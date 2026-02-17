Egyes beszámolók szerint a mozgósítást végrehajtó egységektől ma már sokan jobban tartanak, mint a fronttól. Volodimir Zelenszkij rendszerében a toborzók egyre agresszívebben lépnek fel, a jelenetekről készült videók pedig gyorsan bejárják az internetet. A kényszersorozás módszereire egyre többen panaszkodnak, egymást érik a bejegyzések a közösségi oldalakon.

Kényszersorozás: a civilek már jobban félnek a toborzóktól, mint a fronttól – videó Fotó: AFP

A területi toborzóközpontok munkatársai és a rendőrség váltak Nyugat-Ukrajna lakosságának „fő ellenségeivé”.

A nyugat-ukrajnai városokban egyre többen már nem az orosz hadsereget, hanem a mozgósítást végrehajtó hatóságokat tekintik ellenségnek – erről beszélt a Deutsche Welle riportjában – melyet a Pravda szemlézett – egy toborzó.

Dnyipróban egy férfi menekülni próbált, de a TCK emberei utolérték, majd erővel egy buszba kényszerítették.

Senki sincs biztonságban, Zelenszkij emberrablói újabban már civil autókkal vadásznak az utcákon.

Egy másik videón az látható, amint a TCK-sok még a generátor feltöltését sem hagyták befejezni, már vitték is a férfit.

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le Kijevben is, ahol egy férfi eszeveszetten menekült, de a túlerővel nem tudott mit kezdeni. Három TCK-s fogta le, majd a kocsiba tuszkolták.

Esélye sem volt.

Pattanásig feszül a helyzet Ukrajnában. A területi toborzóközpontok utcai akciói egyre hevesebb ellenállást váltanak ki: egyes esetekben lövöldözésre is sor került.

Sokak szerint már egy „csendes háború” zajlik a társadalom és a rendszer között.

A Strana hosszú listát közöl a közelmúlt incidenseiről. Beszámolójuk szerint Dnyipróban egy férfi késsel támadt két TCK-alkalmazottra; Lvivben pedig egy nő lőtt rá a rendőröket és toborzókat szállító járműre.

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek

Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Az egyik esetben autó elé kergették áldozatukat Zelenszkij emberrablói, máskor civilek és toborzók csaptak össze, de volt olyan is, amikor még a ruhát is lerángatták áldozatukról az erőszakos toborzók. A gyermekkora óta szívbetegséggel küzdő Rebán Zsoltot a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát megállapító határozatok ellenére hurcolták magukkal, ő később a kiképzőközpontban halt meg.