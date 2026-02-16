Ukrán külügyminiszter: Gyakorlati síkra terelődtek az Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szóló tárgyalások

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha Kijevben arról beszélt, hogy az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló viták egyre inkább gyakorlati síkra terelődnek. Ugyanakkor ellenállás tapasztalható, különösen Magyarország részéről – számolt be róla az Ukrinform.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban arról beszélt, Magyarország áll az uniós csatlakozási terveik útjában

Fotó: SEM VAN DER WAL / AFP

Az ukrán külügyminiszter az Európa Tanács főtitkárával, Alain Bersettel közös sajtótájékoztatón beszélt az ukrán tervekről. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának szüksége van a gyorsított EU-csatlakozás időkeretének és konkrét határidőinek meghatározására, mivel ez a biztonsági garanciák szempontjából fontos lenne számukra.

München után, az ukrán elnök találkozói után, a csapat által tartott összes találkozó után megerősíthetem Önöknek, hogy ez a típusú megbeszélés (Ukrajna gyorsított EU-csatlakozás) folyamatban van. Van, amiben egyetértünk, de némi ellenállás is tapasztalható egy ilyen megközelítéssel szemben. Magyarország rövidlátó álláspontot képvisel, amely teljes mértékben blokkolja az ukrán fél minden erőfeszítését ebbe az irányba

– mondta Szibiha.

Ugyanakkor szerinte a legfontosabb az, hogy Európa is felismerte: Ukrajnára szüksége van, és az ország számos előnyt jelent majd az EU-nak – a biztonságtól kezdve Európa politikai-diplomáciai és gazdasági pozícióinak megerősítéséig.

„Ezért úgy gondolom, hogy ez a folyamat gyakorlati dimenziót ölt, bár a viták folytatódnak [...] Kétségtelenül még sok munka áll előttünk” – fogalmazott az ukrán miniszter.

Orbán Viktor a nemzeti petíció kitöltésére szólított fel minden magyar állampolgárt. A miniszterelnök világossá tette, hogy a kezdeményezés azokhoz szól, akik elutasítják a háború finanszírozását, a hosszú távú külföldi pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a jelentősen megemelkedő rezsiköltségeket. A miniszterelnök hangsúlyozta, minél többen töltik ki a petíciót, annál erősebb lesz az üzenet.