Házról házra járva terjesztik az antiszemitizmust a „toleráns” brit városban

Nagy-Britannia festői tengerparti városa, Brighton büszkesége a sokszínűség, ám úgy tűnik, a hangzatos jelszó kirekesztő gyakorlatot, sőt konkrétan antiszemitizmust takar – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

A festői brit városban eluralkodott az antiszemitizmus sötétsége (Fotó: AFP)

A városban élő brit zsidók növekvő nyugtalanságról számolnak be, és nem alaptalanul. A feszültség nem egyetlen drámai eseményből fakad, hanem a mindennapokba lassan, de biztosan beszivárgó ellenséges jelzések sorozatából. Tüntetés egy zsinagóga előtt, uszító plakát a kávézókban, és most egy új, minden eddiginél megdöbbentőbb jelenség: idegenek kopogtatnak a lakosok ajtaján, arra kérve őket, hogy bojkottálják a zsidó államhoz köthető termékeket.

A városban önkéntesek csapatai házról házra járva arra kérik a polgárokat, hogy ne vásároljanak izraeli árut. Az akció egyik szervezője, egy bizonyos Seymour büszkén, a morális felsőbbrendűség teljesen tudatában jelentette ki: céljuk egy „apartheidmentes övezet” létrehozása Brightonban és Hove-ban.

Az irónia azonban húsbavágó: az antirasszizmus nyelvezetét használják fel arra, hogy egy konkrét kisebbséget elszigeteljenek és kirekesszenek a társadalomból.

A szervezők természetesen mossák kezeiket. Seymour szerint abszurd feltételezés, hogy ők antiszemiták vagy rasszisták lennének; ők csupán „anticionisták”. Ez a fajta érvelés azonban már régóta ismert a nyugati baloldali diskurzusban: a politikai véleménynyilvánítás álarca mögé bújtatott gyűlöletkeltés.

Bármilyen Izrael elleni kampány egyben a brit zsidók elleni kampány is. Ezt nem lehet szétválasztani

– mutatott rá Vicky Bhogal zsidó aktivista.

A félelem valós, a kampányok pedig szorongást szülnek a helyi zsidó közösségekben. Gillian Lazarus találóan tette fel a kérdést a közösségi médiában: vajon mit tesznek ezek az aktivisták, ha meglátják a mezuzát – a zsidó otthonok ajtófélfájára erősített szent tekercset – az ajtón? Akkor is bekopogtatnak, vagy csupán feljegyzik a címet egy listára?

Az aktivisták azzal védekeznek, hogy ők „udvariasak” és mindenkit egyenlőként kezelnek. A történelem azonban kellemetlen leckével szolgál: a diszkrimináció gyakran udvarias mosollyal az arcán érkezik. 1933-ban a náci aktivisták is hasonló módszerekkel kezdték a zsidó üzletek bojkottját. Röplapokat osztogattak, az üzletek előtt álltak, és „kérték” a polgárokat, ne vásároljanak zsidó árut. Ez volt a kezdete annak a folyamatnak, amely a zsidóság tömeges megsemmisítésének normalizálásához vezetett. Bár a történelem nem pontosan ugyanúgy ismétli önmagát, a társadalmi és gazdasági elszigetelés módszere ismerős lehet.