Genfben rendezik a béketárgyalások következő fordulóját

Az ukrán delegáció csütörtökön amerikai küldöttekkel találkozik Genfben. A bejelentés szerint Rusztem Umerov, Steve Witkoffal, valamint Jared Kushnerrel ülhet tárgyalóasztalhoz – írja a Breitbart.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok béketörekvéseinek eredményeként idén Oroszország és Ukrajna tisztviselői már Abu-Dzabiban és Genfben is ütköztették elképzeléseiket, de az egyeztetések eddig nem hoztak áttörést.

A csütörtöki találkozón egy háború utáni ukrán helyreállítási tervet vitatnak meg, valamint előkészítik a moszkvai delegációval tervezett márciusi tárgyalást

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Umerov feladatul kapta egy esetleges orosz–ukrán fogolycsere megvitatását is. Ukrajna azt szeretné, hogy az Oroszországgal folytatott újabb béketárgyalási körre már a jövő hét folyamán sor kerülne – tette hozzá az elnök.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Steve Witkoff közölte, hogy tíz napon belül sor kerülhet egy háromoldalú egyeztetésre Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével.