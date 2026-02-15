Újabb hajmeresztő és egyben nagyon szomorú szituációt produkált a kényszersorozás Ukrajnában. Egy fiatalember Zelenszkij emberrablói elől menekülve a forgalmas úttestre futott, és próbált a járművek közt átjutni a túloldalra, de nem volt szerencséje: egy autó elgázolta.

Rendszerszintű problémákat állapítottak meg az ukrán kényszersorozás kapcsán (Fotó: Anadolu via AFP)

Hogy végül milyen sorsra jutott a fiatalember, azt sajnos nem tudni.

Szintén Odesszában a járókelők szeme láttára kaptak el és tuszkoltak be egy kisbuszba az emberrablók.

Kijevben is kis híján hasonló sorsra jutott egy fiatal, de az ő esetében a járókelők közbeléptek, így a férfinek sikerült kereket oldania.

Harkivban egy férfi egy üzletházba próbált bemenekülni, de a toborzók így is magukkal rángatták.

A fenti videók csak néhány esetet mutatnak be a számtalanból, ami napról napra történik szerte Ukrajnában. Bár a kényszersorozásnak elvben jogszabályi keretei vannak, Zelenszkij emberrablói ezeket nem tekintik magukra kötelezőnek, a rendőrség pedig az áldozat helyett sokszor a rendőrök pártjára áll.

Korábban az Európa Tanács jelentéstevője, Michael O’Flaherty azt állapította meg, hogy rendszerszintű visszaélések tapasztalhatók a kényszersorozással kapcsolatban. Az előforduló visszaélések között említi a fizikai bántalmazást, az erőszakos és indokolatlan letartóztatásokat, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadását, elszigetelt fogva tartást, sőt még

fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítását is.

A visszaélések pedig számos esetben tragédiához vezetnek. Mint arról beszámoltunk, tavaly nyáron a kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet a toborzók olyan súlyosan bántalmazták, hogy az végül a halálához vezetett, nemrégiben pedig Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el, hogy szívbetegsége miatt igazolással rendelkezett a katonai szolgálatra való alkalmatlanságáról. Rebán Zsolt a kiképzőközpontban lett rosszul és halt meg.