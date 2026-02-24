Kárpátalja: az orosz–ukrán háború a mindennapok megkerülhetetlen valósága a magyar közösség számára

Kárpátalja a háború során nem vált a frontvonal közvetlen színterévé, azonban a konfliktus következményei a térségben is jelentősek. A katonai szolgálat, a mozgósítás és az ezekkel járó korlátozások a kárpátaljai magyar közösség életének kereteit is átformálták. A háború számukra nem távoli esemény, hanem a mindennapok megkerülhetetlen valósága.

Az Ukrán Állami Vészhelyzeti Szolgálat által 2025. augusztus 21-én közzétett felvételen füst gomolyog egy megrongálódott épület fölött egy orosz légitámadást követően a kárpátaljai Munkácson (Fotó: AFP)

Magyarok a fronton 2014 óta

A kárpátaljai magyarok már 2014-től részt vettek a kelet-ukrajnai harcokban az ukrán hadseregben, és a 2015-ös debalcevei csata során több magyar katona is elesett.

A 2022. február 24-én indult teljes körű orosz invázió után jelentősen nőtt a fronton szolgáló magyarok száma. Voltak, akik önként jelentkeztek, másokat a mozgósítás keretében soroztak be. Kárpátaljai magyar katonák részt vettek a 2022-es harkivi ellentámadásban, harcoltak Szjevjerodonecknél, Bahmutnál, illetve a herszoni és zaporizzsjai frontszakaszokon.

A létszámra vonatkozó adatok eltérnek, de 2023 őszén mintegy 374 magyar anyanyelvű katonáról beszéltek, ami nagyjából megfelel a magyarok arányának Kárpátalja lakosságán belül.

A veszteségekről nem áll rendelkezésre hivatalos, nemzetiségi bontású statisztika. Nyilvános nyilatkozatok 2022 és 2025 között néhány tucat és mintegy száz közé tehető halálos áldozatról szóltak. Az ungvári magyar főkonzulátuson keresztül nyújtott támogatások alapján több mint negyven kárpátaljai magyar eshetett el a háborúban.

Mozgósítás és vitatott ügyek

A 2022-es inváziót követően Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el. A 18 és 60 év közötti férfiak számára a határátlépés korlátozottá vált, ami Kárpátalján is azonnali következményekkel járt.

A mozgósítás végrehajtása körül több vitatott eset is nyilvánosságra került, amelyek közül egyes ügyek szélesebb figyelmet kaptak.

A beregszászi járásban élő Rebán Zsoltot annak ellenére vitték el sorozásra, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. Hozzátartozói beszámolója szerint az utcáról szállították el, majd a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.

Sebestyén József esete szintén jelentős visszhangot váltott ki, a férfit a toborzók súlyosan bántalmazták, és később meghalt. Írásos nyilatkozatában arról számolt be, hogy rugdosták, ütötték-verték. Az ukrán külügyminisztérium ugyanakkor manipulációnak minősítette az állításokat, tagadta a tényeket, amelyeket videófelvételek is igazolnak és azt hangsúlyozták, hogy a mozgósítás az orosz agresszió következménye, és minden ukrán állampolgár – nemzetiségtől függetlenül – köteles megvédeni az országot.

Figyelmet kapott egy, a felsőoktatásban tanuló, halasztással rendelkező fiatalokat érintő ügy is. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beszámolója szerint négy, érvényes katonai szolgálati halasztással rendelkező egyetemistát – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóit – adatfrissítésre rendelték be a hadkiegészítő parancsnokságra. A szervezet állítása szerint az adminisztratív egyeztetést követően nem engedték őket azonnal távozni, noha jogszerű halasztással rendelkeztek. Az ügy aggodalmat váltott ki a helyi magyar közösségben, a KMKSZ pedig hivatalos vizsgálatot sürgetett a körülmények tisztázására. A mozgósítással kapcsolatos félelmek idővel a mindennapok részévé váltak.