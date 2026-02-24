Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportja közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából. A bejegyzésben azt írták: négy évvel azután, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, a képviselőcsoport továbbra is kiáll Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai jövője mellett.

Magyar Péter pártcsaládja a háború évfordulóján is kiállt Ukrajna mellett (Fotó: MTI)

A bejegyzésben az alábbi idézet is szerepel: „Nem fér kétség ahhoz, hogy Oroszországnak felelősséget kell vállalnia az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Oroszország támadásai az ukrán energetikai és polgári infrastruktúra ellen szándékos támadások az átlagemberek ellen” – hangsúlyozta Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának külügyekért felelős alelnöke.

A bejegyzés alatti reakciók azonban más állásponton vannak:

Az Európai Parlament képviselői, ők és a felnőtt gyermekeik majd az élre állnak a fronton

– írta egy felhasználó.

„Nem lehet megnyerni mások háborúját, csak elveszíteni lehet mások háborúját!!!” – tette hozzá egy másik, majd valaki feltette a kérdést:

Szóval ha Ukrajna vereséget szenved, az az EU veresége is?

Valaki pedig így reagált: „ez Oroszország és Ukrajna háborúja. Ukrajna egyszerűen pontosan tudja, hogyan vonjon be minket egyre inkább a saját háborújába.”