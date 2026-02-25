Semmiről sem tehetnek, mégis ők fizetik meg legjobban a háború árát – videó

Egy friss elemzés szerint az ukrajnai gyerekek életükből összesen már mintegy hat hónapot töltöttek légiriadó alatt, miközben a háború átlépte a negyedik évét. A Save the Children a hivatalos szirénaadatok alapján azt állapította meg, hogy 2022 februárja, a teljes körű orosz invázió kezdete óta egy ukrajnai gyermek átlagosan körülbelül 4000 órányi légiriadót élt át. Ez több mint öt és fél hónapnyi folyamatos készültségnek felel meg.
2025 második felében tovább romlott a helyzet: Oroszország fokozta légi támadásait, és több mint 200 százalékkal növelte a civilek ellen bevetett drónok számát az Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) adatai szerint. Ennek következtében gyakorlatilag Ukrajna egyetlen régiója sem maradt mentes a légiriadóktól és az orosz csapásoktól – írj az Independent.
A legnagyobb terhelés a kijevi régióban és a frontvonalhoz közeli térségekben élő gyerekeket érte, akiknek 2022 februárja óta mintegy 7000 órányi riasztást kellett átvészelniük, ami nagyjából kilenc és fél hónapnak felel meg.
A légiriadók sok helyen naponta többször is megszólalnak, ami arra kényszeríti a családokat, hogy pincékbe, metróállomásokra vagy más óvóhelyekre húzódjanak. Ezeken a helyeken gyakran hiányzik a megfelelő hozzáférés ivóvízhez, áramhoz és fűtéshez.
A háborús kimerültség miatt egyes családok már nem mindig mennek le a biztonságosabb, mélyebb óvóhelyekre, hanem az épületen belüli folyosókon vagy fürdőszobákban keresnek menedéket.
A riasztások néhány perctől akár több órán át is tarthatnak, és gyakran késő este vagy éjszaka szólalnak meg – az esetek mintegy fele ilyenkor történik. Ez megnehezíti az iskolába járást és súlyosan megzavarja a gyerekek alvását. A jótékonysági szervezetek és a szülők egyaránt attól tartanak, hogy a folyamatos fenyegetettség súlyos pszichés terhet ró a gyerekekre.
Szülők beszámolói szerint a robbanások hangja állandó szorongást kelt: a gyerekek aggódnak, idegessé válnak, idegrendszerük kimerül. A Save the Children ukrajnai igazgatója hangsúlyozta, hogy bár a gyerekeknek nincs szerepük a háborúban, mégis ők fizetik meg az egyik legnagyobb árat.
A négy éve tartó teljes körű háború számos gyereket szakított el otthonától és iskolájától, sokan elveszítették szeretteiket, és mindennapjaikat a légiriadók, drónok és robbanások okozta félelem határozza meg. Vannak olyan gyerekek is, akik számára a háborús valóság az egyetlen ismert világ: számukra a légiriadó a mindennapok része, amely megszakítja az alvást, a tanulást és a játékot, és állandó, életveszélyes fenyegetést jelez.