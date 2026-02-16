Hírlevél
Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

uniós csatlakozás

Ukrán külügyminiszter: Gyakorlati síkra terelődtek az Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szóló tárgyalások

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szerint az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló egyeztetések egyre inkább gyakorlati szakaszba lépnek, noha továbbra is vannak viták és ellenállás az EU-n belül. A kijevi sajtótájékoztatón a tárcavezető hangsúlyozta, hogy konkrét időkeretre és világos feltételekre van szükség, ugyanakkor bírálta Magyarország álláspontját, amely szerinte akadályozza az előrelépést.
uniós csatlakozásUkrajnaMagyarország

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha Kijevben arról beszélt, hogy az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló viták egyre inkább gyakorlati síkra terelődnek. Ugyanakkor ellenállás tapasztalható, különösen Magyarország részéről – számolt be róla az Ukrinform.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban arról beszélt, Magyarország áll az uniós csatlakozási terveik útjában
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban arról beszélt, Magyarország áll az uniós csatlakozási terveik útjában
Fotó: SEM VAN DER WAL / AFP

Az ukrán külügyminiszter az Európa Tanács főtitkárával, Alain Bersettel közös sajtótájékoztatón beszélt az ukrán tervekről. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának szüksége van a gyorsított EU-csatlakozás időkeretének és konkrét határidőinek meghatározására, mivel ez a biztonsági garanciák szempontjából fontos lenne számukra.

München után, az ukrán elnök találkozói után, a csapat által tartott összes találkozó után megerősíthetem Önöknek, hogy ez a típusú megbeszélés (Ukrajna gyorsított EU-csatlakozás) folyamatban van. Van, amiben egyetértünk, de némi ellenállás is tapasztalható egy ilyen megközelítéssel szemben. Magyarország rövidlátó álláspontot képvisel, amely teljes mértékben blokkolja az ukrán fél minden erőfeszítését ebbe az irányba

– mondta Szibiha.

Ugyanakkor szerinte a legfontosabb az, hogy Európa is felismerte: Ukrajnára szüksége van, és az ország számos előnyt jelent majd az EU-nak – a biztonságtól kezdve Európa politikai-diplomáciai és gazdasági pozícióinak megerősítéséig.

„Ezért úgy gondolom, hogy ez a folyamat gyakorlati dimenziót ölt, bár a viták folytatódnak [...] Kétségtelenül még sok munka áll előttünk” – fogalmazott az ukrán miniszter.

