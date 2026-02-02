Az angliai bazáron terjesztették a szélsőséges iszlamista eszméket

Egy iszlám központ ellen vizsgálat indult, miután olyan eseménynek adott otthont, ahol Hezbollah jelképével ellátott telefontokokat és az iráni rezsimet támogató kulcstartókat árusítottak. A Islamic Centre of England, amely bejegyzett jótékonysági szervezet, egy közösségi bazárt rendezett, amelyet saját meghatározása szerint „a kulturális interakció, a tudás és tapasztalatcsere, valamint a nemzeti és vallási identitás erősítését szolgáló terének” szánt – számolt be cikkében a The Telegraph.

A megrendezett bazáron szélsőséges iszlamista ideológiát hirdető termékeket árultak

Fotó: AFP

Az rendezvényről olyan képek láttak napvilágot, amelyek az eseményen árusított tárgyakat mutatják be. Ezek között szerepeltek olyan telefontokok is, amelyeken Hassan Nasrallah, a Hezbollah korábbi vezetőjének sziluettje látható; Naszrallahot Izrael 2024-ben megölte.

A Hezbollah egy Dél-Libanonban működő terrorszervezet, amelyet a brit kormány betiltott, így bűncselekménynek minősül olyan képek megjelenítése, amelyek a szervezet támogatásának látszatát keltik.

A bazár más pontjain olyan matricákat is árusítottak, amelyeken más Hezbollah-parancsnokok feltételezett sziluettjei szerepeltek, köztük Qassem Soleimani, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) al-Kudsz Erők volt parancsnoka, akit 2020 januárjában egy amerikai légicsapásban öltek meg.

A falakon jól látható helyen függtek Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetőjének, valamint elődjének, Ruhollah Homeininek a fotói, továbbá iráni állami vezetők könyveinek angol nyelvű fordításai is.

Úgy tudni, hogy a Charity Commission tisztviselői vizsgálják a dossziét, és közölték: minden, szélsőségességgel vagy terrorizmussal kapcsolatos állítólagos kapcsolatot nagyon komolyan vesznek.

Lord Walney, a politikai erőszakkal foglalkozó volt kormányzati tanácsadó úgy fogalmazott: „Ez a dosszié azt sugallja, hogy az Islamic Centre of England bazárja egy Aladdin-barlangja volt a szélsőséges tartalmaknak.

If this Islamic centre is selling terrorist merchandise - shut it down. pic.twitter.com/WyLoiPze0C — Jean Hatchet (@JeanHatchet) February 1, 2026

A felsőházi tag, aki jelenleg a brit jótékonysági szektorban megjelenő rosszindulatú befolyásról készít jelentést, hozzátette:

Ha ez következmények nélkül marad, az azt fogja aláhúzni, hogy súlyos gyengeségek vannak a brit jótékonysági szervezetek felügyeletében, amelyeket a szélsőségesek túl könnyen kihasználhatnak.

Alicia Kearns, árnyék-belügyminiszter szerint: „Az Islamic Centre of England által árusított terrorista kacatokkal kapcsolatos legújabb leleplezések újabb bizonyítékai annak, miért kell a központot bezárni, és miért kell a terrorista propagandát terjesztő felelősöket a törvény elé állítani. Az idealizált személyek több tízezer fiatal iráni tüntető hidegvérű meggyilkolásáért felelősek, az Iráni Iszlám Köztársaság számos regionális és nemzetközi bűncselekményén felül.”

Az Islamic Centre of England előzetesen megosztotta az árusok közösségimédia-profiljainak részleteit, hogy reklámozza a nyilvános eseményt. Az intézmény által népszerűsített egyes közösségimédia-fiókok és weboldalak megerősítették, hogy Hezbollah-tematikájú termékeket értékesítettek.

A tehetős északnyugat-londoni Maida Vale városrészben működő Islamic Centre of Englandet azzal vádolják, hogy az iráni rezsim egyik előretolt bástyája.

Először 2020 januárjában keltett aggodalmat, amikor gyertyás megemlékezést tartott Soleimani, az IRGC parancsnoka számára. Az eseményen „az iszlám elkötelezett katonájaként” és „nagy mártírként” hivatkoztak rá.

2022 októberében Seyed Hashem Moosavi, a központ igazgatója beszédet mondott, amelyben az iráni rezsim ellen tiltakozókat „ellenségeknek” és „Sátán katonáinak” nevezte. Azt is kijelentette, hogy azok a nők, akik nem hajlandók hidzsábot viselni, „mérget” terjesztenek.