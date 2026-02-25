Négy éve tart a háború – Brüsszel álláspontja továbbra is változatlan

2022: gyors és kemény válasz a háború kitörése után

Amikor 2022. február 24-én Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, az EU gyorsan reagált: soha nem látott gazdasági szankciós csomagokat fogadott el Moszkvával szemben, befagyasztotta az orosz vagyonok egy részét, és egy uniós pénzügyi eszközön keresztül vállalt szerepet az Ukrajnának szánt fegyverszállítások finanszírozásában. Most, négy évvel később Brüsszel már a 20. szankciós csomag elfogadására készül, amit Magyarország blokkolni fog, miután az ukránok nem indították újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

A háború negyedik évfordulójához közeledve az EU hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy támogatja Ukrajna területi integritását és szuverenitását

Fotó: AFP

Az uniós vezetők – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök – többször is kijelentették:

Ukrajna támogatása addig tart, ameddig szükséges.

Az egység látványos volt, még azok a tagállamok is csatlakoztak a szankciókhoz, amelyek korábban óvatosabb álláspontot képviseltek Oroszországgal szemben. Így például Németország – amely az orosz energiától való erős függése miatt sokáig visszafogott politikát folytatott –, Olaszország és Franciaország, amelyek a háború előtt még a párbeszéd fenntartására törekedtek Moszkvával, de végül beálltak a keményebb uniós fellépés mögé.

2023–2024: támogatás, de növekvő viták

A háború elhúzódásával az uniós politika is összetettebbé vált. Az egymást követő szankciós csomagok egyre nehezebben születtek meg, és minden újabb döntés komoly tárgyalásokat igényelt.

Közben az EU megnyitotta a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, ami politikai üzenetként erős támogatást jelentett Kijev számára. Ugyanakkor egyre több tagállamban jelent meg az a kérdés: meddig és milyen áron tartható fenn a jelenlegi támogatási szint? Ezek a kételyek azonban jellemzően inkább a háttérbeszélgetésekben és a folyosói egyeztetéseken hangzanak el, miközben a legtöbb tagállam nyilvánosan továbbra sem megy szembe az uniós vezetés irányvonalával.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szerint az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló egyeztetések egyre inkább gyakorlati szakaszba lépnek, noha továbbra is vannak viták és ellenállás az EU-n belül. A kijevi sajtótájékoztatón a tárcavezető hangsúlyozta, hogy konkrét időkeretre és világos feltételekre van szükség, ugyanakkor bírálta Magyarország álláspontját, amely szerinte akadályozza az előrelépést.

Az energiaválság, az infláció és a fegyverszállítások üteme mind-mind komoly belpolitikai viták tárgyává váltak az egyes országokban.

Németországban az orosz gázról való leválás és az energiaár-robbanás komoly gazdasági nyomást okozott, az ipari versenyképesség kérdése és a fegyverszállítások mértéke hónapokon át központi politikai vita volt,

Franciaországban az infláció és a megélhetési költségek emelkedése tüntetéseket váltott ki, miközben Emmanuel Macron elnök a katonai támogatás erősítése mellett döntött, és vadászgépek szállításáról is megállapodott Ukrajna számára,

Olaszországban a kormánykoalícióban is vita alakult ki a fegyverszállítások és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás mértékéről, különösen a háború elhúzódásával párhuzamosan,

Szlovákiában és Csehországban is többször kerültek napirendre a szankciók gazdasági következményei, míg Magyarország következetesen az energiaellátás biztonságát és a gazdasági hatásokat hangsúlyozta a viták során.

A fegyverszállítások kérdése különösen megosztó volt Németországban – például a Leopard harckocsik ügyében –, de más tagállamokban is felmerült: meddig tartható fenn a nemzeti hadkészletek ilyen mértékű csökkentése.