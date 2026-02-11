Európának és a NATO-nak fel kell készülnie arra, mi történhet az energiainfrastruktúrával egy esetleges háborúban – erről beszélt Londonban, a Nemzetközi Energiahéten Ukrajna legnagyobb magán energetikai vállalatának vezetője, Makszim Timcsenko – írja a Kyiv Independent.

Európának és a NATO-nak fel kell készülnie arra, mi történhet az energiainfrastruktúrával egy esetleges háborúban Fotó: AFP

A DTEK vezérigazgatója szerint a nyugati országoknak érdemes lenne az ukrán tapasztalatokra támaszkodniuk.

Úgy fogalmazott: tanulni kell abból, amin Ukrajna keresztülment, és nem szabad alábecsülni az Oroszország felől érkező fenyegetést.

Hangsúlyozta, eljött az idő, hogy a kormányok és az energiaszolgáltatók valóban komolyan vegyék a veszélyt, és felkészítsék rendszereiket a lehetséges támadásokra.

Az ukrán energiacég, a DTEK erőműveket, hálózatokat és gázlétesítményeket működtet Ukrajna-szerte. Az orosz invázió kezdete óta volt olyan létesítményük, amelyet akár hatszor is eltaláltak.

In Ukraine, the DTEK company showed what their facilities looked like before and after Russian missile and drone strikes.https://t.co/wONCYYYNab pic.twitter.com/KbZ9BeoOaG — East_Calling (@East_Calling) February 8, 2026

A cég vezetője, Makszim Timcsenko arról beszélt, hogy az ukrán tapasztalatok más országoknak is kapaszkodót jelenthetnek a fenyegetések idején. Külföldi energiavállalatokkal már egyeztetnek, de egyelőre nem indult meg tömeges érdeklődés arról, miként lehet kezelni egy esetleges támadássorozatot.

Úgy fogalmazott: az ukrán példát a NATO-val folytatott párbeszéd részévé kellene tenni, hiszen a kritikus infrastruktúra védelméről van szó.

A Kyiv Independent-nek nyilatkozva azt mondta, olyan tervben gondolkodik, amelyet a partnerekkel is meg lehet osztani. Ennek része lenne annak feltérképezése, hogy

mely légvédelmi rendszerek működnek a leghatékonyabban,

az erőművek mely pontjai a legsebezhetőbbek,

mik a kiemelt célpontok – például a transzformátorok –, és

mely berendezésekből fogy a legtöbb a háborús körülmények között.

Timcsenko egy londoni, háromnapos konferencián beszélt erről. A találkozókon európai cégek próbáltak tanulni abból, hogyan lehet megerősíteni az energiabiztonságot az ukrán tapasztalatok alapján. Európában egyre többen veszik komolyan a Moszkva felől érkező veszélyt. A múlt évben mintegy száz drónt észleltek létfontosságú infrastruktúrák közelében, ami több országot arra ösztönzött, hogy megkezdje a felkészülést egy esetleges támadásra.

Az élen a litvánok járnak: 140 millió eurót költenek drónok elleni védművekre, főként az alállomások körül, amelyek 2029-re készülhetnek el. Nem mindenki beszél azonban nyíltan a részletekről.

A brit National Energy System Operator nem árulta el, London milyen konkrét lépéseket tett az esetleges támadások kivédésére, arra hivatkozva, hogy ez nemzetbiztonsági ügy.

A vállalat vezérigazgatója, Fintan Slye ugyanakkor azt mondta: az Egyesült Királyság hálózata a világ legellenállóbb rendszerei közé tartozik.