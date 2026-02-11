Gyermekek védelme vagy kényszer? – Kijevet bírálja Moszkva + videó

Marija Lvova-Belova a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt állította: a kijevi hatóságok fenyegetésekkel próbálják rábírni a családokat arra, hogy adják át gyermekeiket evakuálásra. Szavai szerint ahelyett, hogy egyeztetnének a szülőkkel, inkább nyomást gyakorolnak rájuk – írta a Lenta.

Gyermekek védelme vagy kényszer – Kijevet bírálja Moszka Fotó: AFP

A lap beszámolója szerint korábban arról érkeztek jelentések, hogy Ukrajnában olyan jogszabályt fogadtak el, amely lehetővé teszi a gyerekek elszállítását a frontvonalhoz közeli területekről akár a szülők hozzájárulása nélkül is. Az orosz ombudsman úgy fogalmazott, Kijev ismét kettős mércét alkalmaz.

Miközben – állítása szerint – Moszkva a családok biztonságosabb térségbe költözéséhez nyújtott segítségét rendszeresen „kitoloncolásnak” nevezi, addig az ukrán hatóságok most erőszakos szétválasztással és evakuálással fenyegetik a saját állampolgáraikat.

Lvova-Belova azt is mondta, hogy a szülőket jogaik megvonásával riogatják. A hatályos szabályozás – tette hozzá – már azt is kimondja, hogy amennyiben egy család nem hajlandó elhagyni a veszélyes térséget, a gyermeket kiemelhetik a családból. Egy ilyen döntés után pedig rendkívül bonyolulttá válhat a kiskorú visszakerülése a hozzátartozóihoz.

Az orosz tisztségviselő szerint mindez nem a gyermekek érdekeit szolgálja, hanem tovább mélyíti a bizalmatlanságot a hatóságok és a lakosság között.

Úgy véli, a fenyegetések helyett valódi párbeszédre lenne szükség a családokkal.

A gyermekek és családjaik a háború legnagyobb vesztesei

Elképesztő és dermesztő képsorokat közölt korábban a Tények, melyet lapunk is szemlézett. A riportból kiderül, hogy rengeteg családot szétszakít a háború, sok gyerek marad árván. A katonák fekete buszokkal érkeznek, amelyekbe sokszor erőszakkal tuszkolják be az embereket. Megtörten, sírva beszéltek a háború borzalmairól az Ukrajnából menekült fiatalok, akik exkluzív interjút adtak.