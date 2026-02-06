Háborús matek Brüsszelben: több fegyver és pénz, kevesebb béke

Az Európai Bizottság védelmi biztosa szerint az Európai Unió által biztosított, évente harmincmilliárd eurós katonai hitel nem elég Ukrajna számára. Kubilius arról beszélt: szakértői becslések alapján, ha a támogatás szintje nem nő, Oroszország akár meg is nyerheti a háborút. A biztos úgy fogalmazott, hogy a mostani segély jóval kevesebbe kerülne Európának, mint egy későbbi vereség következményeinek kezelése. Kijelentette azt is, hogy amíg Moszkva folytatja az agressziót, addig nincs helye a „normális párbeszédnek” Vlagyimir Putyin adminisztrációjával, legfeljebb egy kényszerű béketárgyalásról lehet beszélni – számolt be róla az RTV.
„Az amerikai hadsereg nem marad örökké Európában” – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa az illetékes parlamenti bizottságok tagjaival folytatott vitában. A volt litván miniszterelnök szerint Európának fel kell készülnie arra, hogy az Egyesült Államok idővel csökkenti katonai jelenlétét a kontinensen.
Európának felelősséget kell vállalnia a saját védelméért, és fel kell készülnie az amerikai kivonulásra
– fogalmazott. Kubilius kétnapos szlovéniai látogatásának kezdetén arról beszélt, hogy az Európai Uniónak meg kell szabadulnia attól az illúziótól, miszerint „az amerikaiak mindig itt lesznek”, és továbbra is automatikusan befektetnek majd az európai védelembe. Hangsúlyozta: ha Washington úgy dönt, hogy csökkenti katonai jelenlétét Európában, akkor az EU-nak képesnek kell lennie pótolni az Egyesült Államok által jelenleg biztosított katonai képességeket, beleértve az űrtechnológia területét is. A biztos szerint ezért elengedhetetlen a NATO úgynevezett európai pillérének megerősítése.
Ha az amerikaiak elkezdik csökkenteni a jelenlétüket, akkor választ kell találnunk arra a kérdésre is, hogy hogyan fogjuk helyettesíteni azt a körülbelül 100 ezer amerikai katonát, akik jelenleg az európai kontinensen állomásoznak, és nagyon fontos stratégiai szerepet játszanak
– idézte az STA.
Hozzátette: az amerikai erők egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül gyorsan képesek átcsoportosítani egységeiket Európa különböző térségei között, miközben a 27 uniós tagállam hadseregei erre jelenleg nem képesek. Kubilius egy másik kulcskérdésként az Európai Védelmi Unió létrehozását említette, amely lehetőséget adna arra, hogy az EU-n kívüli országok is részt vegyenek az európai védelmi képességek fejlesztésében.
Példaként Ukrajnát hozta fel, amely szerinte egyedülálló harctéri tapasztalatokkal rendelkezik.
A biztos ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az Ukrajnának jelenleg nyújtott támogatás nem elegendő.
Brüsszel szerint a háború olcsóbb most, mint később
Elmondása szerint az idei és a jövő évi, évente mintegy 30 milliárd eurós uniós hitelkeret kevés ahhoz, hogy Kijev tartós katonai fölénybe kerüljön. Norvég szakértői becslésekre hivatkozva azt állította: megfelelő szintű nyugati támogatás mellett Ukrajna „elkezdheti uralni a csatateret, és győzedelmeskedhet”.
Norvég számítások szerint ennek a következményeinek enyhítése 1,5 billió euróba kerülne nekünk
– mondta Kubilius. A biztos úgy fogalmazott, hogy a mostani segély jóval kevesebbe kerülne Európának, mint egy későbbi vereség következményeinek kezelése. Az Európa és Oroszország közötti közvetlen tárgyalások újraindításával kapcsolatban a biztos kijelentette:
a Kremllel való normális párbeszéd nem lehetséges mindaddig, amíg Oroszország folytatja az agressziót.
Szerinte az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami azonban teljesen más, mint a párbeszéd újraindítása. Kubilius szlovéniai programját Robert Golob miniszterelnökkel közös munkareggelivel kezdte, majd több uniós vezető politikussal egyeztetett.