Elbukott a baloldali drogliberalizáció: feladják a legalizálást Kanadában

Véget ért a kísérlet, amelynek hívei áttörést ígértek, ellenzői viszont az elejétől figyelmeztettek: a kanadai Brit Kolumbia (BC) tartomány hivatalosan is lezárta a kemény drogok dekriminalizálására irányuló programját. A döntést a tartomány egészségügyi minisztere is azzal indokolta, hogy a várt eredmények elmaradtak – számolt be róla a BreitBart.
A drogliberalizációs kísérlet kudarcba fulladt
A kanadai Brit Kolumbia 2023-ban indította el azt a sokat vitatott programot, amelynek keretében legfeljebb 2,5 gramm kábítószer – köztük olyan kemény drogok, mint a heroin – birtoklása nem járt büntetőjogi következményekkel. A tartomány vezetése akkor azt ígérte, hogy a lépés csökkenti a börtönbüntetések számát, és a függőket a rehabilitáció felé tereli. A kísérlet végét Josie Osborne egészségügyi miniszter jelentette be 2026. január 14-én. Mint fogalmazott:
Ez a kísérleti program időben korlátozott, folyamatos monitoringgal ellátott próba volt, hogy megértsük, mi működik, mi nem, és hol szükségesek változtatások. A kísérleti program azonban nem hozta meg a várt eredményeket.
A kudarcot nemcsak politikusok, hanem korábbi támogatók is elismerték. Az Agence France-Presse egy vancouveri aktivistát és heroinhasználót, Garth Mullinst idézte, aki kezdetben támogatta a dekriminalizációt, később azonban csalódottan értékelte a kísérletet. Szerinte a program a gyakorlatban „a drogosokat az utcán hagyta”, ami egyre nagyobb felháborodást váltott ki a lakosságból. Az AFP egy 2024-es esetet is megemlített, amikor
egy embert egy kávézóban kábítószer-fogyasztás közben filmeztek le, miközben a másik asztalnál gyerekek ültek.
A kísérlet támogatói azt ígérték, hogy a rendőrségi fellépés hiányában a fogyasztók nagyobb arányban fordulnak majd rehabilitációs intézményekhez. Ez azonban nem valósult meg. Maga Osborne is elismerte: „nehéz, ha nem lehetetlen” megmondani, hogy több opioidfüggő kért-e kezelést a program idején. Kritikusok szerint ez nehezen hihető, hiszen az ilyen adatoknak a minisztérium rendelkezésére kellene állniuk, és ez inkább arra utal, hogy a számok nem a kormány narratíváját igazolták.
A BBC adatai sem festettek kedvezőbb képet: a túladagolásos halálesetek száma a kísérlet első évében „5,8 százalékkal emelkedett”, és 2025-ben is magas szinten maradt.
Hasonló folyamat zajlott le az Egyesült Államok Oregon államában is, ahol 2020 és 2024 között futott egy hasonló program. Többféle magyarázat született a kudarc okairól. Egyesek szerint az állam nem indított el elegendő szociális programot – például kezelést, oktatást vagy megfizethető lakhatást. Mások ennél jóval egyszerűbb következtetésre jutottak. Steven Rai, Vancouver rendőrfőnöke szerint
ez egyszerűen nem működik.
A kritikusok szerint a kanadai és amerikai média többnyire nem hallatta azokat a hangokat, amelyek eleve hibának tartották a legalizálást. A bírálatokat gyakran „politikai támadásként” írták le. 2024-ben, amikor a legalizációs program kudarca már nyilvánvaló volt, a BBC idézte Kennedy Stewart, Vancouver volt polgármesterét, aki felhívta a figyelmet arra, hogy letartóztatás nélkül a drogosok az utcáin halnak meg. A Daily Hive Claire Rattee konzervatív politikust idézte, aki úgy fogalmazott:
A kormány most végre elismerte, amit a családok és a közösségek évek óta mondtak: az NDP kockázatos kísérlete negatív hatással volt belvárosainkra, közösségeinkre és iskoláinkra.
Rattee külön is bírálta Osborne kijelentését a kezelési adatok hiányáról: „Három évnyi rendetlenség és káosz után az NDP-kormány még azt sem tudja megmondani, hány embert irányítottak át kezelésre.”
Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben
Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig kimondta, hogy uniós jogot sértünk.
A drogliberalizáció olyan, mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár. Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit!
– közölte Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki egy sokkoló drogos videót osztott meg közösségi oldalán. A felvételen egy 4-5 éves forma kisfiú gyújtja be az anyja drogadagját, majd bele is szív. A drogos videót kommentelők nem kímélték az elkövetőt.