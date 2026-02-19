Illegális migráció: ijesztően megnőtt ez a szám Ausztriában

Ausztria demográfiai térképe átalakulóban van, és ennek egyik leglátványosabb jele az állampolgársági eskük számának meredek emelkedése. A osztrák statisztikai hivatal által közzétett hivatalos adatok szerint 2025-ben összesen több mint 25 000 személy kapta meg az osztrák állampolgárságot – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. Ez 14,6 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva, ami egyértelműen jelzi, hogy a tavaly hivatalba lépett koalíciós kormány országlása alatt a honosítási folyamat felgyorsult.

Rengeteg szír, török és afgán lett tavaly Ausztria állampolgára (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A statisztikák mélyére ásva valamelyest árnyaltabb képet kapunk, amely rávilágít a növekedés összetevőire. A honosítottak egy jelentős része, mintegy 9600 fő, életvitelszerűen nem Ausztriában él. Ebbe a csoportba tartoznak a nemzetiszocializmus áldozatainak leszármazottai, akikre vonatkozóan Ausztria külön jogszabályi kereteket tart fenn a történelmi jóvátétel jegyében. Ezen a jogcímen többnyire Izraelből (közel 5000 fő), az Egyesült Államokból (mintegy 2800 fő) és Nagy-Britanniából (több mint 900 fő) érkeztek kérelmek.

Ami azonban a belpolitikai viták középpontjában áll, az a belföldön élő külföldiek állampolgársághoz jutása. Ezen a téren ugyanis még drasztikusabb, 19 százalékos növekedés tapasztalható. Manuela Link, a statisztikai hivatal szakmai főigazgatója megerősítette: a növekvő tendencia 2025-ben is folytatódott. Az Ausztriában élő, mintegy 15 500 új állampolgár összetétele pedig hűen tükrözi az elmúlt évtizedek elhibázott nyugat-európai migrációs politikájának következményeit.

Az adatokból kiderül, hogy az új osztrák állampolgárok között a szíriai állampolgársággal rendelkezők aránya a legmagasabb: minden ötödik honosított személy (közel 3200 fő) ebből a közel-keleti országból származik. Őket követik a törökök, akik az új állampolgárok tíz százalékát teszik ki (1600 fő), valamint az afgánok, akik közül mintegy 1300-an (8,4 százalék) kapták meg az osztrák útlevelet.

A területi eloszlás is beszédes: a legnagyobb mértékű növekedést éppen a fővárosban, Bécsben regisztrálták, ahol a párhuzamos társadalmak kialakulása egyre nagyobb terhet ró mind a szociális ellátórendszerre, mind az oktatásra. Itt 38,6 százalékkal ugrott meg a honosítások száma, elérve az 5078 főt. Ez nem meglepő, hiszen Bécs hagyományosan a bevándorlók elsődleges célpontja, és a baloldali városvezetés integrációs politikája gyakran képezi kritika tárgyát. Jelentős emelkedést mértek továbbá Vorarlbergben (plusz 37,2 százalék), Tirolban (plusz 23,6 százalék) és Alsó-Ausztriában (plusz 19,5 százalék) is. Ezzel szemben Felső-Ausztriában 11,2 százalékos csökkenést tapasztaltak, míg Salzburgban a számok gyakorlatilag stagnáltak.

A statisztikák arra is kitérnek, hogy az új állampolgárok közel fele nő, és egyharmaduk 18 év alatti.

Érdekesség továbbá, hogy minden ötödik honosított személy már Ausztriában született, ami azt jelzi, hogy a bevándorló hátterű családok második és harmadik generációja mostanra éri el azt a kort vagy státuszt, amikor hivatalosan is osztrák állampolgárrá válhat. A honosítások több mint háromnegyede jogi igény alapján történt, ami azt jelenti, hogy a kérelmezők megfeleltek a törvényi feltételeknek, legyen szó tartózkodási időről vagy a már említett történelmi okokról.