Kényszersorozás: elszabadultak az indulatok Odesszában – videó

A kényszersorozás egyre inkább megosztja a társadalmat: sokaknál betelt a pohár, az utcai intézkedések pedig rendre heves indulatokat váltanak ki a toborzók és a civilek között. Ma egy újabb beszámoló került elő, miszerint Odessza utcáin egy férfit a területi toborzóközpont (TCK) emberei fogtak el, majd brutálisan bántalmaztak – erről a Strana számolt be a család beszámolója alapján.

Kényszersorozás: elszabadultak az indulatok Odesszában Fotó: AFP

A feleség elmondása szerint a férfit február 9-én kora délután állították meg, miközben a kutyáját sétáltatta.

Figyelmeztetés nélkül paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd betuszkolták egy kisbuszba.

A beszámolók szerint a Primorszkij kerületi toborzóközpontba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott. Miután nem volt hajlandó aláírni az elé tett iratokat, az egyik egyenruhás pisztollyal fejbe ütötte. A hozzátartozók szerint a férfi súlyosan vérezni kezdett. A család állítása szerint ezután a történtek eltussolása érdekében kórházba vitték. Úgy tudják, a kutyát közben egy radiátorhoz kötötték.

A rokonok azért fordultak a nyilvánossághoz, mert szerintük nem egyedi esetről van szó, és másokat is értek már hasonló atrocitások.

A felvételek olyan mértékben felkavaróak és brutálisak, hogy azokat nem közöljük; aki mégis látni szeretné, az az alábbi hivatkozásra kattintva a Strana cikkében megtekintheti.

A regionális központ a nagy visszhangot kiváltó ügyben határozottan visszautasította a felröppent vádakat, és azt állította: a férfi saját magát sebesítette meg, beverte a fejét.

Közlésük szerint „a férfi agresszív és destruktív viselkedést tanúsított, ami szándékos önbántalmazáshoz vezetett”.

Hozzátették: instabil pszichés állapota és a fejsérülés miatt a jelen lévő katonák azonnal ellátták, majd mentőt hívtak hozzá. A férfit ezt követően orvosi felügyelet mellett egy speciális egészségügyi intézménybe szállították. A tájékoztatásuk szerint február 10-én reggel, már a kórházban, a beteg ismét agresszívan lépett fel, és másokat is megfenyegetett. Mivel az egészségügyi dolgozók élete és testi épsége közvetlen veszélybe került, az orvos elrendelte az elkülönítését.