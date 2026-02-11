Hírlevél
Kényszersorozás: elszabadultak az indulatok Odesszában – videó

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Odesszában egy férfit a területi toborzóközpont emberei fogtak el és brutálisan bántalmaztak – írta a Strana a család beszámolója alapján. A hozzátartozók szerint paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd a központban is folytatták az erőszakot, végül súlyos sérülésekkel kórházba került. A TCK ezzel szemben mindent tagad: állításuk szerint a férfi agresszívan viselkedett, saját magának okozott fejsérülést, ezért kellett ellátni és később elkülöníteni. Ugyanitt feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő, erőszakkal mozgósított embereket próbálták kiszabadítani. A kényszersorozás miatti feszültség egyre nő.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúTerületi Toborzó KözpontOdessza

A kényszersorozás egyre inkább megosztja a társadalmat: sokaknál betelt a pohár, az utcai intézkedések pedig rendre heves indulatokat váltanak ki a toborzók és a civilek között. Ma egy újabb beszámoló került elő, miszerint Odessza utcáin egy férfit a területi toborzóközpont (TCK) emberei fogtak el, majd brutálisan bántalmaztak – erről a Strana számolt be a család beszámolója alapján.

Kényszersorozás: elszabadultak az indulatok Odesszában
Kényszersorozás: elszabadultak az indulatok Odesszában Fotó: AFP

A feleség elmondása szerint a férfit február 9-én kora délután állították meg, miközben a kutyáját sétáltatta. 

Figyelmeztetés nélkül paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd betuszkolták egy kisbuszba. 

A beszámolók szerint a Primorszkij kerületi toborzóközpontba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott. Miután nem volt hajlandó aláírni az elé tett iratokat, az egyik egyenruhás pisztollyal fejbe ütötte. A hozzátartozók szerint a férfi súlyosan vérezni kezdett. A család állítása szerint ezután a történtek eltussolása érdekében kórházba vitték. Úgy tudják, a kutyát közben egy radiátorhoz kötötték.

A rokonok azért fordultak a nyilvánossághoz, mert szerintük nem egyedi esetről van szó, és másokat is értek már hasonló atrocitások.

A felvételek olyan mértékben felkavaróak és brutálisak, hogy azokat nem közöljük; aki mégis látni szeretné, az az alábbi hivatkozásra kattintva a Strana cikkében megtekintheti.

A regionális központ a nagy visszhangot kiváltó ügyben határozottan visszautasította a felröppent vádakat, és azt állította: a férfi saját magát sebesítette meg, beverte a fejét.

Közlésük szerint „a férfi agresszív és destruktív viselkedést tanúsított, ami szándékos önbántalmazáshoz vezetett”. 

Hozzátették: instabil pszichés állapota és a fejsérülés miatt a jelen lévő katonák azonnal ellátták, majd mentőt hívtak hozzá. A férfit ezt követően orvosi felügyelet mellett egy speciális egészségügyi intézménybe szállították. A tájékoztatásuk szerint február 10-én reggel, már a kórházban, a beteg ismét agresszívan lépett fel, és másokat is megfenyegetett. Mivel az egészségügyi dolgozók élete és testi épsége közvetlen veszélybe került, az orvos elrendelte az elkülönítését.

Odesszában feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani – számolt be róla a helyi sajtó. Az interneten terjedő videón az látszik, hogy 

a kisbusz körül tömeg gyűlt össze, gumikkal és botokkal ütik a járművet. Egy ponton egy férfi betöri az egyik ablakot.

Az ukrajnai kényszersorozásról az elmúlt hónapokban rendszeresen jelentek meg hasonló videók a közösségi médiában. Egy lapunk által is közölt videón látható, hogy egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám végül megmenekült a járókelők és sofőrök segítségével. Cserkasziban egy férfi gránátot dobott ki az autójából, mielőtt elmenekült. Odesszában könnygázt vetettek be, késelés is történt. 

Egyre többen menekülnek el a kényszersorozás elől

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.  Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.

Orosz-ukrán háború
