A hadiállapot bevezetése óta – vagyis lassan négy éve – a kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált. A TCK emberei, azaz Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán. Számos videó látott napvilágot kényszerítésről és olyan esetekről, amikor erőszakot alkalmaztak – látszólag bármiféle ok nélkül – a civilekkel szemben a toborzótisztek.
Odesszában egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit. A többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.
Egy másik eset alkalmával egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.
Mit csinál? Csak állt ott!
– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, amelyet egy többemeletes ház egyik ablakából rögzítettek.
Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.