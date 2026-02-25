Négy éve tart a háború – Brüsszel álláspontja továbbra is változatlan

2022: gyors és kemény válasz a háború kitörése után
Amikor 2022. február 24-én Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, az EU gyorsan reagált: soha nem látott gazdasági szankciós csomagokat fogadott el Moszkvával szemben, befagyasztotta az orosz vagyonok egy részét, és egy uniós pénzügyi eszközön keresztül vállalt szerepet az Ukrajnának szánt fegyverszállítások finanszírozásában. Most, négy évvel később Brüsszel már a 20. szankciós csomag elfogadására készül, amit Magyarország blokkolni fog, miután az ukránok nem indították újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.
Az uniós vezetők – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök – többször is kijelentették:
Ukrajna támogatása addig tart, ameddig szükséges.
Az egység látványos volt, még azok a tagállamok is csatlakoztak a szankciókhoz, amelyek korábban óvatosabb álláspontot képviseltek Oroszországgal szemben. Így például Németország – amely az orosz energiától való erős függése miatt sokáig visszafogott politikát folytatott –, Olaszország és Franciaország, amelyek a háború előtt még a párbeszéd fenntartására törekedtek Moszkvával, de végül beálltak a keményebb uniós fellépés mögé.
2023–2024: támogatás, de növekvő viták
A háború elhúzódásával az uniós politika is összetettebbé vált. Az egymást követő szankciós csomagok egyre nehezebben születtek meg, és minden újabb döntés komoly tárgyalásokat igényelt.
Közben az EU megnyitotta a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, ami politikai üzenetként erős támogatást jelentett Kijev számára. Ugyanakkor egyre több tagállamban jelent meg az a kérdés: meddig és milyen áron tartható fenn a jelenlegi támogatási szint? Ezek a kételyek azonban jellemzően inkább a háttérbeszélgetésekben és a folyosói egyeztetéseken hangzanak el, miközben a legtöbb tagállam nyilvánosan továbbra sem megy szembe az uniós vezetés irányvonalával.
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szerint az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló egyeztetések egyre inkább gyakorlati szakaszba lépnek, noha továbbra is vannak viták és ellenállás az EU-n belül. A kijevi sajtótájékoztatón a tárcavezető hangsúlyozta, hogy konkrét időkeretre és világos feltételekre van szükség, ugyanakkor bírálta Magyarország álláspontját, amely szerinte akadályozza az előrelépést.
Az energiaválság, az infláció és a fegyverszállítások üteme mind-mind komoly belpolitikai viták tárgyává váltak az egyes országokban.
- Németországban az orosz gázról való leválás és az energiaár-robbanás komoly gazdasági nyomást okozott, az ipari versenyképesség kérdése és a fegyverszállítások mértéke hónapokon át központi politikai vita volt,
- Franciaországban az infláció és a megélhetési költségek emelkedése tüntetéseket váltott ki, miközben Emmanuel Macron elnök a katonai támogatás erősítése mellett döntött, és vadászgépek szállításáról is megállapodott Ukrajna számára,
- Olaszországban a kormánykoalícióban is vita alakult ki a fegyverszállítások és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás mértékéről, különösen a háború elhúzódásával párhuzamosan,
- Szlovákiában és Csehországban is többször kerültek napirendre a szankciók gazdasági következményei, míg Magyarország következetesen az energiaellátás biztonságát és a gazdasági hatásokat hangsúlyozta a viták során.
A fegyverszállítások kérdése különösen megosztó volt Németországban – például a Leopard harckocsik ügyében –, de más tagállamokban is felmerült: meddig tartható fenn a nemzeti hadkészletek ilyen mértékű csökkentése.
2025–2026: kitartás, de a fáradtság jelei
A negyedik évfordulóhoz közeledve az EU hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy támogatja Ukrajna területi integritását és szuverenitását. A szankciók érvényben vannak, a pénzügyi és katonai támogatás folytatódik, Brüsszel pedig rendre kijelenti: nem lehet Ukrajna megkerülésével lezárni a háborút.
Ugyanakkor jól látható, hogy az uniós egység már nem olyan magától értetődő, mint 2022-ben. A támogatási csomagok körüli viták, a fegyverszállítások tempója és a háború gazdasági következményei mind nyomot hagytak a tagállamok politikáján.
Az EU tehát négy év alatt nem hátrált meg Ukrajna támogatásától, de az induló lendületet fokozatosan felváltotta a mérlegelés és az érdekek közötti egyensúlykeresés. A kérdés az, hogy idén is fennmarad-e a mostani támogatási szint – vagy újabb fordulat következik az európai politikában.
Sorozás Európában az orosz-ukrán háború hatására
A háború elhúzódásával egyre több európai országban került napirendre a sorkatonaság kérdése, illetve a kötelező katonai szolgálat valamilyen formájának visszaállítása vagy megerősítése.
A biztonságpolitikai környezet romlására hivatkozva több állam döntött úgy, hogy növeli a hadra fogható állomány létszámát.
Lettország 2023-ban döntött a kötelező katonai szolgálat visszavezetéséről, amelyet 2007-ben töröltek el. Litvániában a sorkatonaságot már 2015-ben, a Krím annektálása után visszaállították, és a háború kitörése óta tovább bővítették a rendszer kapacitását. Svédország – amely időközben a NATO tagja lett – 2017-ben vezette vissza a sorkötelezettséget, és az ukrajnai háború óta növeli a behívottak számát.
Finnországban a kötelező katonai szolgálat folyamatosan érvényben volt, de a NATO-csatlakozást követően jelentősen emelték a védelmi kiadásokat és a tartalékos rendszer fejlesztését. Németországban ugyan nem vezették vissza a sorkatonaságot (amelyet 2011-ben függesztettek fel), de a politikai vitákban rendszeresen felmerül annak újbóli bevezetése, illetve egy általánosabb társadalmi szolgálati kötelezettség gondolata.