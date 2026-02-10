Hírlevél
kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: a futár visszavág - videó

Nem szűnik az erőszak Ukrajnában. A kényszersorozással kapcsolatban egyre brutálisabb és sokkolóbb felvételek kerülnek nyilvánosságra. Ugyanakkor egyre több videón látható az is, hogy civilek próbálnak közbelépni.
A kényszersorozás módszerei láthatóan tovább durvultak. Ezzel párhuzamosan azonban egyre több civil próbál segítséget nyújtani társainak. Így történt ez Dnyipróban is. 

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt
A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt Fotó: AFP

A felvételen látható, hogy több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A videón egy nő is feltűnik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni. 

Úgy tűnik, a civilt akarja védeni, miközben az egyenruhások igyekeznek őt visszatartani és kézben tartani a helyzetet. 

A dulakodás néhány másodperc alatt egyre hevesebbé válik: a futár arcon üti és a földre teperi az egyik TCK-tisztet. A felvételhez azt írták:

A futár visszavág.

Egy másik felvételen egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, amelyet egy többemeletes ház egyik ablakából rögzítettek.

Egy másik kényszersorozásról szóló videó terjedt az X közösségi oldalon: Odesszában egy biciklis futárt munka közben vittek el. A felvételen az látható, amint a futárt a toborzók egy fehér furgonba tuszkolják.

A kényszersorozás a mindennapok részévé vált

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a sorozás a mindennapok részévé vált. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, a tömegközlekedésen vagy éppen az utcán. Sok esetben az érintett férfiakat azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik. A felvételeken jól látszik, hogy a toborzók fellépése egyre gyakrabban válik erőszakossá.

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. 

Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.

 

