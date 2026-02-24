Így terrorizálták a kárpátaljai magyarokat az ukránok – videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kárpátalja az orosz–ukrán háború során nem vált a frontvonal közvetlen színterévé, azonban a konfliktus következményei a térségben is jelentősek és a kárpátaljai magyar közösség életét teljesen átformálta. Az ukránok már a háború kezdete előtt is fenyegették a magyarokat, durva videó látott napvilágot.

Már az orosz–ukrán konfliktus előtt is terrorizálták a kárpátaljai magyarokat az ukránok

Fotó: AFP

Mindenkit ismerünk. Tudjuk közületek ki kapott útlevelet, vagy ki fog bármilyen támogatást kapni a magyaroktól. Emlékezzetek, el fogunk jönni értetek. Mindenhol ott vagyunk. Meg fogunk találni benneteket. Tudjuk, hol dolgoztok, hol laktok, hol tanulnak a gyermekeitek. Gondosan figyeljétek a gondolataitokat és az autonómiáról szőtt álmaitokat. Ellenkező esetben eljövünk értetek és a gyermekeitekért

– hangzik el a videóban, ami egy náci karlendítéssel zárul. A videófelvétel – a várostábla szerint – Beregszász határában készült.