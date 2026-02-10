Kényszersorozás Ukrajnában: a futár visszavág - videó

A kényszersorozás módszerei láthatóan tovább durvultak. Ezzel párhuzamosan azonban egyre több civil próbál segítséget nyújtani társainak. Így történt ez Dnyipróban is.

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt Fotó: AFP

A felvételen látható, hogy több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A videón egy nő is feltűnik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni.

Úgy tűnik, a civilt akarja védeni, miközben az egyenruhások igyekeznek őt visszatartani és kézben tartani a helyzetet.

A dulakodás néhány másodperc alatt egyre hevesebbé válik: a futár arcon üti és a földre teperi az egyik TCK-tisztet. A felvételhez azt írták:

A futár visszavág.

Egy másik felvételen egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, amelyet egy többemeletes ház egyik ablakából rögzítettek.

Egy másik kényszersorozásról szóló videó terjedt az X közösségi oldalon: Odesszában egy biciklis futárt munka közben vittek el. A felvételen az látható, amint a futárt a toborzók egy fehér furgonba tuszkolják.

🇺🇦 Video footage of forced mobilization in Odessa.



Delivery guy (of Glovo) got kidnapped during work time by five TCC employees.



Police officers, whose presence is mandatory, are not shown in the footage. pic.twitter.com/LycThnHO7p — Lenka White (@white_lenka) December 12, 2025

A kényszersorozás a mindennapok részévé vált

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a sorozás a mindennapok részévé vált. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, a tömegközlekedésen vagy éppen az utcán. Sok esetben az érintett férfiakat azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik. A felvételeken jól látszik, hogy a toborzók fellépése egyre gyakrabban válik erőszakossá.

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.

Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.