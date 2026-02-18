Hallgatók az Egyesült Államokban: színlelnek, hogy sikeresebbek legyenek

A psychFORM kutatói bizalmas interjúkat készítettek 1452 alapképzéses hallgatóval 2023 és 2025 között a Northwestern Egyetemen és a Michigani Egyetemen. Amikor megkérdezték őket, hogy „Tett-e már úgy, mintha progresszívebb nézeteket vallana, mint amennyit társadalmilag vagy tudományosan elfogadottnak gondolt”, a hallgatók 88 százaléka igennel válaszolt. A tanulmány azt is megállapította, hogy a hallgatók 72 százaléka úgy érzi, hogy a „progresszív nézetekkel való indokolt egyet nem értést” nem kezelik tisztelettel.

Meglepő eredményt hozott a hallgatókkal készült felmérés

Fotó: AFP

A tanulmány azt vizsgálta, hogy a hallgatók milyen arányban öncenzúráztak az ideológiai konfliktusok elkerülése érdekében:

78 százalékuk mondta, hogy öncenzúrát alkalmaz a nemi identitás, 72 százalékuk a politikai nézetek, 68 százalékuk pedig a családi értékek témájában.

A hallgatók többsége, 82 százaléka azt mondta, hogy a beadott feladatokat félrevezetően, a várható ideológiával való összhang érdekében nyújtották be. Amikor olyan dolgozatot nyújtottak be, amelyek „megkérdőjelezték az elvárt nézeteket”, 80 százalékuk azt mondta, hogy nem kapott pozitív visszajelzést a munkájára – írja a The Post Millennial.

A tanulmány azt is megkérdezte a diákoktól, hogy egyetértenek-e vagy sem azzal, hogy „a nemi identitásnak felül kell írnia a biológiai nemet a sportban, az egészségügyben vagy a jogi dokumentumokban”. A diákok 77 százaléka nem értett egyet, és azok közül, akik nem értettek egyet, 91 százalék azt mondta, hogy ezt nem mondaná ki nyilvánosan.

A hírnévvel kapcsolatos fenyegetéseket vizsgálva 81 százalék egyetértett azzal, hogy „a hallgatás a legbiztonságosabb, ha bizonytalan abban, hogyan fogadják a nézeteket”, 77 százalék egyetértett azzal, hogy „a társak ideológiai hovatartozáson alapuló erkölcsöt feltételeznek”, és 74 százalék egyetértett azzal, hogy „a mérsékelt nézetek kifejezése árthat a hírnévnek”.

A barátok körében a megkérdezett főiskolai hallgatók 73 százaléka mondta azt, hogy kerüli az értékek megosztását közeli barátaival, míg mindössze nyolc százalékuk volt „teljesen nyitott” a barátaival. A válaszadók közel fele mondta azt, hogy intim kapcsolatban titkolja a hiedelmeit.