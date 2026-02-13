Botrány az iskolákban: nemet válthatnak a diákok Nagy-Britanniában

Új irányelvet adott ki a brit oktatási minisztérium a nemi identitásukat megkérdőjelező diákok iskolai kezeléséről – számolt be róla a Telegraph. A dokumentum értelmében a tanulók kérhetik társadalmi nemváltásuk elismerését, azaz használhatnak új nevet, névmást és megjelenést, ám az intézményeknek minden esetben egyeztetniük kell a szülőkkel, és „óvatosan” kell eljárniuk.

Az útmutató kimondja: az iskolák csak akkor dönthetnek a szülők bevonása nélkül, ha valódi gyermekvédelmi kockázat áll fenn. A társadalmi átmenet nem jár orvosi beavatkozással, ugyanakkor a szabályozás rögzíti, hogy a nyolcévesnél idősebb diákoknak továbbra is biológiai nemük szerinti mosdókat és öltözőket kell használniuk, az éjszakai kirándulásokon pedig megmarad az egynemű elhelyezés.

Bridget Phillipson oktatási miniszter hangsúlyozta:

A szülők úgy küldik gyermekeiket iskolába és főiskolára, hogy ott biztonságban lesznek. (…) Ez nem képezheti alku tárgyát, és nem politikai kérdés.

Hozzátette: a kormány döntéseit a rendelkezésre álló bizonyítékokra alapozza, köztük Dr. Hilary Cass korábbi szakértői felülvizsgálatának megállapításaira is. Cass üdvözölte az új irányelveket. Mint fogalmazott: „A gyermek biztonságának és jólétének kell minden döntés középpontjában állnia.” Szerinte az új útmutató egyértelműbbé teszi az iskolák jogi kötelezettségeit, és segítséget nyújt a pedagógusoknak az érzékeny helyzetek kezelésében.

A döntést ugyanakkor bírálatok is érték. A Sex Matters nőjogi szervezet vezetője, Maya Forstater úgy véli, az iskolai társadalmi átmenet engedélyezése „veszélyes tündérmesét” erősít.

Mostanra már világosnak kell lennie, hogy veszélyes mese az, ha a gyerekek és a szülők azt hiszik, hogy egy lányként kezdő gyermek fiúként végezhet, vagy fordítva

– mondta.

A Telegraph szerint az irányelv beépül a gyermekvédelmi jogszabályi keretbe, így kötelező érvényű lesz az iskolák számára.