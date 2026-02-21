Irán olajat adna Amerikának

Hamid Ghanbari iráni külügyminiszter-helyettes a brit lapnak arról beszélt, hogy a tárgyalási szövegben „kölcsönös érdekek” szerepelnek az olaj- és gázipar, a közös mezők, sőt még a bányászati beruházások és repülőgép-vásárlások területén is. Az iráni olajminiszter szintén nem zárta ki az amerikai–iráni energetikai együttműködés lehetőségét egy új atomalku részeként.

Ali Hamenei ajatollah Irán legfelsőbb vezetője és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: Atta Kenare / AFP

A The Telegraph szerint az ajánlat stratégiai célja, hogy az Egyesült Államoknak közvetlen gazdasági érdekeltsége legyen egy megállapodás fenntartásában. A 2015-ös atomalku egyik „végzetes hibája” az iráni értelmezés szerint az volt, hogy az amerikai vállalatok nem profitáltak belőle, így Donald Trump 2018-as kilépése politikailag kevés kockázattal járt Washingtonban.

Most Teherán abban bízhat, hogy ha amerikai cégek milliárdos beruházásokat indítanának Iránban, az erős belpolitikai ösztönzőt jelentene egy megállapodás fenntartására.

A brit lap ugyanakkor felveti a kérdést: valódi szándékról van szó, vagy csupán időhúzásról? A tárgyalásokat Irán részéről a 2015-ös megállapodás veterán építészei vezetik, míg az amerikai oldalon Trump különmegbízottja, Steve Witkoff ül a tárgyalóasztalnál. A tapasztalatbeli különbség szembetűnő.

A The Telegraph arra is rámutat: Ali Hamenei legfelsőbb vezető nyilvánosan kemény hangot üt meg, miközben diplomatái Genfben pragmatikus ajánlatokat tesznek. Ez a kettős kommunikáció korábban is jellemezte az iráni nukleáris diplomáciát.

A felek között továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak. A Trump-adminisztráció zéró urándúsítást követel, míg Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog alapján joga van a dúsításhoz. A The Telegraph szerint emiatt egy átfogó megállapodás esélye továbbra is bizonytalan.

Az olajszektor megnyitása ráadásul belpolitikai robbanóanyag Iránban. Az 1979-es forradalom egyik alapelve éppen az volt, hogy az ország nem engedi külföldi hatalmaknak erőforrásai kihasználását. Egy ilyen fordulat komoly ellenállást válthat ki a keményvonalas körökben.

Mindeközben Irán gazdasági helyzete rendkívül nehéz, a szankciók és a belső válság komoly társadalmi feszültségeket okoznak. Mind a háború, mind a sikertelen tárgyalások legnagyobb vesztese az iráni lakosság lehet. A következő tárgyalási forduló időpontját egyelőre nem tűzték ki, de a felek állítólag már az „irányelvek” kidolgozásáról egyeztetnek – tájékoztatott a portál.