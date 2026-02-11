Európának és a NATO-nak fel kell készülnie arra, mi történhet az energiainfrastruktúrával egy esetleges háborúban – erről beszélt Londonban, a Nemzetközi Energiahéten Ukrajna legnagyobb magán energetikai vállalatának vezetője, Makszim Timcsenko – írja a Kyiv Independent.
A DTEK vezérigazgatója szerint a nyugati országoknak érdemes lenne az ukrán tapasztalatokra támaszkodniuk.
Úgy fogalmazott: tanulni kell abból, amin Ukrajna keresztülment, és nem szabad alábecsülni az Oroszország felől érkező fenyegetést.
Hangsúlyozta, eljött az idő, hogy a kormányok és az energiaszolgáltatók valóban komolyan vegyék a veszélyt, és felkészítsék rendszereiket a lehetséges támadásokra.
Az ukrán energiacég, a DTEK erőműveket, hálózatokat és gázlétesítményeket működtet Ukrajna-szerte. Az orosz invázió kezdete óta volt olyan létesítményük, amelyet akár hatszor is eltaláltak.
A cég vezetője, Makszim Timcsenko arról beszélt, hogy az ukrán tapasztalatok más országoknak is kapaszkodót jelenthetnek a fenyegetések idején. Külföldi energiavállalatokkal már egyeztetnek, de egyelőre nem indult meg tömeges érdeklődés arról, miként lehet kezelni egy esetleges támadássorozatot.
Úgy fogalmazott: az ukrán példát a NATO-val folytatott párbeszéd részévé kellene tenni, hiszen a kritikus infrastruktúra védelméről van szó.
A Kyiv Independent-nek nyilatkozva azt mondta, olyan tervben gondolkodik, amelyet a partnerekkel is meg lehet osztani. Ennek része lenne annak feltérképezése, hogy
- mely légvédelmi rendszerek működnek a leghatékonyabban,
- az erőművek mely pontjai a legsebezhetőbbek,
- mik a kiemelt célpontok – például a transzformátorok –, és
- mely berendezésekből fogy a legtöbb a háborús körülmények között.
Timcsenko egy londoni, háromnapos konferencián beszélt erről. A találkozókon európai cégek próbáltak tanulni abból, hogyan lehet megerősíteni az energiabiztonságot az ukrán tapasztalatok alapján. Európában egyre többen veszik komolyan a Moszkva felől érkező veszélyt. A múlt évben mintegy száz drónt észleltek létfontosságú infrastruktúrák közelében, ami több országot arra ösztönzött, hogy megkezdje a felkészülést egy esetleges támadásra.
Az élen a litvánok járnak: 140 millió eurót költenek drónok elleni védművekre, főként az alállomások körül, amelyek 2029-re készülhetnek el. Nem mindenki beszél azonban nyíltan a részletekről.
A brit National Energy System Operator nem árulta el, London milyen konkrét lépéseket tett az esetleges támadások kivédésére, arra hivatkozva, hogy ez nemzetbiztonsági ügy.
A vállalat vezérigazgatója, Fintan Slye ugyanakkor azt mondta: az Egyesült Királyság hálózata a világ legellenállóbb rendszerei közé tartozik.
A háború ára
Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben. Az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások különösen súlyosan érintették Kijevet. A lakosok rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni, sokan a vészhelyzeti menedékhelyekre járnak melegedni. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a fűtési rendszereket, miközben a külső hőmérséklet gyakran mínusz 20 Celsius-fok alá csökken – írja a dw.com.