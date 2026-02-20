„Belül üresnek érzem magam” – megrendítő beszámoló ukrán gyerekek sorsáról

Ukrajnában a gyerekek hetekig réteges ruházatban és hálózsákban aludtak olyan otthonokban, ahol sem áram, sem fűtés nem volt – mondta Olena Zelenszka ukrán first lady az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) előtt – számolt be a The Brussels Times.

Séamus Boland, az EESC elnöke támogatást sürgetett annak érdekében, hogy az ukrán gyerekek biztonságos és méltó körülmények között nőhessenek fel (Fotó: AFP)

Zelenszka a testület februári plenáris ülésén, online kapcsolaton keresztül felszólalva arról beszélt, hogy egyes lakóépületekben legfeljebb 10 Celsius-fok volt. A szülők éjszakára melegvizes palackokat helyeztek gyermekeik mellé – közölte az EESC szerdai beszámolója. Az ülést Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulója előtt tartották, és a háború gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hosszú távú hatásaira – a traumára, a sérülésekre, a kényszerű elvándorlásra és az oktatás megszakadására – összpontosított.

💔🗣 684 children have been killed in #Ukraine since the start of the full-scale war, says Olena #Zelenska.



“Four years of fighting for life. Four years is a long time even for an adult. But for millions of Ukrainian children, it is almost an entire childhood. The worst part is… pic.twitter.com/6r0STKpGws — ZMiST (@ZMiST_Ua) February 19, 2026

Zelenszka elmondta:

az elmúlt négy évben 684 gyermek halt meg, és több mint kétezren megsérültek.

A vita során ismertetett adatok szerint – az UNICEF-re hivatkozva –

a gyerekek 73 százaléka nem érzi magát biztonságban, 54 százalékuk pedig szomorúságról számolt be.

💔🇺🇦 🧸

Kyiv . . .Children are freezing in their apartments

Without light & without heat

Children that should be carefree & happy

These children are not statistics

This is someone's childhood happening

Right now in the dark & cold sub zero conditions

Shame on us 😟🖤 pic.twitter.com/Up2T2blTOH — AnnaT 🇬🇧 🫶 🇺🇦 (@1AnnaT) February 10, 2026

A gyermekek mintegy 43 százaléka súlyos lelki megterheléssel küzd, ideértve a szorongást, a félelmet és a koncentrációs nehézségeket.

Zelenszka föld alatti infrastruktúra kiépítését sürgette annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között tanulhassanak. Hozzátette: alapítványa az UNICEF-fel és más szervezetekkel együttműködve pszichológiai segítséget és rehabilitációs támogatást nyújt.

‼️ REGARDEZ ces enfants ! Ils vont à l’école SANS CHAUFFAGE, à - 20 degrés, sous les bombes de Poutine. Imaginez vos enfants. Vos petites soeurs. Vos nièces et vos cousins. C’est INHUMAIN ce qui se passe en Ukraine ! pic.twitter.com/SJRpjD4G77 — Le Zelenskyste 🇫🇷🇺🇦 (@VolodimirZelen1) February 2, 2026

Az EESC közlése szerint a helyzet „még súlyosabb” az Oroszország által elhurcolt, közel 20 ezer ukrán gyermek esetében.

Baiba Tavaresa, az Európai Külügyi Szolgálat Ukrajna-osztályának vezetője elmondta: az ukrán gyermekek hazatérése továbbra is az EU egyik legfontosabb prioritása, és ez az elkötelezettség a jövőben is fennmarad.

The Russian war through the eyes of Ukrainian children…



Tell me, why did they attack us? Isn’t their own land enough for them? Why do they want to destroy us? pic.twitter.com/IU67jhqlbW — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) February 14, 2026

Hozzátette:

az Európai Unió, Ukrajna és Kanada tavasszal nemzetközi csúcstalálkozót szervez az elhurcolt ukrán gyermekek visszatéréséről.

Kyiv metro stations have turned into packed underground shelters. Children sleeping on floors pic.twitter.com/teSd3vdNlt — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 26, 2024

A vitában felszólalt Jaruna Bohun ukrán diák is, aki arról beszélt, hogyan próbál beilleszkedni menekültként, miközben szülei Ukrajnában maradtak – közölte az EESC.