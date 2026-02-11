A közösségi médiában terjedő felvételek és szemtanúk szerint a férfit az utcán szólították meg, majd megpróbálták kényszerrel egy szolgálati járműbe tuszkolni.

Az ukrajnai kényszersorozásról egyre több brutális felvétel kerül elő (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A fiatal azonban ellenállt, és még három sorozótiszt sem tudta rákényszeríteni az akaratát.

A kényszersorozások folytatódnak

Az eset ismét rámutat arra, hogy Kijev mozgósítási gyakorlata egyre inkább kényszerintézkedésekre támaszkodik, miközben számos hasonló jelenetről érkeznek hírek Ukrajna különböző városaiból.

A videók tanúsága szerint Zelenszkij emberrablói az erőszaktól sem riadnak vissza, az utcáról, piacról, buszmegállókból, lakóházakból hurcolnak el férfiakat.

A civil lakosság egyre dühösebb és sok helyen szembeszállnak a brutális toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék. Ez ma az ukrán valóság.













