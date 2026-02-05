Ivano-Frankivszkban újabb felvétel került elő az ukrajnai kényszersorozások mindennapjairól: a videón jól látható, ahogy a Területi Toborzóközpont (TCK) munkatársai az utcán elfogtak egy férfit, majd szó szerint a kisbuszukba tuszkolták.
Kényszersorozásról érkezett ismét hír. A rövid videón több egyenruhás férfi lép a férfi mögé, miközben próbál ellenállni, de végül erővel a járműbe terelik.
Az eset közterületen, a járókelők szeme láttára történt.
A kényszersorozás mindennapos gyakorlattá vált
Az elmúlt hónapokban Ukrajnából számos hasonló videó került elő: a TCK munkatársai mindenhol és gyakran erőszakos módszerekkel próbálják a férfiakat a katonai sorozásra kényszeríteni.
A Zelenszkij-rezsim emberrablói már a nőket sem kímélik ha meg akarják őket állítani.
A közelmúltban pedig Rivne körzetében egyszerűen bedobtak egy buszba egy férfit a TCK brutális sorozói.
