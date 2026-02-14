Házról házra járva terjesztik az antiszemitizmust a „toleráns” brit városban

Nagy-Britannia festői tengerparti városa, Brighton büszkesége a sokszínűség, ám úgy tűnik, a hangzatos jelszó kirekesztő gyakorlatot, sőt konkrétan antiszemitizmust takar – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.
A városban élő brit zsidók növekvő nyugtalanságról számolnak be, és nem alaptalanul. A feszültség nem egyetlen drámai eseményből fakad, hanem a mindennapokba lassan, de biztosan beszivárgó ellenséges jelzések sorozatából. Tüntetés egy zsinagóga előtt, uszító plakát a kávézókban, és most egy új, minden eddiginél megdöbbentőbb jelenség: idegenek kopogtatnak a lakosok ajtaján, arra kérve őket, hogy bojkottálják a zsidó államhoz köthető termékeket.
A városban önkéntesek csapatai házról házra járva arra kérik a polgárokat, hogy ne vásároljanak izraeli árut. Az akció egyik szervezője, egy bizonyos Seymour büszkén, a morális felsőbbrendűség teljesen tudatában jelentette ki: céljuk egy „apartheidmentes övezet” létrehozása Brightonban és Hove-ban.
Az irónia azonban húsbavágó: az antirasszizmus nyelvezetét használják fel arra, hogy egy konkrét kisebbséget elszigeteljenek és kirekesszenek a társadalomból.
A szervezők természetesen mossák kezeiket. Seymour szerint abszurd feltételezés, hogy ők antiszemiták vagy rasszisták lennének; ők csupán „anticionisták”. Ez a fajta érvelés azonban már régóta ismert a nyugati baloldali diskurzusban: a politikai véleménynyilvánítás álarca mögé bújtatott gyűlöletkeltés.
Bármilyen Izrael elleni kampány egyben a brit zsidók elleni kampány is. Ezt nem lehet szétválasztani
– mutatott rá Vicky Bhogal zsidó aktivista.
A félelem valós, a kampányok pedig szorongást szülnek a helyi zsidó közösségekben. Gillian Lazarus találóan tette fel a kérdést a közösségi médiában: vajon mit tesznek ezek az aktivisták, ha meglátják a mezuzát – a zsidó otthonok ajtófélfájára erősített szent tekercset – az ajtón? Akkor is bekopogtatnak, vagy csupán feljegyzik a címet egy listára?
Az aktivisták azzal védekeznek, hogy ők „udvariasak” és mindenkit egyenlőként kezelnek. A történelem azonban kellemetlen leckével szolgál: a diszkrimináció gyakran udvarias mosollyal az arcán érkezik. 1933-ban a náci aktivisták is hasonló módszerekkel kezdték a zsidó üzletek bojkottját. Röplapokat osztogattak, az üzletek előtt álltak, és „kérték” a polgárokat, ne vásároljanak zsidó árut. Ez volt a kezdete annak a folyamatnak, amely a zsidóság tömeges megsemmisítésének normalizálásához vezetett. Bár a történelem nem pontosan ugyanúgy ismétli önmagát, a társadalmi és gazdasági elszigetelés módszere ismerős lehet.
A házról házra járó kampány nem csupán a diszkrimináció határán egyensúlyoz, hanem fejest ugrik abba – hívja fel a figyelmet a cikk. Ahelyett, hogy igazságtalanság ellen küzdenének, ezek az aktivisták szomszédot fordítanak szomszéd ellen, és gyűlöletet szítanak. Felháborodásuk sokatmondóan szelektív.
Az ellenségeskedés kizárólag Izraelre irányul. Hol vannak az iráni rezsim brutális elnyomása elleni kampányok? Vagy az Afrikában zajló tömeges mészárlások miatti tiltakozás?
A bojkottra buzdítóknak érdemes lenne belenézniük a saját bevásárlókosaraikba és zsebeikbe is. Ha következetesek lennének, le kellene mondaniuk a koktélparadicsomról, amelyet izraeli tudósok fejlesztettek ki. Törölniük kellene a Waze navigációs alkalmazást, és el kellene dobniuk az iPhone-jukat, amelynek arcfelismerő technológiája szintén izraeli eredetű. Egy következetes bojkott meglehetősen kényelmetlenné tenné modern életüket.
De a probléma mélyebb a paradicsomnál vagy az applikációknál. A brit zsidóság körében egyre erősebb az érzés, hogy a közélet kevésbé befogadó, kevésbé biztonságos. A jószándékúnak álcázott kampányok csak tovább növelik ezt a terhet. Nem véletlen, hogy a Community Security Trust (CST) adatai szerint az antiszemita incidensek száma 4 százalékkal nőtt 2025-ben az előző évhez képest.