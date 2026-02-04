A nőket sem kímélik Zelenszkij emberrablói

Eddig sem lehettek illúzióink az ukrajnai kényszersorozások kegyetlenségével kapcsolatban, ám a napokban egy különösen megrázó felvétel jelent meg a közösségi médiában.

A kényszersorozás után már csak egy irányba vezet az út (Fotó: NurPhoto via AFP)

A felvételen az látható, hogy egy férfit már betuszkoltak a Zelenszkij-rezsim emberrablói a rettegett kisbuszba, hogy a frontra vigyék, ám egy nő sikoltozva próbálja megakadályozni, hogy elhajtsanak vele. A helyszínen lévő rendőrök azonban ahelyett, hogy a nyilvánvaló jogtiprást próbálnák megállítani, inkább a kétségbeesett nőt igyekeznek lefogni, hogy ne akadályozza tovább a toborzók „áldásos” tevékenységét.

Még a nőket is lökdösik, idióták! Nézd, még a nőket is verik!

– hallatszik a felvételen, amelyet egy emeleti ablakból készíthettek.

Mint arról beszámoltunk, a kényszersorozásnak újabb magyar halálos áldozata van. Egy beregszászi férfit január elején annak ellenére hurcoltak el a toborzók, hogy szívproblémái miatt több alkalommal is megállapították a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát. A férfi végül a kiképzőközpontban hunyt el.

Ukrajnában nem ritka, hogy a kényszersorozás során bármiféle orvosi vizsgálat nélkül soroznak be civileket, vagy az utcáról viszik el a férfiakat és esélyük sincs elbúcsúzni szeretteiktől – mutat rá a Fair Planet kényszersorozásról készült riportja. Olyan esetekről is készült feljegyzés, hogy a toborzóközpontokban napokig étel vagy megfelelő orvosi ellátás nélkül voltak összezárva az emberek.

A hivatalos kijevi narratíva szerint az elhúzódó háború miatt nincs más választás, mint a kényszersorozás. Kritikusok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgósítás gyakorlata mára teljesen átláthatatlanná vált. A nemzetközi emberi jogi normák szerint a háborús toborzásnak arányosnak, nem önkényesnek és világos korlátok közé szorítottnak kell lennie, a gyakorlatban azonban ezek az elvek egyre kevésbé érvényesülnek – figyelmeztetnek jogi szakértők.

Ideje véget vetni a fegyveres konfliktusnak, valamint az ukrán nyílt embervadászatnak, amely ártatlan emberek életét követeli. A kényszersorozások elfogadhatatlanok, és azokkal szemben nemzetközi fellépésre van szükség

– hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar kormány pedig szigorú intézkedést vezet be az egyre brutálisabb gyakorlattal szemben.

A kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk

– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.