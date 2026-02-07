Amerikai hadügyminiszter: Harvard, isten veled! – videó

Az amerikai Hadügyminisztérium pénteken közölte, hogy megszüntet minden szakmai oktatási programot, ösztöndíjat és tanúsítványt a Harvard Egyetemmel. Pete Hegseth hadügyminiszter az X-en közzétett bejelentésben bírálta az egyetemet és megerősítette, hogy a 2026–27-es tanévtől kezdve nem küldenek aktív szolgálatot teljesítő katonákat az intézmény programjaira. Hegseth a lépést régóta esedékesnek nevezte, a videó tanulsága szerint a Pentagon felülvizsgálja az egyetemen futó posztgraduális programokat is – számolt be róla a Fox News.

A Harvard woke és a Hadügyminisztérium nem az”

– jelentette ki Hegseth, aki maga is mesterdiplomát szerzett a Harvardon. Elismerte, hogy az amerikai hadsereg és az intézmény kapcsolata régmúltra nyúlik vissza, de kifogásolta, hogy a Harvard mára az Amerika-ellenes nézetek egyik legnagyobb központjává vált.

Túl sok oktató nyíltan gyűlöli a hadseregünket. Negatív színben tüntetik fel fegyveres erőinket, és elhallgattatják azokat, akik megkérdőjelezik baloldali politikai nézeteiket, mindezt pedig hatalmas tandíjak mellett teszik meg. Egyszerűen nem éri meg”

– mondta. A hadügyminiszter bejelentése nem előzmény nélküli. Donald Trump elnök hétfőn közölte, hogy 1 milliárd dollár kártérítést követel a Harvard Egyetemtől. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egyetem pedig tavaly áprilisban pert indított, miután Trump befagyasztott az intézmény támogatását.

Hegseth az egyetem környezetét is bírálta, azt állítva, hogy kutatási programokban együttműködtek a Kínai Kommunista Párttal, és hogy az egyetem vezetése olyan légkört teremtett, amely ünnepli a Hamászt, eltűri a zsidók elleni támadásokat, valamint előtérbe helyezi a sokszínűségi, esélyegyenlőségi és befogadási kezdeményezéseket.

Miért kellene a Hadügyminisztériumnak támogatnia egy olyan környezetet, amely romboló hatású a nemzetünkre és azokra az elvekre, amelyeket az amerikaiak túlnyomó többsége fontosnak tart? [...] A válasz erre az, hogy nem kellene, és nem is fogjuk”

– mondta, majd úgy folytatta, hogy túl sokáig küldte a tárca a legjobb és legtehetségesebb tisztjeit a Harvardra, abban a reményben, hogy az egyetem jobban megérti és értékeli majd a katonákat. Ehelyett túl sok tiszt tért vissza úgy, hogy túlságosan hasonlított a Harvardra — a fejük tele lett globalista és radikális ideológiákkal, amelyek nem javítják harcképességünket – kifogásolta Hegseth, aki üzenetét azzal zárta:

Harcosokat képezünk, nem woke-aktivistákat. Harvard, isten veled!”