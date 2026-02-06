Az Európai Bizottság védelmi biztosa szerint az Európai Unió által biztosított, évente harmincmilliárd eurós katonai hitel nem elég Ukrajna számára. Kubilius arról beszélt: szakértői becslések alapján, ha a támogatás szintje nem nő, Oroszország akár meg is nyerheti a háborút. A biztos úgy fogalmazott, hogy a mostani segély jóval kevesebbe kerülne Európának, mint egy későbbi vereség következményeinek kezelése. Kijelentette azt is, hogy amíg Moszkva folytatja az agressziót, addig nincs helye a „normális párbeszédnek” Vlagyimir Putyin adminisztrációjával, legfeljebb egy kényszerű béketárgyalásról lehet beszélni – számolt be róla az RTV.

Háborús matek Brüsszelben: több fegyver és pénz, kevesebb béke Fotó: AFP

„Az amerikai hadsereg nem marad örökké Európában” – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa az illetékes parlamenti bizottságok tagjaival folytatott vitában. A volt litván miniszterelnök szerint Európának fel kell készülnie arra, hogy az Egyesült Államok idővel csökkenti katonai jelenlétét a kontinensen.

Európának felelősséget kell vállalnia a saját védelméért, és fel kell készülnie az amerikai kivonulásra

– fogalmazott. Kubilius kétnapos szlovéniai látogatásának kezdetén arról beszélt, hogy az Európai Uniónak meg kell szabadulnia attól az illúziótól, miszerint „az amerikaiak mindig itt lesznek”, és továbbra is automatikusan befektetnek majd az európai védelembe. Hangsúlyozta: ha Washington úgy dönt, hogy csökkenti katonai jelenlétét Európában, akkor az EU-nak képesnek kell lennie pótolni az Egyesült Államok által jelenleg biztosított katonai képességeket, beleértve az űrtechnológia területét is. A biztos szerint ezért elengedhetetlen a NATO úgynevezett európai pillérének megerősítése.

Ha az amerikaiak elkezdik csökkenteni a jelenlétüket, akkor választ kell találnunk arra a kérdésre is, hogy hogyan fogjuk helyettesíteni azt a körülbelül 100 ezer amerikai katonát, akik jelenleg az európai kontinensen állomásoznak, és nagyon fontos stratégiai szerepet játszanak

– idézte az STA.

In a changing geopolitical environment we need a strong and united Europe.



In conversation with Minister of Foreign and European Affairs @tfajon, it was good to hear views on EU enlargement, regional and international developments, and share insights on European defence. pic.twitter.com/ssmGjC3jB7 — Andrius Kubilius (@KubiliusA) February 5, 2026

Hozzátette: az amerikai erők egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül gyorsan képesek átcsoportosítani egységeiket Európa különböző térségei között, miközben a 27 uniós tagállam hadseregei erre jelenleg nem képesek. Kubilius egy másik kulcskérdésként az Európai Védelmi Unió létrehozását említette, amely lehetőséget adna arra, hogy az EU-n kívüli országok is részt vegyenek az európai védelmi képességek fejlesztésében.

Példaként Ukrajnát hozta fel, amely szerinte egyedülálló harctéri tapasztalatokkal rendelkezik.

A biztos ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az Ukrajnának jelenleg nyújtott támogatás nem elegendő.