Kényszersorozás: elszabadultak az indulatok Odesszában – videó

A kényszersorozás egyre inkább megosztja a társadalmat: sokaknál betelt a pohár, az utcai intézkedések pedig rendre heves indulatokat váltanak ki a toborzók és a civilek között. Ma egy újabb beszámoló került elő, miszerint Odessza utcáin egy férfit a területi toborzóközpont (TCK) emberei fogtak el, majd brutálisan bántalmaztak – erről a Strana számolt be a család beszámolója alapján.
A feleség elmondása szerint a férfit február 9-én kora délután állították meg, miközben a kutyáját sétáltatta.
Figyelmeztetés nélkül paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd betuszkolták egy kisbuszba.
A beszámolók szerint a Primorszkij kerületi toborzóközpontba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott. Miután nem volt hajlandó aláírni az elé tett iratokat, az egyik egyenruhás pisztollyal fejbe ütötte. A hozzátartozók szerint a férfi súlyosan vérezni kezdett. A család állítása szerint ezután a történtek eltussolása érdekében kórházba vitték. Úgy tudják, a kutyát közben egy radiátorhoz kötötték.
A rokonok azért fordultak a nyilvánossághoz, mert szerintük nem egyedi esetről van szó, és másokat is értek már hasonló atrocitások.
A felvételek olyan mértékben felkavaróak és brutálisak, hogy azokat nem közöljük; aki mégis látni szeretné, az az alábbi hivatkozásra kattintva a Strana cikkében megtekintheti.
A regionális központ a nagy visszhangot kiváltó ügyben határozottan visszautasította a felröppent vádakat, és azt állította: a férfi saját magát sebesítette meg, beverte a fejét.
Közlésük szerint „a férfi agresszív és destruktív viselkedést tanúsított, ami szándékos önbántalmazáshoz vezetett”.
Hozzátették: instabil pszichés állapota és a fejsérülés miatt a jelen lévő katonák azonnal ellátták, majd mentőt hívtak hozzá. A férfit ezt követően orvosi felügyelet mellett egy speciális egészségügyi intézménybe szállították. A tájékoztatásuk szerint február 10-én reggel, már a kórházban, a beteg ismét agresszívan lépett fel, és másokat is megfenyegetett. Mivel az egészségügyi dolgozók élete és testi épsége közvetlen veszélybe került, az orvos elrendelte az elkülönítését.
Odesszában feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani – számolt be róla a helyi sajtó. Az interneten terjedő videón az látszik, hogy
a kisbusz körül tömeg gyűlt össze, gumikkal és botokkal ütik a járművet. Egy ponton egy férfi betöri az egyik ablakot.
Az ukrajnai kényszersorozásról az elmúlt hónapokban rendszeresen jelentek meg hasonló videók a közösségi médiában. Egy lapunk által is közölt videón látható, hogy egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám végül megmenekült a járókelők és sofőrök segítségével. Cserkasziban egy férfi gránátot dobott ki az autójából, mielőtt elmenekült. Odesszában könnygázt vetettek be, késelés is történt.
Egyre többen menekülnek el a kényszersorozás elől
A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.