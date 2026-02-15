Újabb hajmeresztő és egyben nagyon szomorú szituációt produkált a kényszersorozás Ukrajnában. Egy fiatalember Zelenszkij emberrablói elől menekülve a forgalmas úttestre futott, és próbált a járművek közt átjutni a túloldalra, de nem volt szerencséje: egy autó elgázolta.
Hogy végül milyen sorsra jutott a fiatalember, azt sajnos nem tudni.
Szintén Odesszában a járókelők szeme láttára kaptak el és tuszkoltak be egy kisbuszba az emberrablók.
Kijevben is kis híján hasonló sorsra jutott egy fiatal, de az ő esetében a járókelők közbeléptek, így a férfinek sikerült kereket oldania.
Harkivban egy férfi egy üzletházba próbált bemenekülni, de a toborzók így is magukkal rángatták.
A fenti videók csak néhány esetet mutatnak be a számtalanból, ami napról napra történik szerte Ukrajnában. Bár a kényszersorozásnak elvben jogszabályi keretei vannak, Zelenszkij emberrablói ezeket nem tekintik magukra kötelezőnek, a rendőrség pedig az áldozat helyett sokszor a rendőrök pártjára áll.
Korábban az Európa Tanács jelentéstevője, Michael O’Flaherty azt állapította meg, hogy rendszerszintű visszaélések tapasztalhatók a kényszersorozással kapcsolatban. Az előforduló visszaélések között említi a fizikai bántalmazást, az erőszakos és indokolatlan letartóztatásokat, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadását, elszigetelt fogva tartást, sőt még
fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítását is.
A visszaélések pedig számos esetben tragédiához vezetnek. Mint arról beszámoltunk, tavaly nyáron a kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet a toborzók olyan súlyosan bántalmazták, hogy az végül a halálához vezetett, nemrégiben pedig Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el, hogy szívbetegsége miatt igazolással rendelkezett a katonai szolgálatra való alkalmatlanságáról. Rebán Zsolt a kiképzőközpontban lett rosszul és halt meg.