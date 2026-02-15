Kényszersorozás: razziák a megállókban, rajtaütések a telephelyeken – videó

Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a kényszersorozás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről tanúskodnak. Zelenszij emberrablói a legváratlanabb helyeken csapnak le.

Kényszersorozás: razziák a megállókban, rajtaütések a telephelyeken Fotó: AFP

Az Odessza egyik forgalmas csomópontjánál játszódó jelenet sokakat megdöbbentett. A felvételen az látszik, hogy a TCK egyik járműve a forgalommal szemben haladva megáll egy buszmegállónál, majd az ott várakozó fiút felteszik a buszra.

Ő sem azt a buszt várta, amelyre végül fel kellett szállnia.

Néhányan közelebb lépnek, mások tanácstalanul nézik az eseményeket.

Egy másik videó Cserkasziból került elő. Itt a TCK emberei egy vállalkozás telephelyéről rángattak ki egy férfit, aki láthatóan ellenállt.

Négy toborzó fogta le, és még a fegyverüket is elővették, hogy megfélemlítsék.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra.

Kényszersorozás Ukrajnában: már a hajléktalanokat is célba vették

Egy, a közösségi médiában terjedő videó szerint Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai odáig mentek, hogy hajléktalan embereket gyűjtöttek össze és szállítottak el.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak.

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.