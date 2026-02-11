Fegyverek, kenőpénz, utcai harc – egyre durvul a kényszersorozás - videó

A Strana beszámolója alapján a kényszersorozás soha nem látott ellenállást vált ki: járókelők, szomszédok és családtagok állják útját a toborzóknak. Több alkalommal fegyver is előkerült. Mostanra drámai emelkedést mutatnak a számok: Ivan Vihovszkij rendőrfőkapitány a „Cenzor” című lapnak azt mondta, hogy míg a háború első évében mindössze öt ilyen esetet regisztráltak, 2023-ban már 38-at, 2024-ben 118-at, 2025-ben pedig 341-et, 2026 február elejéig pedig további 24-et.
Vihovszkij szerint az ellenállás hátterében a hadsereghez való csatlakozás elutasítása és a TCK-n belüli korrupcióról kialakult kép áll. Úgy fogalmazott, a nyilvánosság tud a pénzért történő „elengedésekről”, ezért az emberek bizalmatlanok, és már egy egyszerű okmányellenőrzésre is ellenségesen reagálnak.
Kések, lövések, gránát
A Strana hosszú listát közöl a közelmúlt incidenseiről. Beszámolójuk szerint Dnyipróban egy férfi késsel támadt két TCK-alkalmazottra; Lvivben pedig egy nő lőtt rá a rendőröket és toborzókat szállító járműre.
Egy lapunk által is közölt videón látható, hogy egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám végül megmenekült a járókelők és sofőrök segítségével. Cserkasziban egy férfi gránátot dobott ki az autójából, mielőtt elmenekült. Odesszában könnygázt vetettek be, késelés is történt.
A hatalom is érzi a bajt
A közhangulat változását már a vezetés sem hagyhatja figyelmen kívül. Volodimir Zelenszkij nemrég maga is beszélt az „üzletesítésről”, és az új védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot bízta meg a problémák kezelésével.
Fedorov a parlamenti képviselőknek azt mondta: a TCK körüli problémákat nem lehet többé figyelmen kívül hagyni, rendszerszintű megoldás kell.
Ez éles váltás ahhoz képest, amit korábban a vezetés kommunikált. Denisz Smihal tavaly nyáron még arról beszélt az RBC-nek, hogy az esetek döntő többségében a mozgósítás rendben zajlik. Mostanra azonban a korrupcióról és a visszaélésekről szóló történetek annyira elterjedtek, hogy a hallgatás politikailag is kockázatos lett – írja a Strana. A kényszersorozások folytatódnak és egyre több felvétel tanúskodik a brutalitásról. Korábban egy olyan videó is előkerült, ahol látható, hogy
szándékosan akarták busszal elgázolni a menekülőket a TCK (területi toborzóközpontok) munkatársai.
„Ma már farkasként néznek ránk”
A szárazföldi erők Telegram-csatornáján megszólaló TCK-tisztek szerint drámai a változás. Míg 2022-ben még köszönték a szolgálatukat, ma sokan elfordítják a fejüket, vagy ellenségként tekintenek rájuk. A Strana több TCK-alkalmazottal is beszélt. Volt, aki arról számolt be: ma már szolgálat után civil ruhában mennek haza, mert félnek. Egyikük azt mondta,
a parancsnokok napi kvótákat várnak el, a kudarcot pedig szankcionálják.
Egy másik katona azt állította, hogy a rendszerben nyílt titok az, hogy bizonyos összegekért még az elfogás után is „le lehet szállni a buszról”, komolyabb tarifáért pedig a teljes procedúra megúszható. Az Állami Nyomozóiroda munkatársai az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együttműködve őrizetbe vettek egy, a Dnyipropetrovszki területen szolgáló katonát, aki kenőpénz fejében azt ígérte egy régóta a harci övezetben tartózkodó katona családjának, hogy felveteti a hozzátartozót a rotációs listákra. Erről az Ukrinform beszámolója szerint az Állami Nyomozóiroda tájékoztatott.
A katonák kimenekítését egyre több civil is segíti, lassan iparág épül erre. Két, 41 éves férfit állítanak bíróság elé a Lviv megyei Zolocsivi járásból, mert a vád szerint 13 ezer dollárért vállalták, hogy segítenek egy hadköteles férfit illegálisan átcsempészni Moldovába.
Útmutatást adtak neki az indulás idejéről, a találkozási pontról és arról is, hogyan kerülheti ki az ellenőrzéseket.
A terv szerint a „klienst” Zolocsivból a Vinnicjai területre vitték volna, ahonnan csónakkal, egy folyón átkelve jutott volna be a szomszédos országba, megkerülve az ellenőrzőpontokat és a hivatalos határátkelőket.
A hatóságok azután fogták el a gyanúsítottakat, miután átvették a összeg első részletét, 3500 dollárt.
A fennmaradó pénzt a határ közelében kapták volna meg. Az ügyben a nyomozás lezárult. Az egyik férfinál házkutatás során több tucat, 5,45 milliméteres lőszert is találtak, amelyeket engedély nélkül tartott. Emiatt fegyverrel való visszaélés miatt is felelnie kell, ami háromtól hét évig terjedő szabadságvesztéssel járhat.
Egy másik TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy a brigádoknál hatalmas a létszámhiány, miközben az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan szolgálatra.
A TCK tisztjei néha úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Az alábbi videón például szó szerint az hangzott el az egyikük szájából, hogy „menj háborúzni, te állat!”
Andrej Zolotarev politológus szerint sokan azt érzik, hogy míg egyesek meg tudják vásárolni a mentességet, másoknak csak az elhurcolás marad.
Szerinte az erőszakos mozgósítás leállítása enyhíthetne a helyzeten, de akkor a toborzási terv omlana össze. Így viszont újabb és újabb incidensek jöhetnek. Sokan már nem is próbálnak ellenállni, inkább belenyugszanak a sorsukba, attól tartva, hogy a hatóságokkal szembeni tiltakozás csak súlyosabb következményekkel járna. Ezt a lelkiállapotot tükrözi az a felvétel is, amely Odesszából került elő. A felvételen látható, ahogy a toborzók buszokkal érkeznek egy lakóövezetbe, majd az udvarokról viszik el a férfiakat. Az érintettek láthatóan megtörten, beletörődve követik a felszólításokat.
Egyre többen menekülnek a kényszersorozás elől
A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.