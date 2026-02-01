A német védelmi miniszter szerint nem megalázó a herevizsgálat

A sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésével Németországban ismét kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok várnak az újoncokra, köztük a „herevizsgálat” is. Boris Pistorius az SPD politikusa és Németország védelmi minisztere a német RND szerkesztőségi hálózatnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az orvosi vizsgálatok szükségességéről az orvosok döntenek, és azok a humánus bánásmód szerint zajlanak.

Német sorkatonaság: Pistorius szerint nem megalázó a herevizsgálat (Fotó: AFP)

Az új katonai szolgálati törvény az év eleje óta hatályos. Az első behívóleveleket a 2008-ban születettek kapják meg. A fiatal férfiak számára kötelező a kérdőív kitöltése, míg a nők részvétele továbbra is önkéntes.

A kötelező orvosi vizsgálatok 2026. január 1-jétől lépnek ismét életbe, bár a bevezetés kezdeti szakaszában kapacitáshiány nehezítheti a lebonyolítást. A vizsgálatok minden 2008-ban vagy azt követően született személyre kiterjednek – írja a Bild.

Der #Eierkontrollgriff! Der deutsche #Verteidigungsminister fördert mit dieser Diskussion gerade die #Verteidigungsfähigkeit seines Landes. """Eier muss man haben!""" pic.twitter.com/y6bLjASTAi — Werner Gartenmann (@wg3800ch) January 31, 2026

A Védelmi Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a herevizsgálat továbbra is része marad az alkalmassági eljárásnak. A vizsgálat célja olyan egészségügyi állapotok kiszűrése, mint a lágyéksérv, a le nem szállt herék vagy a heredaganat, amelyek kizárhatják a Bundeswehrnél való szolgálatot. A nőknél nem alkalmaznak nemi szervi vagy emlővizsgálatot.

Pistorius reagált a protestáns egyház azon kritikájára is, amely a német fegyveres erők „Tedd, ami igazán számít” szlogenjét érintette. A miniszter szerint a biztonság elsődleges fontosságú, és biztonság nélkül más célok nem értelmezhetők.

A védelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Bundeswehrhez való csatlakozás nem kötelező. Elmondása szerint ugyanakkor beszélgetései alapján vannak olyan fiatalok, akik az iskola befejezése után önként vállalnának néhány hónap katonai szolgálatot.