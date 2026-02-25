Hírlevél
Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

orosz-ukrán háború

Genfben rendezik a béketárgyalások következő fordulóját

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a héten amerikai tisztviselőkkel terveznek tárgyalásokat Svájcban. A genfi megbeszélések középpontjában a háború utáni helyreállítás és egy esetleges fogolycsere állhat. Márciusban pedig újabb háromoldalú egyeztetésekre kerülhet sor Oroszországgal.
orosz-ukrán háborúUmerovWitkoffSvájc

Az ukrán delegáció csütörtökön amerikai küldöttekkel találkozik Genfben. A bejelentés szerint Rusztem Umerov, Steve Witkoffal, valamint Jared Kushnerrel ülhet tárgyalóasztalhoz – írja a Breitbart.

Genfben ül tárgyalóasztalhoz Rusztem Umerov, Steve Witkoffal, valamint Jared Kushner
Genfben ül tárgyalóasztalhoz Rusztem Umerov, Steve Witkoffal, valamint Jared Kushner
 Fotó: AFP

Az Egyesült Államok béketörekvéseinek eredményeként idén Oroszország és Ukrajna tisztviselői már Abu-Dzabiban és Genfben is ütköztették elképzeléseiket, de az egyeztetések eddig nem hoztak áttörést.

A csütörtöki találkozón egy háború utáni ukrán helyreállítási tervet vitatnak meg, valamint előkészítik a moszkvai delegációval tervezett márciusi tárgyalást

 – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Umerov feladatul kapta egy esetleges orosz–ukrán fogolycsere megvitatását is. Ukrajna azt szeretné, hogy az Oroszországgal folytatott újabb béketárgyalási körre már a jövő hét folyamán sor kerülne – tette hozzá az elnök. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Steve Witkoff közölte, hogy tíz napon belül sor kerülhet egy háromoldalú egyeztetésre Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével.

Orosz-ukrán háború
