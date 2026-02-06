Kényszersorozás Ukrajnában: már a hajléktalanokat is célba vették - videó

Nemrég újabb videó látott napvilágot, amelyen a hatóságok olyan embereket vettek célba, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, nincs stabil lakóhelyük, és kevés eszközük van arra, hogy ellenálljanak vagy jogi védelmet kapjanak. Ukrajnában a kényszersorozások egyre hevesebb vitákat váltanak ki.

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt Fotó: AFP

A felvételhez azt írták, hogy

Dnyipróban a TCK csomagolta a hajléktalanokat.

Az ukrán szlengben használt „csomagolták” kifejezés arra utal, hogy az érintetteket nem önként vitték el, hanem kényszerítő módon, utcákról, közterületekről.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék.

Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, amikor a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult.

Ennek ellenére a férfit a jeges, havas aszfaltra nyomták, hogy ne tudjon ellenállni. Az eset nem egyedi: egyre több helyi lakos számol be arról, hogy a mozgósítás során a TCK tisztjei nyíltan erőszakoskodnak. A civil lakosság egyre kiszolgáltatottabbnak érzi magát, vannak azonban olyanok esetek is, amikor bátran szembeszállnak a toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.

A helyiek mind gyakrabban próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. A Strana beszámolója alapján Lvivben egy nő tüzet nyitott az autóra, amelyben rendőrök és a területi toborzóközpont alkalmazottai tartózkodtak. Mások létrán menekültek az erőszakos toborzók elől.

Odesszában már önkéntesek is részt vesznek a kényszersorozásban

A kényszersorozás nem csupán a hadköteles férfiakat sújtja, hanem a társadalom egészét: az erőszakos módszerek fokozódnak, a félelem minden utcán, minden házban ott van. Egy, a napokban nyilvánosságra került videóból az is kiderül, hogy már nemcsak a területi toborzóközpont (TCK) emberei vesznek részt az erőszakos elhurcolásban, hanem helyi területvédelmi önkéntesek is.

Az ukrán hatóságok továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a hadkötelesek behívása a törvényeknek megfelelően történik.

A közösségi médiában megjelenő képsorok azonban rendre cáfolják ezt: a módszerek láthatóan tovább durvultak. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy éppen az utcán. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy újabb kárpátaljai magyar esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásoknak. A magyar kormány komoly válaszintézkedéseket tesz.