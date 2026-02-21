Irán olajat adna Amerikának

Hamid Ghanbari iráni külügyminiszter-helyettes a brit lapnak arról beszélt, hogy a tárgyalási szövegben „kölcsönös érdekek” szerepelnek az olaj- és gázipar, a közös mezők, sőt még a bányászati beruházások és repülőgép-vásárlások területén is. Az iráni olajminiszter szintén nem zárta ki az amerikai–iráni energetikai együttműködés lehetőségét egy új atomalku részeként.
A The Telegraph szerint az ajánlat stratégiai célja, hogy az Egyesült Államoknak közvetlen gazdasági érdekeltsége legyen egy megállapodás fenntartásában. A 2015-ös atomalku egyik „végzetes hibája” az iráni értelmezés szerint az volt, hogy az amerikai vállalatok nem profitáltak belőle, így Donald Trump 2018-as kilépése politikailag kevés kockázattal járt Washingtonban.
Most Teherán abban bízhat, hogy ha amerikai cégek milliárdos beruházásokat indítanának Iránban, az erős belpolitikai ösztönzőt jelentene egy megállapodás fenntartására.
A brit lap ugyanakkor felveti a kérdést: valódi szándékról van szó, vagy csupán időhúzásról? A tárgyalásokat Irán részéről a 2015-ös megállapodás veterán építészei vezetik, míg az amerikai oldalon Trump különmegbízottja, Steve Witkoff ül a tárgyalóasztalnál. A tapasztalatbeli különbség szembetűnő.
A The Telegraph arra is rámutat: Ali Hamenei legfelsőbb vezető nyilvánosan kemény hangot üt meg, miközben diplomatái Genfben pragmatikus ajánlatokat tesznek. Ez a kettős kommunikáció korábban is jellemezte az iráni nukleáris diplomáciát.
A felek között továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak. A Trump-adminisztráció zéró urándúsítást követel, míg Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog alapján joga van a dúsításhoz. A The Telegraph szerint emiatt egy átfogó megállapodás esélye továbbra is bizonytalan.
Az olajszektor megnyitása ráadásul belpolitikai robbanóanyag Iránban. Az 1979-es forradalom egyik alapelve éppen az volt, hogy az ország nem engedi külföldi hatalmaknak erőforrásai kihasználását. Egy ilyen fordulat komoly ellenállást válthat ki a keményvonalas körökben.
Mindeközben Irán gazdasági helyzete rendkívül nehéz, a szankciók és a belső válság komoly társadalmi feszültségeket okoznak. Mind a háború, mind a sikertelen tárgyalások legnagyobb vesztese az iráni lakosság lehet. A következő tárgyalási forduló időpontját egyelőre nem tűzték ki, de a felek állítólag már az „irányelvek” kidolgozásáról egyeztetnek – tájékoztatott a portál.