradt áram nélkül.

💔🇺🇦 🧸

Kyiv . . .Children are freezing in their apartments

Without light & without heat

Children that should be carefree & happy

These children are not statistics

This is someone's childhood happening

Right now in the dark & cold sub zero conditions

Shame on us 😟🖤 pic.twitter.com/Up2T2blTOH — AnnaT 🇬🇧 🫶 🇺🇦 (@1AnnaT) February 10, 2026

Az energetikai szakemberek már helyreállították a kritikus infrastrukturális létesítmények működését, azonban a főváros Desznyanszkij kerületében vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben. A többi kijevi lakos esetében ideiglenes korlátozásokat vezettek be.

На вихідних очікується до -20🥶 Така погода протримається 5 днів.

Скоро здичавілі українчики будуть на вулицях полювать на слуг урода, щоб подякувать їм за підготовку до зими 🧟‍♀️ pic.twitter.com/HoynxW1FIM — Pandamonium ☕ (@RudijLis) January 29, 2026

Emlékeztetőül: Kijevet drónok és ballisztikus rakéták támadták.

Ma reggelig két ember megsérült, a város Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületében pedig lakóépületek rongálódtak meg.