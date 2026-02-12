Hírlevél
kényszersorozás

Kényszersorozás – az ukrán társadalom egyre mélyebben érzi a háború terhét

Ukrajna lakói egyre közvetlenebbül szembesülnek a háború súlyos következményeivel. A katonai toborzók elleni támadások és a besorozási visszaélések rávilágítanak: a háború nemcsak a fronton, hanem a hátországban is súlyos áldozatokat követel.
A kényszersorozás egyre inkább megosztja a társadalmat: sokaknál betelt a pohár, az utcai intézkedések pedig rendre heves indulatokat váltanak ki a toborzók és a civilek között.

kényszersorozás
Az ukrán sorozótisztek egyre brutálisabb módszerekhez nyúlnak (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Kényszersorozás Ukrajnában

A közösségi médiában látható legfrissebb felvételen a TCK sorozótisztjei egy férfit szeretnének elvinni aki elkeserítő dulakodásba kezd.

A kényszersorozástól is szenved az ukrán lakosság

Az események rávilágítanak: Ukrajna nemcsak a fegyveres agresszióval küzd, hanem egy olyan társadalmi kihívással is, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a háborús mobilizáció és a polgári jogok közötti egyensúlyt.

Odesszában nemrégiben a feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani – számolt be róla a helyi sajtó

Az interneten terjedő videón az látszik, hogy a kisbusz körül tömeg gyűlt össze, gumikkal és botokkal ütik a járművet. Egy ponton egy férfi betöri az egyik ablakot.

Rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.

 

 

