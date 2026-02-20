„Belül üresnek érzem magam” – megrendítő beszámoló ukrán gyerekek sorsáról

Hírlevél
Ukrán gyerekek milliói szenvednek a háborúban: sokan fűtetlen, áram nélküli otthonokban alszanak, miközben az elmúlt négy évben több száz gyermek vesztette életét, és ezrek sérültek meg. Olena Zelenszka az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előtt beszélt a tragikus adatokról, a súlyos lelki terhekről és az elhurcolt gyermekek ügyéről.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúkisgyerekek

Ukrajnában a gyerekek hetekig réteges ruházatban és hálózsákban aludtak olyan otthonokban, ahol sem áram, sem fűtés nem volt – mondta Olena Zelenszka ukrán first lady az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) előtt – számolt be a The Brussels Times.

Séamus Boland, az EESC elnöke támogatást sürgetett annak érdekében, hogy az ukrán gyerekek biztonságos és méltó körülmények között nőhessenek fel (Fotó: AFP)
Zelenszka a testület februári plenáris ülésén, online kapcsolaton keresztül felszólalva arról beszélt, hogy egyes lakóépületekben legfeljebb 10 Celsius-fok volt. A szülők éjszakára melegvizes palackokat helyeztek gyermekeik mellé – közölte az EESC szerdai beszámolója. Az ülést Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulója előtt tartották, és a háború gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hosszú távú hatásaira – a traumára, a sérülésekre, a kényszerű elvándorlásra és az oktatás megszakadására – összpontosított.

Zelenszka elmondta: 

az elmúlt négy évben 684 gyermek halt meg, és több mint kétezren megsérültek.

A vita során ismertetett adatok szerint – az UNICEF-re hivatkozva –

 a gyerekek 73 százaléka nem érzi magát biztonságban, 54 százalékuk pedig szomorúságról számolt be.

A gyermekek mintegy 43 százaléka súlyos lelki megterheléssel küzd, ideértve a szorongást, a félelmet és a koncentrációs nehézségeket.

Zelenszka föld alatti infrastruktúra kiépítését sürgette annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között tanulhassanak. Hozzátette: alapítványa az UNICEF-fel és más szervezetekkel együttműködve pszichológiai segítséget és rehabilitációs támogatást nyújt.

Az EESC közlése szerint a helyzet „még súlyosabb” az Oroszország által elhurcolt, közel 20 ezer ukrán gyermek esetében.

Baiba Tavaresa, az Európai Külügyi Szolgálat Ukrajna-osztályának vezetője elmondta: az ukrán gyermekek hazatérése továbbra is az EU egyik legfontosabb prioritása, és ez az elkötelezettség a jövőben is fennmarad.

Hozzátette: 

az Európai Unió, Ukrajna és Kanada tavasszal nemzetközi csúcstalálkozót szervez az elhurcolt ukrán gyermekek visszatéréséről.

A vitában felszólalt Jaruna Bohun ukrán diák is, aki arról beszélt, hogyan próbál beilleszkedni menekültként, miközben szülei Ukrajnában maradtak – közölte az EESC.

Olha Fozekos, Belgiumban dolgozó ukrán pedagógus arról számolt be, hogy a háború hatásai egyértelműen látszanak az Ukrajnából elmenekült gyerekeken. 

Példaként említett egy tanulót, aki abbahagyta a kézműveskedést, és azt mondta: „belül üresnek” érzi magát.

Séamus Boland, az EESC elnöke kijelentette: a bizottság „mindaddig Ukrajna és annak jövője mellett áll, ameddig szükséges”, és támogatást sürgetett annak érdekében, hogy az ukrán gyermekek biztonságos és méltó körülmények között nőhessenek fel.

 

Orosz-ukrán háború
