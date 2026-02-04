Elbukott a baloldali drogliberalizáció: feladják a legalizálást Kanadában

Véget ért a kísérlet, amelynek hívei áttörést ígértek, ellenzői viszont az elejétől figyelmeztettek: a kanadai Brit Kolumbia (BC) tartomány hivatalosan is lezárta a kemény drogok dekriminalizálására irányuló programját. A döntést a tartomány egészségügyi minisztere is azzal indokolta, hogy a várt eredmények elmaradtak – számolt be róla a BreitBart.

Elbukott a baloldali drogliberalizáció: feladják a kemény drogok legalizálását Kanadában Fotó: AFP

A drogliberalizációs kísérlet kudarcba fulladt

A kanadai Brit Kolumbia 2023-ban indította el azt a sokat vitatott programot, amelynek keretében legfeljebb 2,5 gramm kábítószer – köztük olyan kemény drogok, mint a heroin – birtoklása nem járt büntetőjogi következményekkel. A tartomány vezetése akkor azt ígérte, hogy a lépés csökkenti a börtönbüntetések számát, és a függőket a rehabilitáció felé tereli. A kísérlet végét Josie Osborne egészségügyi miniszter jelentette be 2026. január 14-én. Mint fogalmazott:

Ez a kísérleti program időben korlátozott, folyamatos monitoringgal ellátott próba volt, hogy megértsük, mi működik, mi nem, és hol szükségesek változtatások. A kísérleti program azonban nem hozta meg a várt eredményeket.

A kudarcot nemcsak politikusok, hanem korábbi támogatók is elismerték. Az Agence France-Presse egy vancouveri aktivistát és heroinhasználót, Garth Mullinst idézte, aki kezdetben támogatta a dekriminalizációt, később azonban csalódottan értékelte a kísérletet. Szerinte a program a gyakorlatban „a drogosokat az utcán hagyta”, ami egyre nagyobb felháborodást váltott ki a lakosságból. Az AFP egy 2024-es esetet is megemlített, amikor

egy embert egy kávézóban kábítószer-fogyasztás közben filmeztek le, miközben a másik asztalnál gyerekek ültek.

A kísérlet támogatói azt ígérték, hogy a rendőrségi fellépés hiányában a fogyasztók nagyobb arányban fordulnak majd rehabilitációs intézményekhez. Ez azonban nem valósult meg. Maga Osborne is elismerte: „nehéz, ha nem lehetetlen” megmondani, hogy több opioidfüggő kért-e kezelést a program idején. Kritikusok szerint ez nehezen hihető, hiszen az ilyen adatoknak a minisztérium rendelkezésére kellene állniuk, és ez inkább arra utal, hogy a számok nem a kormány narratíváját igazolták.

British Columbia has officially ended its 3-year drug decriminalization pilot project. Health Minister Josie Osborne announced on January 14, 2026, that the province will not seek an extension of its exemption from Canada's federal Controlled Drugs and Substances Act.@nypost pic.twitter.com/dM7GlDb4aM — ChaosHavenTVOfficial (@ChaosHavenTV_) January 15, 2026

A BBC adatai sem festettek kedvezőbb képet: a túladagolásos halálesetek száma a kísérlet első évében „5,8 százalékkal emelkedett”, és 2025-ben is magas szinten maradt.

Hasonló folyamat zajlott le az Egyesült Államok Oregon államában is, ahol 2020 és 2024 között futott egy hasonló program. Többféle magyarázat született a kudarc okairól. Egyesek szerint az állam nem indított el elegendő szociális programot – például kezelést, oktatást vagy megfizethető lakhatást. Mások ennél jóval egyszerűbb következtetésre jutottak. Steven Rai, Vancouver rendőrfőnöke szerint

ez egyszerűen nem működik.

A kritikusok szerint a kanadai és amerikai média többnyire nem hallatta azokat a hangokat, amelyek eleve hibának tartották a legalizálást. A bírálatokat gyakran „politikai támadásként” írták le. 2024-ben, amikor a legalizációs program kudarca már nyilvánvaló volt, a BBC idézte Kennedy Stewart, Vancouver volt polgármesterét, aki felhívta a figyelmet arra, hogy letartóztatás nélkül a drogosok az utcáin halnak meg. A Daily Hive Claire Rattee konzervatív politikust idézte, aki úgy fogalmazott:

A kormány most végre elismerte, amit a családok és a közösségek évek óta mondtak: az NDP kockázatos kísérlete negatív hatással volt belvárosainkra, közösségeinkre és iskoláinkra.

Rattee külön is bírálta Osborne kijelentését a kezelési adatok hiányáról: „Három évnyi rendetlenség és káosz után az NDP-kormány még azt sem tudja megmondani, hány embert irányítottak át kezelésre.”