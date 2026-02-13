Rettegés Ukrajnában: sehol sincs biztonság

A közösségi médiában, a Telegramon ismét megjelent egy videó az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen az látható, hogy az út szélén több egyenruhás – rendőrök és katonák – igazoltat egy férfit. A helyszínen több rendőrautó is parkol, valamint egy fehér furgon, amely a férfi elszállítására vár.

Kényszersorozás Ukrajnában (Forrás: Telegram)

A videón az látszik, hogy a férfit az intézkedés során körbeveszik és igazoltatják. A környéken forgalom halad, az intézkedés nyílt utcán zajlik.

Az elmúlt időszakban több hasonló felvétel is megjelent az interneten, amelyek szerint Ukrajnában kemény fellépéssel visznek el férfiakat a toborzóhatóság emberei.

Nemrégiben Odesszában a feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani.

Egy másik esetben Ivano-Frankivszkban a Területi Toborzóközpont (TCK) munkatársai az utcán elfogtak egy férfit, majd szó szerint a kisbuszukba tuszkolták.

A toborzótisztek gyakran olyan embereket vesznek célba, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, nincs állandó lakóhelyük, és kevés lehetőségük van arra, hogy ellenálljanak vagy jogi segítséget kérjenek. Dnyipróban például egy hajléktalan férfit kényszerítettek be egy autóba – a felvétel szerint az ukrán hatóságok emberei intézkedtek vele szemben.