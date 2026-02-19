Illegális migráció: ijesztően megnőtt ez a szám Ausztriában

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A legfrissebb statisztikák szerint a 2025-ös évben drasztikusan megemelkedett az állampolgárságot szerzők száma Ausztriában. Az osztrák statisztikai hivatal adatai szerint több mint 25 ezer személy jutott osztrák útlevélhez, ami jelentős, közel 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Különösen figyelemre méltó, hogy Ausztria új állampolgárai között kiemelkedően magas a szírek, a törökök és az afgánok aránya.
Ausztria demográfiai térképe átalakulóban van, és ennek egyik leglátványosabb jele az állampolgársági eskük számának meredek emelkedése. A osztrák statisztikai hivatal által közzétett hivatalos adatok szerint 2025-ben összesen több mint 25 000 személy kapta meg az osztrák állampolgárságot – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. Ez 14,6 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva, ami egyértelműen jelzi, hogy a tavaly hivatalba lépett koalíciós kormány országlása alatt a honosítási folyamat felgyorsult.

Rengeteg szír, török és afgán lett tavaly Ausztria állampolgára
Rengeteg szír, török és afgán lett tavaly Ausztria állampolgára (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A statisztikák mélyére ásva valamelyest árnyaltabb képet kapunk, amely rávilágít a növekedés összetevőire. A honosítottak egy jelentős része, mintegy 9600 fő, életvitelszerűen nem Ausztriában él. Ebbe a csoportba tartoznak a nemzetiszocializmus áldozatainak leszármazottai, akikre vonatkozóan Ausztria külön jogszabályi kereteket tart fenn a történelmi jóvátétel jegyében. Ezen a jogcímen többnyire Izraelből (közel 5000 fő), az Egyesült Államokból (mintegy 2800 fő) és Nagy-Britanniából (több mint 900 fő) érkeztek kérelmek.

Ami azonban a belpolitikai viták középpontjában áll, az a belföldön élő külföldiek állampolgársághoz jutása. Ezen a téren ugyanis még drasztikusabb, 19 százalékos növekedés tapasztalható. Manuela Link, a statisztikai hivatal szakmai főigazgatója megerősítette: a növekvő tendencia 2025-ben is folytatódott. Az Ausztriában élő, mintegy 15 500 új állampolgár összetétele pedig hűen tükrözi az elmúlt évtizedek elhibázott nyugat-európai migrációs politikájának következményeit.

Az adatokból kiderül, hogy az új osztrák állampolgárok között a szíriai állampolgársággal rendelkezők aránya a legmagasabb: minden ötödik honosított személy (közel 3200 fő) ebből a közel-keleti országból származik. Őket követik a törökök, akik az új állampolgárok tíz százalékát teszik ki (1600 fő), valamint az afgánok, akik közül mintegy 1300-an (8,4 százalék) kapták meg az osztrák útlevelet.

A területi eloszlás is beszédes: a legnagyobb mértékű növekedést éppen a fővárosban, Bécsben regisztrálták, ahol a párhuzamos társadalmak kialakulása egyre nagyobb terhet ró mind a szociális ellátórendszerre, mind az oktatásra. Itt 38,6 százalékkal ugrott meg a honosítások száma, elérve az 5078 főt. Ez nem meglepő, hiszen Bécs hagyományosan a bevándorlók elsődleges célpontja, és a baloldali városvezetés integrációs politikája gyakran képezi kritika tárgyát. Jelentős emelkedést mértek továbbá Vorarlbergben (plusz 37,2 százalék), Tirolban (plusz 23,6 százalék) és Alsó-Ausztriában (plusz 19,5 százalék) is. Ezzel szemben Felső-Ausztriában 11,2 százalékos csökkenést tapasztaltak, míg Salzburgban a számok gyakorlatilag stagnáltak.

A statisztikák arra is kitérnek, hogy az új állampolgárok közel fele nő, és egyharmaduk 18 év alatti.

Érdekesség továbbá, hogy minden ötödik honosított személy már Ausztriában született, ami azt jelzi, hogy a bevándorló hátterű családok második és harmadik generációja mostanra éri el azt a kort vagy státuszt, amikor hivatalosan is osztrák állampolgárrá válhat. A honosítások több mint háromnegyede jogi igény alapján történt, ami azt jelenti, hogy a kérelmezők megfeleltek a törvényi feltételeknek, legyen szó tartózkodási időről vagy a már említett történelmi okokról.

Az osztrák példa figyelmeztető jel lehet egész Közép-Európa számára. A migrációs hátterű közösségek növekvő aránya az állampolgárok között hosszú távon nemcsak a demográfiai mutatókat, hanem a politikai erőviszonyokat és a kulturális arculatot is átrajzolhatja. 

 

