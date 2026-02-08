Bíróság előtt a hongkongi médiamágnás: hétfőn zárul Jimmy Lai pere

Hétfőn kezdődik Jimmi Lai pere, aki elsősorban lázító cikkek publikálása miatt állítanak bíróság elé. A hongkongi médiamogul, aki az azóta már bezárt Apple Daily tulajdonosa volt, minden vádpontban ártatlannak vallotta magát – írja a NBC.

A hongkongi médiamágnás pere hétfőn kezdődik

Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

A férfit elsődlegesen lázító cikkek publikálása miatt ítélheti el a bíróság, azonban letartóztatása óta, csalás és tiltott gyülekezés ügyében már öt év kilenc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Lait 2020-ban tartóztatták le és emeltek ellene vádat, röviddel azután, hogy Peking átfogó nemzetbiztonsági törvényt vezetett be az előző évben hónapokig tartó kormányellenes tüntetésekre válaszul.

A hongkongi hatóságok szerint a törvényre a – néha erőszakba torkolló – tüntetések utáni stabilitás helyreállításához volt szükség, és Lai ügyének semmi köze a sajtószabadsághoz.

A 855 oldalas korábbi ítéletükben a három kiválasztott bíró Lai magas rangú amerikai kormánytisztviselőkkel folytatott interakcióit emelte ki. A hongkongi tüntetések idején ugyanis Lai több esetben is találkozott magas rangú amerikai tisztviselőkkel, amit Peking egyértelmű külföldi beavatkozási kísérletként értékelt.

Lai a 2019-es tüntetések tetőpontján Mike Pence alelnökkel, Mike Pompeo külügyminiszterrel, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóval és több kongresszusi képviselővel is folytatott megbeszélést. A férfi az összes vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Hétfőn hat korábbi Apple Daily újságírót és két aktivistát is elítéltek az ügyben, akik közül néhányan Lai ellen tanúskodtak, és mindannyian bűnösnek vallották magukat.

Az eset külföldi vezetők, köztük Donald Trump elnök érdeklődésére is számot tart, aki Lai szabadon bocsátását kérte, és azt mondta, „nagyon rosszul” érzi magát, miután Lait decemberben lázadás és külföldi erőkkel való összejátszás vádjával elítélték. Keir Starmer brit miniszterelnök, aki a múlt hónapban Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, szintén azt mondta, hogy felvetette Lai ügyét a találkozón, miután a férfi brit állampolgár is.