Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

kényszersorozás

Három ukrán sorozótiszt sem tudott elhurcolni egy fiatal férfit

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Odesszában ismét felháborodást keltett egy incidens, amely az ukrajnai kényszersorozások brutális gyakorlatára irányította rá a figyelmet. Helyi beszámolók szerint három, a területi toborzóközponthoz (TCK) tartozó sorozótiszt próbált meg erőszakkal „becsomagolni” és elszállítani egy fiatal férfit, ám a kísérletük végül kudarcba fulladt.
kényszersorozáserőszakosfiatalOdesszaUkrajna

A közösségi médiában terjedő felvételek és szemtanúk szerint a férfit az utcán szólították meg, majd megpróbálták kényszerrel egy szolgálati járműbe tuszkolni.

kényszersorozás
Az ukrajnai kényszersorozásról egyre több brutális felvétel kerül elő (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A fiatal azonban ellenállt, és még három sorozótiszt sem tudta rákényszeríteni az akaratát.

A kényszersorozások folytatódnak

Az eset ismét rámutat arra, hogy Kijev mozgósítási gyakorlata egyre inkább kényszerintézkedésekre támaszkodik, miközben számos hasonló jelenetről érkeznek hírek Ukrajna különböző városaiból.

A videók tanúsága szerint Zelenszkij emberrablói az erőszaktól sem riadnak vissza, az utcáról, piacról, buszmegállókból, lakóházakból hurcolnak el férfiakat. 

A civil lakosság egyre dühösebb és sok helyen szembeszállnak a brutális toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék. Ez ma az ukrán valóság.

 



 


 

 

Orosz-ukrán háború
