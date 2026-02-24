Négy év háború – Brüsszel egész Európát veszélybe sodorta

Az orosz-ukrán háború kezdetén számos elemző gyors orosz győzelemre számított. A szakértők többsége úgy vélte, hogy Oroszország katonai fölénye elegendő lesz ahhoz, hogy rövid időn belül térdre kényszerítse Ukrajnát.

Ukrajna támogatásával háborús veszélybe sodorja Európát Brüsszel Fotó: MACIEK MUSIALEK / ANADOLU

Azonban az ukrán hadsereg a vártnál jóval erősebb ellenállást tanúsított, miközben az Európai Unió tagállamai és az Egyesült Államok, akkor még Joe Biden vezetésével, egyre nagyobb mennyiségű fegyverrel, pénzügyi forrással és hírszerzési támogatással segítették Kijevet. Az elhúzódó háború mindkét fél számára hatalmas emberi és anyagi veszteségekkel járt, miközben érdemi áttörést egyik fél sem tudott elérni. Bár Oroszország bizonyos időszakokban nagyobb lendületet tudott venni a frontvonalakon, az áttörés elmaradt.

Az ukrán–orosz szembenállás konfliktus gyökerei messzire nyúlnak vissza. 2014-ben Oroszország annektálta a Krím félszigetet. Ezt követően Kelet-Ukrajnában fegyveres összecsapások kezdődtek, amelyeket a minszki megállapodásokkal próbáltak lezárni. Ezek az egyezmények azonban nem hoztak tartós megoldást: sem a harcok nem szűntek meg véglegesen, sem a politikai rendezés nem valósult meg. A Krím visszaszerzése katonai úton nem volt lehetséges, mivel Oroszország erős katonai jelenlétet épített ki a félszigeten. A háborút megelőző évben végrehajtott nagyszabású orosz–belarusz hadgyakorlatok – amelyek során időnként akár kilencvenezer katona is részt vett a manőverekben – egyértelműen jelezték, hogy Moszkva katonai opcióban gondolkodik. Mindezek ellenére a nemzetközi közvélemény jelentős része nem hitte el, hogy valóban sor kerül a teljes körű invázióra.



Brüsszel Ukrajna mellé állt

A háború kitörése után az Európai Unió és több nyugati ország átfogó támogatási programokat indított Ukrajna megsegítésére. Az EU katonai és pénzügyi hozzájárulása az ukránok háború kitörése óta folyamatos.

Németország a legnagyobb támogatók közé tartozik: több tízmilliárd euró értékben szállítottak különböző fegyverrendszereket, páncélozott járműveket és légvédelmi eszközöket Ukrajnának.

Elemzések szerint Európa összességében már több közvetlen támogatást nyújtott Ukrajnának, mint az Egyesült Államok.

Az Európai Bizottság 2026-ra/2027-re további nagy volumenű támogatási csomagot jelzett elő, és az EU összesített támogatása nagyságrendileg 195 milliárd euró körül jár.

Az Európai Unió a háború kezdete óta több szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. A cél az orosz gazdaság meggyengítése és Ukrajna tárgyalási pozícióinak erősítése volt. Ugyanakkor egyre több kritika fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy a szankciók nem érték el a kívánt hatást, miközben az európai gazdaságokra is komoly terheket róttak.