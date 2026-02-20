A hadiállapot bevezetése óta – vagyis lassan négy éve – a kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált. A TCK emberei, azaz Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán. Számos videó látott napvilágot kényszerítésről és olyan esetekről, amikor erőszakot alkalmaztak – látszólag bármiféle ok nélkül – a civilekkel szemben a toborzótisztek.

Fotó: AFP

Odesszában egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit. A többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.

Egy másik eset alkalmával egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, amelyet egy többemeletes ház egyik ablakából rögzítettek.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.