Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Fico szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot

Sport

Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

kényszersorozás

Kényszersorozás: razziák a megállókban, rajtaütések a telephelyeken – videó

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét. Magával hozott egy rettegett jelenséget, amit úgy hívunk: kényszersorozás. Az utcai igazoltatások félelmet keltenek az emberekben, vannak azonban olyan esetek is, amikor civilek próbálják útját állni Zelenszkij emberrablóinak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásTCKZelenszkijkatonai toborzásUkrajna

Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a kényszersorozás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről tanúskodnak. Zelenszij emberrablói a legváratlanabb helyeken csapnak le.

Kényszersorozás: razziák a megállókban, rajtaütések a telephelyeken
Kényszersorozás: razziák a megállókban, rajtaütések a telephelyeken Fotó: AFP

Az Odessza egyik forgalmas csomópontjánál játszódó jelenet sokakat megdöbbentett. A felvételen az látszik, hogy a TCK egyik járműve a forgalommal szemben haladva megáll egy buszmegállónál, majd az ott várakozó fiút felteszik a buszra. 

Ő sem azt a buszt várta, amelyre végül fel kellett szállnia.

Néhányan közelebb lépnek, mások tanácstalanul nézik az eseményeket.

Egy másik videó Cserkasziból került elő. Itt a TCK emberei egy vállalkozás telephelyéről rángattak ki egy férfit, aki láthatóan ellenállt. 

Négy toborzó fogta le, és még a fegyverüket is elővették, hogy megfélemlítsék. 

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. 

Kényszersorozás Ukrajnában: már a hajléktalanokat is célba vették

Egy, a közösségi médiában terjedő videó szerint Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai odáig mentek, hogy hajléktalan embereket gyűjtöttek össze és szállítottak el. 

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!