Fegyverek, kenőpénz, utcai harc – egyre durvul a kényszersorozás - videó

A Strana beszámolója alapján a kényszersorozás soha nem látott ellenállást vált ki: járókelők, szomszédok és családtagok állják útját a toborzóknak. Több alkalommal fegyver is előkerült. Mostanra drámai emelkedést mutatnak a számok: Ivan Vihovszkij rendőrfőkapitány a „Cenzor” című lapnak azt mondta, hogy míg a háború első évében mindössze öt ilyen esetet regisztráltak, 2023-ban már 38-at, 2024-ben 118-at, 2025-ben pedig 341-et, 2026 február elejéig pedig további 24-et.

Fegyverek, kenőpénz, utcai harc – egyre durvul a kényszersorozás Fotó: AFP

Vihovszkij szerint az ellenállás hátterében a hadsereghez való csatlakozás elutasítása és a TCK-n belüli korrupcióról kialakult kép áll. Úgy fogalmazott, a nyilvánosság tud a pénzért történő „elengedésekről”, ezért az emberek bizalmatlanok, és már egy egyszerű okmányellenőrzésre is ellenségesen reagálnak.

Kések, lövések, gránát

A Strana hosszú listát közöl a közelmúlt incidenseiről. Beszámolójuk szerint Dnyipróban egy férfi késsel támadt két TCK-alkalmazottra; Lvivben pedig egy nő lőtt rá a rendőröket és toborzókat szállító járműre.

Egy lapunk által is közölt videón látható, hogy egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám végül megmenekült a járókelők és sofőrök segítségével. Cserkasziban egy férfi gránátot dobott ki az autójából, mielőtt elmenekült. Odesszában könnygázt vetettek be, késelés is történt.

A hatalom is érzi a bajt

A közhangulat változását már a vezetés sem hagyhatja figyelmen kívül. Volodimir Zelenszkij nemrég maga is beszélt az „üzletesítésről”, és az új védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot bízta meg a problémák kezelésével.

Fedorov a parlamenti képviselőknek azt mondta: a TCK körüli problémákat nem lehet többé figyelmen kívül hagyni, rendszerszintű megoldás kell.

Ez éles váltás ahhoz képest, amit korábban a vezetés kommunikált. Denisz Smihal tavaly nyáron még arról beszélt az RBC-nek, hogy az esetek döntő többségében a mozgósítás rendben zajlik. Mostanra azonban a korrupcióról és a visszaélésekről szóló történetek annyira elterjedtek, hogy a hallgatás politikailag is kockázatos lett – írja a Strana. A kényszersorozások folytatódnak és egyre több felvétel tanúskodik a brutalitásról. Korábban egy olyan videó is előkerült, ahol látható, hogy

szándékosan akarták busszal elgázolni a menekülőket a TCK (területi toborzóközpontok) munkatársai.

„Ma már farkasként néznek ránk”

A szárazföldi erők Telegram-csatornáján megszólaló TCK-tisztek szerint drámai a változás. Míg 2022-ben még köszönték a szolgálatukat, ma sokan elfordítják a fejüket, vagy ellenségként tekintenek rájuk. A Strana több TCK-alkalmazottal is beszélt. Volt, aki arról számolt be: ma már szolgálat után civil ruhában mennek haza, mert félnek. Egyikük azt mondta,

a parancsnokok napi kvótákat várnak el, a kudarcot pedig szankcionálják.

Egy másik katona azt állította, hogy a rendszerben nyílt titok az, hogy bizonyos összegekért még az elfogás után is „le lehet szállni a buszról”, komolyabb tarifáért pedig a teljes procedúra megúszható. Az Állami Nyomozóiroda munkatársai az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együttműködve őrizetbe vettek egy, a Dnyipropetrovszki területen szolgáló katonát, aki kenőpénz fejében azt ígérte egy régóta a harci övezetben tartózkodó katona családjának, hogy felveteti a hozzátartozót a rotációs listákra. Erről az Ukrinform beszámolója szerint az Állami Nyomozóiroda tájékoztatott.